Le top 3 des meilleurs paris à prendre de ce début de saison !

Quelques semaines après le début de la saison des clubs et le début de la Ligue des Nations, plusieurs paris intéressants sont disponibles sur Vbet.

Nos meilleurs choix de paris

Paris à prendre Cotes Brighton finit dans le top 6 de PL 2.71 Liverpool remporte la PL 4.90 Bradley Barcola meilleur buteur de Ligue 1 14.00

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Brighton terminera dans les six premiers

Cinquième de la Premier League en termes de différence de buts après trois journées, et avec quatre points engrangés contre Arsenal et Manchester United, Brighton est en passe de réaliser une nouvelle bonne saison.

L'équipe de Fabian Hürzeler s'apprête à affronter Ipswich et Nottingham Forest. Ces deux rencontres se dérouleront à l'Amex, ce qui devrait se traduire par deux autres victoires de routine. La cote de 2.71 de Brighton pour terminer dans les six premiers est appelée à diminuer si l'équipe compte 13 points en cinq matches.

L'Europa League a été une contrainte supplémentaire pour Brighton la saison dernière, ce qui a inévitablement eu un impact sur sa saison en Premier League. Nous pensons que Brighton peut se maintenir dans le top 6 jusqu'en 2025.

Liverpool remportera la Premier League sans Manchester City

L'adaptation de Jurgen Klopp à Arne Slot ne semble pas avoir gêné Liverpool. Les Reds ont remporté leurs trois premiers matches de Premier League sans encaisser de but, et leur différence de buts attendue par match est loin d'être négligeable, si ce n'est pour Manchester City.

Certes, nous n'en sommes qu'au troisième match de la saison, mais l'équipe de Slot a fait la nique à Manchester United à Old Trafford et a renforcé ses options offensives avec la signature de Federico Chiesa.

Face à Nottingham Forest et Bournemouth à domicile lors de ses deux prochains matches, avant d'affronter les Wolves et Crystal Palace, il ne serait pas surprenant de voir Liverpool remporter ses sept premiers matches. Nous recommandons de les soutenir à 4.90 sur ce marché - la cote va probablement diminuer dans les semaines à venir, en particulier avec Arsenal jouant Tottenham et Manchester City ensuite.

Bradley Barcola remportera le Soulier d'or de la Ligue 1

La course au Soulier d'or de la Ligue 1 est très ouverte depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Bradley Barcola, l'un des joueurs chargés de remplacer Mbappé au PSG, a réalisé un début de saison brûlant, avec déjà quatre buts à son actif.

Barcola est quatrième au classement des buts attendus par match cette saison. Les trois joueurs qui le précèdent ont tous joué 120 minutes ou moins et ont marqué moins de buts que le jeune ailier.

Il est encore tôt et il s'agit d'un très petit échantillon. Barcola n'a jamais marqué plus de cinq buts en championnat au cours d'une saison. Néanmoins, cette cote de 14.00 est très attrayante compte tenu de sa prolifération et du manque de buteurs fiables en Ligue 1. Jonathan David est peut-être le candidat le plus crédible, mais il est possible qu'il quitte Lille en janvier.