La nouvelle ère de l'AC Milan sous Conceiçao est une opportunité pour les parieurs !

Examinons les raisons du licenciement de Fonseca, ce que Conceiçao peut offrir et les implications en termes de paris pour les Rossoneri.

La saison de l'AC Milan a pris une tournure inattendue lorsque le club a décidé de se séparer de Paulo Fonseca et d'engager Sergio Conceiçao comme nouvel entraîneur.

Vainqueur Super Coupe d'Italie Cotes AC Milan gagne contre la Juve 2.85 Serie A: Vainqueur Cotes AC Milan 101 Champions League: Top 8 Cotes AC Milan 1.75

Où est passé Fonseca ?

Le mandat de Paulo Fonseca à Milan a été marqué par des performances irrégulières.

L'AC Milan a remporté des victoires notables contre l'Inter Milan dans le derby et contre le Real Madrid à Bernabeu. Cependant, les Milanais ont souvent eu des difficultés face à des adversaires plus faibles.

Fonseca a eu du mal à garder le contrôle du vestiaire, en particulier avec des joueurs clés comme Theo Hernandez et Rafael Leao.

Son incapacité à insuffler un style de jeu clair a été révélée non seulement par les mauvais résultats, mais aussi par les frictions internes.

L'entraîneur portugais a conduit l'AC Milan à 12 victoires, six nuls et six défaites toutes compétitions confondues, avec une moyenne de 1,75 point par match.

Les Rossoneri ont la septième meilleure attaque de Serie A. Bien qu'ils aient un match en main, ils ont sous-performé les buts attendus (xG) de 5,36.

Une nouvelle approche sous Conçeicao

L'ancien entraîneur de Porto est réputé pour sa discipline tactique et son pragmatisme, des qualités qui ont fait de lui l'entraîneur le plus performant de l'histoire des Dragões.

Ses formations préférées sont le 4-4-2 ou le 4-2-3-1, et il privilégie la solidité défensive et les transitions rapides, deux domaines dans lesquels l'AC Milan n'a pas réussi à s'imposer sous la direction de Fonseca.

L'expertise de Conceiçao dans la gestion d'équipes exigeantes sur le plan physique pourrait s'avérer cruciale pour une équipe qui a besoin de robustesse et d'esprit de compétition.

De plus, son approche directe pourrait s'avérer nécessaire pour tirer le meilleur parti de talents irréguliers comme Rafael Leao, en leur apportant une concentration et une motivation renouvelées.

Comment parier sur les Rossoneri

Notre outil interne prédit une amélioration significative pour les Rossoneri sous Conceiçao, avec des projections autour de 1,90 points par match, ce qui est une nette amélioration par rapport aux 1,58 points sous Fonseca.

Notre modèle indique que l'AC Milan a encore 29,8 % de chances de terminer dans les quatre premiers à la fin de la saison.

Les changements de direction ayant profité à d'autres équipes de Serie A cette saison, comme Lecce et le Genoa, les parieurs pourraient trouver un intérêt à soutenir la résurgence de l'AC Milan.

Les cotes actuelles du marché pour une place dans les quatre premiers sont élevées et offrent une bonne opportunité à ceux qui croient en l'influence positive de Conceiçao.

La campagne de Milan en Ligue des champions s'est avérée prometteuse sous la direction de Fonseca, même après les deux premières défaites.

Après la sixième journée, les chances de Milan de se qualifier directement pour les huitièmes de finale sont de 54,8 %.

Les prochains matches contre des équipes comme Girona et le Dinamo Zagreb sont l'occasion de consolider leur position. En outre, l'équipe pourrait bénéficier d'un avantage psychologique et stratégique supplémentaire sous la houlette de Conceiçao.

La grande expérience européenne de Conceiçao est un atout majeur. Sa capacité à gérer des matches serrés fait de l'AC Milan une valeur sûre pour la Super Coupe d'Italie qui se déroulera en Arabie Saoudite cette semaine.

Conceiçao a remporté huit finales majeures avec Porto et affiche un taux de réussite de 46 % en compétition européenne.

L'ancien ailier de l'Inter Milan et de la Lazio a conduit Porto en huitième de finale de la Ligue des champions six fois sur sept. Il a également un bon bilan contre les équipes italiennes, avec seulement trois défaites en 10 matches.