Le top 3 des choses à retenir du dernier week-end de Premier League pour vos prochains paris !

Le 2e week-end de la saison de Premier League est désormais derrière nous, et la victoire d'Arsenal sur Villa a retenu l'attention de nos experts.

Les Gunners ont maintenu leur début de saison à 100 % en s'imposant 2-0 à Villa Park, ce qui signifie qu'ils partagent désormais la tête du championnat avec leurs rivaux de Man City.

Par ailleurs, la performance de Mohamed Salah, ainsi que la victoire de Chelsea sur les Wolves, ont attiré l'attention de notre expert, qui a sélectionné 3 paris qui valent la peine d'être examinés à la suite des matchs du week-end dernier.

Les Gunners à l'assaut de City

Arsenal a passé son premier vrai test de la saison samedi en s'imposant assez facilement face à une équipe de Villa que beaucoup estiment pouvoir se battre pour une place dans le top 4 cette saison.

Ils ont connu quelques frayeurs au cours du match, mais les hommes de Mikel Arteta ont tout de même réussi à s'imposer et à remporter leur deuxième victoire en autant de matches cette saison.

Leur cote a légèrement baissé à la suite de cette victoire, le club du nord de Londres n'étant plus qu'à une cote de 2.42 sur Vbet pour devancer Man City pour le titre cette année.

Les Gunners affichent un bilan de 100 % de victoires depuis le début de la saison et n'ont toujours pas encaissé de but. Leur solidité défensive devrait faire la différence entre eux et toute autre équipe susceptible de défier City dans la course au titre de la PL cette année.

City compte également six points sur six, mais sa cote reste inchangée, même s'il y a eu une victoire à l'extérieur contre Chelsea.

Salah à la tête des poursuivants

Mohamed Salah est en grande forme depuis le début de la saison. L'Égyptien a marqué lors des deux premiers matches de son équipe et a délivré une passe décisive.

Il est actuellement troisième dans la course au Soulier d'or de la PL, juste derrière Erling Haaland et Noni Madueke, auteurs d'un triplé le week-end dernier.

Salah n'est probablement pas en mesure de devancer Haaland pour le Soulier d'or cette année, mais compte tenu de son début de saison, il devrait terminer à la 2e place.

Il est actuellement à 8.30 pour remporter le Soulier d'or de PL sans Haaland cette saison, un excellent prix pour un joueur qui est l'un des plus réguliers et des plus dangereux du championnat.

Il a marqué au moins 18 buts en PL lors de chacune de ses saisons à Anfield, et l'attaquant ne montre aucun signe de ralentissement si l'on en croit ses performances de cette saison.

Chelsea : une réussite trompeuse

Enzo Maresca a remporté sa première victoire en tant qu'entraîneur de Chelsea le week-end dernier. Son équipe a battu les Wolves 6 à 2, grâce à une démonstration de force de la part de l'équipe de l'ouest de Londres.

La cote de Chelsea pour les quatre premières places n'est plus que de 2.50, mais il ne faut pas s'emballer pour autant, malgré la victoire convaincante de dimanche.

Les Blues ont marqué six buts sur seulement deux xG, et Chelsea a même créé moins d'occasions de buts que ses adversaires, les Wolves, qui en ont créé un peu plus de deux sur l'ensemble des 90 minutes.

Ce niveau de finition et d'efficacité est tout à fait insoutenable, et les Blues se trouvent quelque peu chanceux d'avoir remporté le match de la manière dont ils l'ont fait ce week-end.

Avant de se lancer dans un pari direct sur Chelsea, nous vous conseillons d'attendre quelques semaines de plus pour mieux comprendre à quel point les Blues sont bons cette année.