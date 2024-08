Le top 3 des outsiders sur lesquels parier pour la prochaine Ligue des Champions 2024/25

Avec la Ligue des Champions en vue, notre expert se penche sur les chances de certains outsiders de valeur dans la plus grande compétition européenne.

Il n'est pas surprenant de voir Manchester City et le Real Madrid en tête chez Vbet pour remporter la Ligue des champions, car les deux derniers vainqueurs de la compétition de clubs la plus importante d'Europe restent incroyablement forts à l'approche de la nouvelle saison. Mais il y a beaucoup d'autres équipes qui auront l'intention d'être couronnées championnes continentales l'année prochaine et qui sont disponibles à des cotes plus élevées.

Cotes vainqueur Champions League 2024/25

Club Cotes Man City 2.99 Real Madrid 3.65 Arsenal 8.70 Liverpool 11 Barcelone 11 Bayern Munich 10 Inter Milan 14 PSG 14 Bayer Leverkusen 21

Toutes les cotes sont fournies par Vbet, correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Le Barça en quête d'un sixième titre européen

Le FC Barcelone est le cinquième favori pour remporter la Ligue des champions (à 11), derrière City, le Real, Arsenal, Liverpool et le Bayern.

Au printemps prochain, cela fera dix ans que les Catalans n'ont pas soulevé la Coupe d'Europe, car ils se sont souvent retrouvés dans l'ombre de leurs grands rivaux nationaux, le Real, au cours de la dernière décennie.

Hansi Flick est désormais aux commandes et l'Allemand sait qu'il aura fort à faire pour combler l'écart sur le plan national avec les Merengues, qui ont terminé avec 10 points d'avance sur le Barça, deuxième, la saison dernière, lorsqu'ils ont remporté la Liga.

Cependant, le Barça possède de nombreux talents dans son équipe, notamment les expérimentés Ilkay Gundogan et Robert Lewandowski, ainsi que les jeunes milieux de terrain Pedri et Gavi, qui espèrent tous deux revenir de blessure au cours de la première moitié de la saison.

Il y a aussi la jeune sensation Yamine Lamal, qui a été remarquable lors de l'Euro 2024 en aidant l'Espagne à remporter l'Euro en Allemagne, tandis que le Barça espère toujours faire venir son coéquipier international Nico Williams de l'Athletic Bilbao. S'il rejoint le Barça et que ce dernier maintient ses joueurs clés en forme, il pourrait bien aller loin en Europe.

L'Inter, champion d'Italie, ne peut être ignoré

L'Inter Milan a remporté la Serie A la saison dernière avec une marge énorme de 19 points, terminant loin devant ses rivaux locaux, l'AC Milan, la Juventus et l'Atalanta. Les Nerazzurri rêvent de devenir champions d'Europe pour la première fois depuis 2010 et pour la quatrième fois de leur histoire.

Lautaro Martinez a souvent été le héros de l'Inter la saison dernière, avec 27 buts toutes compétitions confondues, et il reviendra pour la nouvelle saison sur les chapeaux de roue après avoir été la vedette de l'Argentine lors de son triomphe à la Copa América cet été.

Si l'Inter retrouve rapidement sa vitesse de croisière, il pourrait avoir un impact important sur la Ligue des champions en 2024/25.

Leverkusen doit être respecté

Le Bayer Leverkusen est de retour en Ligue des champions après une saison époustouflante au cours de laquelle il a remporté la Bundesliga pour la première fois, en restant invaincu, tout en soulevant la Coupe d'Allemagne.

Leur doublé a failli être un triplé brillant puisqu'ils n'ont perdu qu'en finale de la Ligue Europa contre l'Atalanta. Xabi Alonso et son équipe seront maintenant déterminés à poursuivre les succès de la saison dernière.

Leverkusen est proposé à 21 pour remporter la Ligue des champions, mais sa cote diminuera s'il entame la nouvelle saison de la même manière que la précédente.

Florian Wirtz, Jeremie Frimpong et Granit Xhaka font partie de leurs hommes clés et ils apprécieront certainement l'opportunité de se mesurer régulièrement aux meilleurs d'Europe.