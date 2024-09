Le top 3 des choses à retenir du dernier week-end de Premier League pour placer vos paris !

La Premier League a repris ses droits le week-end dernier et la journée a été riche en informations et en indices pour les parieurs.

Manchester City a remporté quatre victoires sur quatre en revenant au score à domicile face à Brentford. Le buteur Erling Haaland a porté son nombre de buts à neuf avec un nouveau doublé.

Malgré les blessures et les suspensions, Arsenal a laissé entendre qu'il restait l'équipe la plus à même de disputer le titre à City en s'imposant 1-0 sur le terrain de Tottenham, son rival du nord de Londres.

Liverpool a subi sa première défaite de l'ère Arne Slot en s'inclinant 1-0 à domicile face à Nottingham Forest, mais Newcastle a porté à quatre le nombre de ses matches sans défaite en s'imposant 2-1 sur le terrain des Wolves, ce qui lui permet d'occuper la troisième place.

Southampton et Everton ont de nouveau été battus, ce qui porte à quatre le nombre de défaites en autant de matches, mais Chelsea et Manchester United ont relâché la pression exercée par leurs supporters en remportant des victoires décisives.

Nous avons analysé ces matchs de Premier League, dans le but d'utiliser ce que nous avons appris pour alimenter quelques paris pour le week-end prochain, la saison et au-delà.

Les Magpies sont peut-être en avance sur leur temps

Alors que Newcastle a pris 10 points lors de ses quatre premiers matches après sa victoire 2-1 sur les Wolves dimanche, on a l'impression que les Magpies sur-performent.

Lors du premier match, Newcastle s'est imposé 1-0 à domicile face à Southampton et, bien que réduits à 10, ils ont perdu au nombre de tirs 19 à 3 et ont marqué sur leur seule frappe cadrée.

L'équipe d'Eddie Howe a également été chanceuse lors de son match nul 1-1 à Bournemouth, les Cherries ayant vu leur but refusé en fin de match, tandis qu'elle s'est montrée deuxième lors de sa victoire 2-1 à domicile face à Tottenham, qui a tiré 20 fois au but et s'est montrée extrêmement inefficace.

Même lors de la victoire 2-1 sur les Wolves le week-end dernier, Newcastle a été contraint de revenir au score et a eu besoin de deux frappes lointaines pour renverser la situation.

Selon Understat, Newcastle a un avantage de +6,08 sur la base des points attendus, ce qui pourrait le rendre vulnérable lors de son déplacement à Fulham, qui est invaincu depuis trois ans après son dernier match nul 1-1 contre West Ham.

Les Cottagers ont battu Arsenal et Tottenham à domicile la saison dernière et ils sont capables de servir Newcastle, ce qui est très intéressant sur le marché du match nul sans mise.

Notre conseil - Fulham ou nul contre Newcastle @ 1.51 avec Vbet

Les Toffees sont vulnérables

Everton a frôlé la relégation en Premier League la saison dernière avant d'être sauvé par Sean Dyche, mais les Toffees jouent à nouveau un jeu dangereux.

Pour la deuxième semaine consécutive, Everton a laissé filer une avance de deux buts pour s'incliner 3-2, cette fois sur le terrain d'Aston Villa. Cela signifie que les Toffees ont perdu leurs quatre premiers matches après les revers subis à Brighton, Tottenham et Bournemouth.

Everton a encaissé 13 buts lors de ces quatre défaites, ce qui est très inhabituel pour une équipe de Dyche qui a l'habitude de s'appuyer sur des bases défensives solides, et cela signifie que la relégation pourrait enfin se profiler pour les hommes de la Mersey.

Notre conseil - Everton relégué à la fin de la saison

Watkins peut chasser Haaland dans la course au titre

Avec neuf buts en quatre matches, Haaland semble déjà loin dans la course au Soulier d'or de la Premier League, mais la vedette d'Aston Villa, Ollie Watkins, est peut-être la mieux placée pour le suivre.

Watkins n'a pas marqué lors de ses trois premiers matches, mais il s'est remis en selle en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-2 d'Aston Villa à domicile face à Everton le week-end dernier. Il semble plus vif que jamais après avoir fait forte impression avec l'Angleterre lors de l'Euro 2024.

Le joueur de 28 ans a marqué 19 fois en Premier League la saison dernière, améliorant son score de 15 buts en 2022-23, et il pourrait faire un nouveau pas en avant, son coéquipier Jhon Duran étant peut-être plus utilisé en Ligue des champions.

Notre conseil - Ollie Watkins meilleur buteur