Le déclin de l'Atlético ouvre les paris sur la Liga !

L'Atlético Madrid n'est plus la force qu'il était il y a quelques années et le club commence à envisager une vie après Diego Simeone.

Le FC Barcelone est en tête de la Liga et le Real Madrid est presque assuré de terminer à la deuxième place. Dans le contexte du déclin de l'Atléti, il existe une valeur potentielle sur le marché pour les vainqueurs hors Barça et Real.

Equipe Cotes - Vainqueur sans Barcelone and le Real Madrid Atlético Madrid 1.45 Villarreal 6.00 Athletic Bilbao 11 Real Sociedad 11 Girona 21 Betis Séville 31 Celta Vigo 41 Osasuna 41 Majorque 65

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

La fin d'une époque au Metropolitano

L'époque où l'Atlético de Madrid rivalisait avec le Real Madrid et le FC Barcelone pour le titre semble révolue. Au cours des trois dernières saisons, l'Atlético n'a pas dépassé la barre des 77 points. Des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles la hiérarchie du club évalue les successeurs potentiels de Diego Simeone, y compris l'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery.

Gérone a terminé troisième en 2023-24, ce qui a permis à l'Atlético de ne plus faire partie du trio de tête depuis 2011-12. L'été suivant a été marqué par les recrutements de Julian Alvarez, Conor Gallagher et Robin Le Normand. Cependant, l'équipe de Simeone a commencé la nouvelle saison lentement.

Quatre victoires avant la pause internationale représentaient un pas dans la bonne direction, mais deux victoires sur six toutes compétitions confondues en octobre étaient le signe que l'Atlético ne sera pas en mesure de suivre le Real Madrid et le FC Barcelone tout au long de la saison 2024-25. La différence de buts attendue de l'Atlético est nettement inférieure à celle du Barça et est inférieure de 0,14 par 90 minutes à celle du Real.

Villarreal n'est qu'à quelques points de l'Atléti, avec un match en moins. L'Athletic Club présente une différence de buts similaire à celle de la saison dernière, ce qui le place au quatrième rang de la Liga, bien qu'il ait fait match nul lors de ses trois derniers matches de championnat.

Vainqueur sans le Real et le Barca

De solides statistiques sous-jacentes et un historique de succès font de l'Atléti le grand favori du marché des vainqueurs sans le FC Barcelone et le Real Madrid. Cependant, il y a de la valeur ailleurs dans ce marché, avec des retours significatifs possibles si les parieurs misent sur n'importe quelle autre équipe pour remporter le titre de meilleure équipe de première division espagnole.

Villarreal est en position de force à l'heure où nous écrivons ces lignes, ce qui fait de son prix de 6,00 un excellent rapport qualité-prix. Ils n'ont pas le stress des engagements européens et ont déjà joué chacun des trois premiers.

Osasuna et Gérone sont les deux premiers adversaires du Sous-marin jaune après la pause. Tous deux ont une différence de buts inférieure à la moyenne. Villarreal accueillera également le Real Betis et le Rayo Vallecano et se rendra à Leganes avant la trêve hivernale.

Étant donné que l'Atlético n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses quatre premiers matches après la Ligue des champions, l'équipe de Simeone sera vulnérable au cours des deux prochains mois. Ils affronteront également Barcelone avant Noël, et les points perdus en Ligue des champions signifient qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire une rotation trop importante lors des matches de milieu de semaine.

L'Athletic Club ne doit pas être sous-estimé. Les dix points engrangés en quatre matches d'Europa League leur permettront de se concentrer sur la Liga, et ils n'ont perdu qu'une seule fois toutes compétitions confondues depuis le mois d'août.

Unai Simon est sur le point de revenir de sa blessure et a réalisé des performances de haut niveau à l'extérieur, même s'il n'a remporté que deux victoires. S'ils parviennent à maintenir ce niveau de création d'occasions et de prévention à l'extérieur, une place parmi les trois premiers est tout à fait envisageable.

La Real Sociedad a peut-être la cote la plus basse sur ce marché, mais nous pensons que le Real Betis est une meilleure option compte tenu de sa cote élevée. La Real se déplace sur le terrain de l'Athletic Club avant de recevoir le Betis. Les équipes ont des différences de buts attendues très similaires, mais le Betis a été une équipe offensive d'élite, avec la meilleure marque de buts attendus en dehors des deux premiers. La Real est en milieu de peloton aux deux extrémités du terrain.

Les Verdiblancos ont un programme délicat avant la trêve hivernale, mais il s'agit d'un prix très généreux. Leur cote ne devrait pas être beaucoup plus élevée que celle de La Real. Le prix du Betis diminuera considérablement s'il obtient un résultat lors de la rencontre entre les deux équipes au début du mois de décembre.

Il ne faut pas grand-chose aux parieurs pour se convaincre de soutenir Villarreal, l'Athletic Club ou le Betis. Villarreal et le Betis semblent être les deux meilleures options à l'heure actuelle. C'est peut-être le moment idéal pour parier sur ce marché après la série de victoires de l'Atléti avant la trêve.