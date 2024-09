Le top 10 des prétendants au titre de meilleur buteur pour parier sur la Ligue des Champions

Le coup d'envoi de la nouvelle Ligue des champions élargie a été donné cette semaine et notre expert vous donne son top 10 des meilleurs buteurs.

Harry Kane et Kylian Mbappé se sont partagé le titre de meilleur buteur avec huit buts chacun la saison dernière, mais les totaux pourraient être encore plus élevés lors de la nouvelle campagne, les 32 équipes disputant au moins huit matches dans la phase de groupes.

Seule la star de Manchester City, Erling Haaland, dépasse ces deux-là dans les paris pour être le meilleur buteur de la compétition cette saison, mais il peut être intéressant de s'éloigner des cotes le splus évidentes, les meilleurs joueurs du continent ayant des matches supplémentaires pour se faire remarquer.

Pour la victoire finale, City est en tête des cotes à 2.77 devant le Real Madrid, 15 fois vainqueur, à 3.95, tandis qu'Arsenal est troisième à 7.90 à la suite d'un bon match nul, le Bayern Munich et le FC Barcelone étant les deux autres meilleurs à 9.50.

Cotes Meilleur buteur Ligue des Champions

Joueur Cotes Erling Haaland (Manchester City) 4.50 Kylian Mbappé (Real Madrid) 4.50 Harry Kane (Bayern Munich) 2.55 Mohamed Salah (Liverpool) 12 Vinicius Junior (Real Madrid) 17 Robert Lewandowski (Barcelone) 17 Jude Bellingham (Real Madrid) 21 Julian Alvarez (Atlético Madrid) 23 Phil Foden (Manchester City) 23

Toutes les cotes sont fournies par Vbet, correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Vini, l'homme de la situation

Vinicius Junior a marqué le but de la victoire lors de deux des trois dernières finales de la Ligue des champions et il semble être une valeur sûre à 14/1 pour montrer sa touche d'or dans la compétition de cette saison.

L'attaquant du Real Madrid n'a marqué qu'une seule fois en cinq sorties avec les champions d'Europe cette saison, mais ce chiffre va rapidement augmenter car le Brésilien commence à passer à la vitesse supérieure.

Vini a inscrit six buts en Ligue des champions la saison dernière, mais aucun n'a été plus important que son but à la 83e minute contre le Borussia Dortmund lors de la finale de la saison dernière à Wembley, qui a permis aux Blancos de remporter le trophée pour la 15e fois, ce qui constitue un record.

Kylian Mbappé attirera l'attention des défenses adverses, ce qui pourrait jouer en faveur de Vinicius, qui pourrait se voir offrir plus d'espace que d'habitude en partant de l'aile gauche.

Au prix où il se trouve, il semble être un excellent pari pour le titre de meilleur buteur.

Salah a l'air de vouloir faire des affaires

On a beaucoup parlé du fait que le contrat de Mohamed Salah à Liverpool se termine à la fin de la saison, mais l'attaquant prolifique ne s'est pas laissé déconcentrer par cette situation au cours des premières semaines de la nouvelle campagne.

Salah a marqué dans chacun de ses trois premiers matches de Premier League et il semble être un pari décent à 12/1 pour transférer cette forme en Ligue des champions.

Liverpool a reçu des matches à gagner contre Leipzig, Milan, Lille, le PSV, Bologne et Gérone, ce qui laisse présager de nombreuses occasions de marquer en Europe.

Salah a marqué lors de la victoire en finale 2018-19 contre Tottenham et aura à cœur de montrer qu'il peut encore se mêler aux meilleurs après l'absence de Liverpool dans la compétition la saison dernière.

Foden pourrait être comblé

Phil Foden, l'attaquant de Manchester City, a inscrit cinq buts en seulement huit matches de Ligue des champions cette saison. Il semble donc bien parti pour figurer en bonne place dans le classement des buteurs de la compétition.

City est susceptible d'aller loin dans la compétition une fois de plus, de sorte que la star anglaise devrait avoir de nombreuses occasions d'au moins égaler son score de la saison dernière.

Les favoris de la compétition ont au moins six matches apparemment gagnables en phase de groupes et les buts devraient affluer pour les champions d'Europe 2022-23, Foden jouant un rôle clé.