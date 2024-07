Le facteur "S" : Saka pourrait à nouveau jouer un rôle crucial en demi-finale

Bukayo Saka a sauvé l'Angleterre d'une élimination en quart de finale en réaffirmant son rôle. Notre expert en paris a repéré des angles d'attaque.

Pays-Bas - Angleterre : Pari sur Bukayo Saka Cotes Bukayo Saka buteur 5.50 Bukayo Saka premier buteur anglais 6.50

Les cotes sont fournies par Vbet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Bukayo Saka est devenu l'élément clé de l'équipe d'Angleterre avant leur affrontement crucial en demi-finale de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas. Le parcours du jeune ailier d'Arsenal, passant d'un tir au but manqué lors de la finale de l'Euro 2020 à une performance éblouissante lors du quart de finale éprouvant de l'Angleterre contre la Suisse, illustre la résilience, la compétence et un esprit indomptable.

Le rôle de Saka transcende ses contributions au score. Il incarne l'esprit du footballeur moderne, alliant flair et éthique de travail inflexible. Malgré son déploiement dans une position inhabituelle d'arrière droit contre la Suisse, Saka s'est adapté sans effort, démontrant sa flexibilité tactique et son engagement envers la cause de l'équipe. Sa capacité à dépasser les défenseurs, à créer des espaces et à délivrer des centres précis a été essentielle pour fournir à l'Angleterre la largeur et le dynamisme nécessaires.

De la déception en 2021 à un rôle central en 2024

Le parcours de l'Angleterre vers les demi-finales n'a été en rien simple, caractérisé par des performances inégales et un mélange de résilience tenace et de moments fortuits. Pourtant, au milieu du chaos, Saka a émergé comme une lueur d'espoir et de constance. Son égalisation cruciale contre la Suisse, marquée d'une frappe basse précise, a maintenu les rêves de l'Angleterre en vie. Ce but a non seulement mis en évidence son brio technique, mais aussi sa force mentale, une qualité cruciale pour toute équipe aspirant à gagner un grand tournoi.

La confiance de Gareth Southgate en Saka est évidente. La décision du manager anglais d'utiliser Saka dans une variété de rôles souligne sa croyance en la polyvalence et l'intelligence tactique du joueur. Dans une équipe qui a souvent eu du mal à trouver la cohésion et la créativité, les performances constantes de Saka apportent un élément crucial de stabilité. Sa compréhension avec ses coéquipiers, sa capacité à lire le jeu et son jeu altruiste en font un atout inestimable.

La contribution de l'ailier d'Arsenal contre la Suisse a été énorme : il a équilibré sans effort les devoirs défensifs avec son flair naturel pour l'attaque. La capacité de Saka à dribbler avec succès Aebischer à quatre reprises en première mi-temps a établi un record pour l'Euro 2024, montrant son grand talent et sa détermination.

Ses courses incessantes vers l'avant, sept dans les 30 premières minutes seulement, ont continuellement menacé la défense suisse.

Le duel avec Aké

Les performances statistiques de Saka soulignent encore plus son influence. Il a mené le jeu avec 25 portées de balle dans le dernier tiers et neuf centres. De plus, ses 15 courses sans ballon derrière la défense étaient les plus élevées sur le terrain, soulignant sa recherche incessante d'exploiter les espaces et de créer des opportunités.

La stratégie de l'Angleterre reposait fortement sur le flanc droit, avec 63% de leurs passes dans le dernier tiers dirigées de ce côté. Saka en était le principal bénéficiaire, recevant 25 des 45 ballons joués là-bas, soulignant son rôle central dans les efforts offensifs de l'Angleterre.

Sa capacité à briller dans les moments critiques est précisément ce dont l'Angleterre a besoin alors qu'ils se préparent à affronter une équipe néerlandaise courageuse. La capacité de Saka à exploiter les espaces, à affronter les défenseurs et à créer des occasions de but sera cruciale pour percer une défense néerlandaise qui a montré une certaine vulnérabilité sous pression.

Les Pays-Bas ont sorti deux clean sheets jusqu'à présent, mais sont la septième équipe de l'Euro pour les dégagements tentés. Bart Verbruggen a déjà effectué 16 arrêts, faisant de lui le deuxième gardien le plus occupé (aux côtés de ceux de la France, de la Turquie, de la Roumanie et de la Pologne) du tournoi.

De plus, Saka a un bon bilan contre Nathan Akè, le joueur néerlandais qui sera déployé sur le côté gauche pour tenter de l'arrêter. En effet, Saka a marqué trois fois et fourni une passe décisive lors des huit rencontres entre ces deux joueurs.

Le latéral gauche de Manchester City n'a réussi à tacler avec succès que 66,7% des dribbles tentés contre lui à l'Euro 2024 et pourrait souffrir face aux compétences exceptionnelles de Saka.

Akè n'a jamais été averti cette saison en Premier League, mais a reçu un carton jaune en quart de finale pour avoir fait tomber Arda Guler de la Turquie en seconde mi-temps.