Le souvenir de 1988 ? 3 raisons de parier sur les Pays-Bas vainqueurs de l'Euro 2024

Est-ce réaliste de voir les Pays-Bas décrocher l'Euro 2024 ? Nous vous exposons 3 raisons pour parier sur le fait que les Oranje en sont capables !

Sans aucun doute, les Pays-Bas sont la grande surprise parmi les quatre équipes qui rêvent encore du titre à l'Euro 2024. Les « Oranje » ont réalisé une belle campagne et ont donné à leurs supporters des raisons de faire confiance pour décrocher un deuxième titre.

Mais quelles sont les raisons de croire que les Néerlandais remporteront le titre après 36 ans d'attente ? Nous exposons ci-dessous trois raisons de parier sur les Pays-Bas.

La plupart des parieurs ont les yeux tournés vers les autres sélections

Sans aucun doute, l'équipe néerlandaise est celle qui arrive avec le moins de pression parmi les quatre demi-finalistes de l'Euro. La France et l'Angleterre, par exemple, figuraient déjà parmi les favoris depuis le début de la compétition, lors de l'ouverture des cotes. Par conséquent, ils doivent faire leurs preuves.

L'Espagne était également classée parmi les cinq ou six meilleures équipes au début de l'Euro. Et c'est celle qui a joué le meilleur football jusqu'à présent. La Hollande, en revanche, reste en marge.

Premièrement, les Pays-Bas n'ont atteint la phase à élimination directe qu'en tant que meilleur troisième. Ils ont terminé troisièmes du groupe D, qui comprenait également l'Autriche, la France et la Pologne. Ils ont marqué quatre points en trois matches, battant la Pologne dès le premier match (2-1), faisant un match nul et vierge contre la France et perdant ensuite contre l'Autriche 3-2.

Puis, en huitièmes de finale, les Pays-Bas ont facilement battu la Roumanie 3-0 et, en quarts de finale, les Oranje ont vaincu la Turquie, s'imposant 2-1, dans un match intense.

Par conséquent, lorsque l'on regarde les cotes de Vbet, nous considérons les Pays-Bas comme le principal outsider avant les demi-finales :

Sélections Cotes vainqueur Euro 2024 Pays-Bas 5.50 Espagne 3.00 Angleterre 3.50 France 3.75

L'attaque néerlandaise n'a été muette que lors d'un seul match

Dans l'actuelle édition de l'Euro, l'attaque néerlandaise n'a pas réussi à trouver le chemin des filets qu'à une seule occasion. Et c'était lors du match nul 0-0 contre la France.

En phase de groupes, quatre buts ont été marqués par les Oranje. Puis, lors de la phase à élimination directe, cinq autres buts ont été marqués, pour un total de neuf buts en cinq matches.

Par conséquent, il n'y a pas de précaution à prendre concernant la force offensive des Néerlandais. La puissance de feu a également été démontrée lors de la victoire contre la Turquie, en quarts de finale, lorsque les Pays-Bas ont renversé la situation en l'espace de cinq minutes.

Un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes très talentueux

L'équipe néerlandaise qui entre sur le terrain à l'Euro 2024 fait preuve d'un équilibre intéressant entre expérience et jeunesse.

L'équipe dirigée par Ronald Koeman compte des joueurs dotés d'une énorme expérience tels que Van Dijk, De Vrij, Dumfries ou Depay. Mais l'équipe compte aussi de jeunes joueurs de grande qualité comme le gardien Verbruggen, Geertruida, Reijnders, Simons ou Gakpo.

La sélection des Pays-Bas dispose ainsi de joueurs talentueux dans tous les secteurs et d'un mélange entre la force de l'expérience et l'audace de la jeunesse.