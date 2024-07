Le Milan AC devant la Juve au classement 2024/25 en Serie A ? Pariez sur l'atout Alvaro Morata !

La décision stratégique de l'AC Milan de recruter Alvaro Morata a suscité des discussions parmi les fans et les experts en paris.

La nomination de Paulo Fonseca à la tête de l'équipe, après le départ de Stefano Pioli, a marqué un nouveau départ pour le club. L'acquisition d'un attaquant chevronné comme Morata pourrait être le catalyseur dont Milan a besoin pour se battre à nouveau pour le titre de Serie A.

Paulo Fonseca a confiance dans le potentiel de l'équipe milanaise actuelle. Même si sa déclaration selon laquelle « avec un attaquant fort, cette équipe peut remporter le titre » n'était pas destinée à être rendue publique, elle a révélé son optimisme. Ces affirmations audacieuses démontrent que Fonseca croit aux capacités de l'équipe et qu'il est prêt à la mener vers le succès.

La saison dernière, l'AC Milan a terminé à la deuxième place, à 19 points de l'Inter Milan. Cependant, les bookmakers le placent actuellement en troisième position, derrière la Juventus, et presque à égalité avec Naples, pour remporter le titre. La signature du capitaine de l'Espagne à l'Euro 2024 peut-elle mener les Rossoneri à la gloire ?

L'AC Milan a terminé quatre points au-dessus de la Juventus la saison dernière, et 22 points au-dessus de Naples. Alvaro Morata a marqué 15 buts en championnat (13,8 xG, buts attendus) avec l'Atlético Madrid la saison dernière. En quatre saisons à la Juventus, Morata a inscrit 35 buts en championnat (moyenne de 0,27 but par match). L'ancien avant-centre de l'AC Milan, Olivier Giroud, a inscrit en moyenne 0,40 but par match au cours des trois saisons qu'il a passées en Italie.

Club Serie A Cotes Milan AC 6.60 Juventus 4.50 Naples 7.00

Un joueur qui correspond parfaitement au style de Fonseca

Le départ d'Olivier Giroud a laissé un grand vide dans l'attaque milanaise. Le besoin d'un buteur prolifique était évident et l'arrivée de Morata vise à combler ce vide. Sa grande expérience dans les plus grands clubs européens, notamment la Juventus, le Real Madrid, Chelsea et l'Atlético Madrid, apporte une richesse de connaissances et de compétences à l'équipe.

À 31 ans, Morata allie le physique aux prouesses techniques. Sa capacité à se déplacer avec fluidité sur la ligne d'attaque et son habileté dans les airs font de lui un atout polyvalent.

La familiarité de Morata avec le championnat italien, où il a inscrit 35 buts en 130 matches de Serie A avec la Juventus, lui permet de ne pas avoir besoin d'une longue période d'adaptation.

La préférence de Fonseca pour une formation en 4-2-3-1 convient au style de jeu de Morata. Connu pour sa mobilité et ses qualités techniques, Morata peut faciliter le jeu offensif en créant des espaces et des opportunités pour des ailiers comme Rafael Leao et Christian Pulisic. Ses qualités de conservation du ballon et de liaison avec les milieux de terrain seront essentielles à l'exécution du plan de jeu de Fonseca.

Lors de son passage à Lille, Fonseca a utilisé efficacement Jonathan David, un attaquant aux caractéristiques similaires à celles de Morata. C'est de bon augure pour Milan, car l'attaquant espagnol peut s'épanouir dans un système conçu pour maximiser ses atouts.

Le talent de buteur et de passeur de Morata jouera un rôle essentiel dans la stratégie offensive de Milan.

Un gagnant expérimenté, avec la bénédiction de Zlatan

La décision du Milan d'attirer Morata n'a pas été sans poser de problèmes. Dans un premier temps, le club s'est intéressé à Joshua Zirkzee, un jeune attaquant connu pour son jeu collectif et sa capacité à impliquer ses coéquipiers dans le jeu. Cependant, le montant élevé de l'indemnité de transfert et la concurrence d'autres clubs ont rendu cette option moins réalisable.

Zlatan Ibrahimovic a joué un rôle crucial pour convaincre Morata de rejoindre Milan. Son soutien et son influence ont été des facteurs importants dans la décision de l'attaquant espagnol. L'expérience et le leadership de Morata seront essentiels dans une équipe qui a vu le départ de figures clés comme Franck Kessié, Sandro Tonali et Ibrahimovic lui-même.

Morata, bien que moins collectif que Zirkzee, apporte ses stats de buteurs et une expérience précieuse. Sa capacité à jouer sous pression, comme il l'a fait au sein de l'équipe nationale espagnole, souligne son potentiel de réussite à Milan. Le club s'est assuré ses services pour une modeste indemnité de transfert de 13 millions d'euros, ce qui en fait une acquisition financièrement judicieuse.

La Juventus et Naples ont également connu une mini-révolution cet été, les arrivées respectives de Thiago Motta et d'Antonio Conte promettant de révolutionner le style de jeu des deux clubs. Actuellement, les bookmakers placent l'Inter Milan comme le grand favori pour conserver le Scudetto, mais derrière lui, la concurrence sera féroce.

L'acquisition par l'AC Milan du vainqueur de l'Euro 2024 pourrait changer la donne pour le club. Son expérience, sa capacité à marquer des buts et son adaptation tactique en font le complément idéal de l'équipe de Fonseca.

Si la reconquête du titre de Serie A ne sera pas facile, l'association d'un attaquant fort et d'un entraîneur visionnaire constitue une base solide pour la saison à venir.