Le PSG vacille : quels sont les nouveaux favoris pour le titre de Ligue 1 ?

Cotes du PSG pour le titre de Ligue 1 : Après un mercato décevant, le PSG pourrait être détrôné en Ligue 1 - voici des alternatives de paris.

Pari risqué sur la Ligue 1 : Le mercato décevant du PSG ouvre de nouvelles perspectives

Malgré la perte de Kylian Mbappe et l'absence de recrutements majeurs en première équipe, le PSG reste le grand favori pour le titre de Ligue 1. Pourrait-on assister à une surprise et voir les Parisiens échouer à remporter le championnat pour seulement la troisième fois depuis 2012 ?

Kylian Mbappe était le seul joueur du PSG à avoir marqué plus de 11 buts en Ligue 1 en 2023-2024.

Le PSG devrait passer à côté de Victor Osimhen , un transfert à Chelsea semblant imminent.

Fabian Ruiz et Manuel Ugarte ont cumulé plus de 3000 minutes de jeu en Ligue 1 la saison dernière.

Un effectif parisien sensiblement affaibli

Habituellement, le PSG fait les gros titres avec ses recrutements lors du mercato. Cet été, la situation est bien différente. Le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, la vente d'Hugo Ekitike à l'Eintracht Francfort et les possibles départs de Fabian Ruiz et Manuel Ugarte vers la Premier League affaiblissent considérablement l'équipe.

La seule recrue notable est le gardien Matfey Safonov, qui viendra doubler Gianluigi Donnarumma.

Il est indéniable que le PSG est moins fort qu'il ne l'était la saison dernière. L'absence de Mbappé est un coup dur, tout comme les potentiels départs de Ruiz et Ugarte, qui ont apporté beaucoup à l'équipe.

C'est une période de reconstruction pour le club de la capitale. De jeunes joueurs comme Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Lee Kang-In vont avoir plus de responsabilités. Mais est-il raisonnable de considérer comme acquis un nouveau titre pour une équipe en pleine transition, surtout avec une cote aussi basse ?

Des opportunités intéressantes pour les autres équipes

Même si le PSG reste favori, les autres clubs ont été plus actifs sur le marché des transferts. Monaco, Marseille et Lyon ont renforcé leurs effectifs. Marseille, en particulier, pourrait profiter de cette situation et créer la surprise.

En résumé

Le PSG est certes favori, mais sa cote est peut-être trop basse au vu des départs et de l'arrivée de jeunes joueurs. Les autres équipes, notamment Marseille, pourraient saisir cette opportunité pour créer la surprise.

Tableau des cotes

PSG 1.25 Marseille 10.00 Monaco 13.00 Lille 14.00 Lens 17.00 Lyon 17.00 Nice 23.00 Rennes 29.00

Côtes du vainqueur de la Ligue 1 sur Vbet en date du 6 août 2024