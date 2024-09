Le top 4 des meilleurs paris pour voir les deux équipes marquer dans le même match

Slovénie vs Autriche

La première pause internationale de la saison 2024-25 offre un éventail de paris intéressants sur le marché des deux équipes qui marquent sur les rencontres du monde entier. Vous trouverez ci-dessous nos meilleurs conseils en matière de BTTS cette semaine.

Dans la Ligue des nations 2022-23, 35 des 55 équipes ont vu le pari "Les deux équipes marquent" s'imposer dans au moins la moitié de leurs matches.

16 équipes de l'UEFA ont encaissé plus de 1,5 but par match dans la Ligue des nations 2022-23.

Match Cotes - Les 2 équipes marquent France vs Italie 1.93 Slovénie vs Autriche 1.79 Brésil vs Equateur 2.13 Pays de Galles vs Turquie 1.65

France - Italie

La France de Didier Deschamps n'est pas réputée pour jouer un football de bout en bout dans les tournois. En revanche, elle est plus agréable à regarder en Ligue des Nations et dans les campagnes de qualification, ce qui devrait lui permettre de disputer un bon match face à l'Italie.

L'attaque italienne n'est pas la plus redoutable d'Europe, mais elle a tout de même marqué contre l'Angleterre (deux fois), l'Espagne, les Pays-Bas et la Croatie depuis le début de l'année dernière. Il y a suffisamment de qualité pour menacer.

Slovénie vs Autriche

Les deux équipes ont marqué lors de six des sept derniers matches de l'Autriche. L'équipe de Ralf Rangnick a capté l'attention des neutres lors de l'Euro grâce à son pressing haut et à sa volonté d'attaquer. Avant les matches nuls contre l'Angleterre et le Portugal, la Slovénie a connu quatre matches consécutifs où les deux équipes ont marqué.

L'Autriche n'a manqué de marquer que deux fois depuis juin 2022 (les deux fois contre la France).

Brésil - Équateur

Les deux équipes ont marqué lors de cinq des six derniers matches de l'Équateur, dont le match nul 1-1 contre l'Argentine en quarts de finale de la Copa América. Malgré deux matches nuls et vierges pendant la Copa América, les Brésiliens ont marqué lors de cinq de leurs sept derniers matches.

Ces matches nuls et vierges sont les seuls que les Brésiliens ont réussi à garder propres au cours de leurs sept derniers matches. Nous pensons que l'Équateur va ouvrir le score.

Pays de Galles vs Turquie

Les deux équipes ont marqué lors de quatre des cinq matches de la Turquie à l'Euro 2024. Ces deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1 en novembre de l'année dernière. Depuis juin 2023, le BTTS a payé dans 10 des 15 matches de la Turquie.

Le Pays de Galles n'a pas réussi à marquer lors de trois matches consécutifs, mais il avait marqué lors de six matches d'affilée auparavant. La défense turque ne manquera pas de lui donner quelques occasions.