La signature de Joshua Zirkzee fait-elle de Man United une équipe mieux placée pour les parieurs pour remporter le titre de Premier League ?

Manchester United a signé l'attaquant, Joshua Zirkzee. Nous évaluons si sa présence permettrait aux Red Devils de briller durant la saison 2024/2025.

Bologne a perdu l'un de ses joyaux de la saison 2023/24, qui lui a permis de se qualifier pour l'UEFA Champions League. L'attaquant néerlandais Joshua Zirkzee a signé cette semaine un contrat de 42,6 millions d'euros avec Manchester United. Il est ainsi devenu la première recrue depuis l'annonce de l'arrivée de Sir Jim Ratcliffe en tant qu'actionnaire minoritaire d'Old Trafford.

Place finale Premier League Cotes Manchester United Vainqueur Premier League 21 Top 4 Premier League 2.71

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Après avoir terminé à une lointaine huitième place la saison dernière, United doit trouver un moyen de faire tourner ses meilleurs joueurs. Malgré la forme encourageante de l'attaquant danois Rasmus Højlund la saison dernière, Erik ten Hag a choisi de recruter une autre option pour mieux lier sa ligne d'attaque et ses menaces créatives du milieu de terrain, ce qui pourrait les replacer dans la course au titre.

Zirkzee était dans le 91ème percentile la saison dernière pour les tirs cadrés

2,81 passes progressives par 90 minutes placent Zirkzee au même niveau que les meilleurs attaquants de Serie A

3,36 récupérations de balle par 90 minutes suggère que Zirkzee peut impulser le pressing de United.

Que peut apporter Joshua Zirkzee à l'attaque des Red Devils ?

On peut dire que Manchester United n'était pas l'équipe la plus dangereuse de Premier League la saison dernière. Ils ont terminé la saison 23/24 avec le neuvième meilleur total de buts marqués seulement. En fait, les Red Devils ont marqué moins de buts en championnat que des équipes comme West Ham.

Par conséquent, lorsque les supporters de United découvriront que Joshua Zirkzee n'a inscrit que 11 buts en Serie A en tant que meilleur buteur de Bologne, beaucoup seront sceptiques quant à son impact potentiel sur l'équipe.

Pourtant, au-delà de ses statistiques de buteur, il est évident que Zirkzee est devenu l'un des attaquants les plus demandés d'Europe. La capacité de Zirkzee à se créer des occasions et à les marquer a joué un rôle important dans l'excellente saison 23/24 de Bologne. L'international néerlandais est en tête du classement des occasions créées et de la possession du ballon dans le dernier tiers du terrain.

Quand on sait que des joueurs comme Fernandes, Garnacho, Mount et Antony sont susceptibles de jouer avec Zirkzee en tant qu'avant-centre, sa capacité à servir les autres et à convertir ses propres occasions pourrait rajeunir le potentiel offensif de United.

Les statistiques suggèrent que Zirkzee peut être le point focal désintéressé de United

En 2023/24, 32 des 58 tentatives de Zirkzee ont abouti à une action du gardien. Cela le place dans le top 9% des attaquants de Serie A la saison dernière. En comparaison, Højlund a terminé la saison 23/24 dans le 80e centile pour les tirs cadrés.

Zirkzee est également capable de porter le ballon et d'emmener ses coéquipiers plus haut sur le terrain. La saison dernière, il se situait dans le 96e centile pour les dribbles réussis, avec une moyenne de 3,99 par match. En revanche, Højlund n'a réussi que 1,26 dribble par 90 minutes la saison dernière.

Si ten Hag est à la recherche d'un attaquant qui défend en avançant, Zirkzee semble être un atout majeur par rapport à Højlund. Il s'est classé dans le 75e percentile pour les duels au sol gagnés, alors que Højlund ne s'est classé que dans le 44e percentile pour ce paramètre.

Les 2,81 passes progressives par 90 minutes de Zirkzee montrent également qu'il est capable d'amener d'autres joueurs en jeu après avoir forcé les transitions.