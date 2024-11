Notre expert en pronostics La Liga propose ses cinq meilleurs conseils pour la 14e journée de la Liga en Espagne.

La 14e journée de la saison 2024/25 de la Liga espagnole voit les leaders du championnat, Barcelone, affronter un test redoutable de leurs ambitions pour le titre à Celta Vigo. Pendant ce temps, Osasuna et Villarreal s'affrontent dans le combat pour suivre le rythme de l'Atletico Madrid dans le top quatre. Les cinq prédictions de cette semaine pour la Liga sont basées sur les dernières formes, données et connaissances d'experts pour vous aider à découvrir des paris de valeur.

Nos prédictions pour la 14e journée de la Liga

(23 novembre 2024) Atletico Madrid pour battre Alaves @ 1,36 avec Betway , représentant une chance de 73,53 % pour la victoire de l'Atletico.

, représentant une chance de 73,53 % pour la victoire de l'Atletico. (23 novembre 2024) Valence pour faire match nul avec le Real Betis @ 3,00 avec Betway , représentant une chance de 33,33 % d'une impasse.

, représentant une chance de 33,33 % d'une impasse. (23 novembre 2024) Gérone pour battre l'Espanyol @ 1,70 avec Betway , représentant une chance de 58,82 % pour la victoire de Gérone.

, représentant une chance de 58,82 % pour la victoire de Gérone. (23 novembre 2024) Celta Vigo pour faire match nul avec Barcelone @ 4,33 avec Betway , représentant une chance de 23,10 % d'égalité.

, représentant une chance de 23,10 % d'égalité. (24 novembre 2024) Villarreal pour gagner à Osasuna @ 2,40 avec Betway, représentant une chance de 41,67 % pour la victoire des visiteurs.

Atleti impressionne à domicile : Atletico Madrid vs Alaves

Date : 23/11/2024

23/11/2024 Coup d'envoi : 16h15

16h15 Notre conseil : Atleti pour battre Alaves et maintenir la pression sur le Barça et le Real @ 1.36 avec Betway. (Correct au 19/11/24)

Les Atletico Madrid de Diego Simeone essaient de suivre le rythme du FC Barcelone et du Real Madrid à la troisième place. Ils ont une moyenne de deux points par match, ce qui est une belle performance. Leur moyenne de 2,33 points par match à domicile fait d'eux un adversaire redoutable pour une équipe du Deportivo Alaves en 15ème position.

Alaves a beaucoup compté sur ses performances à domicile pour se maintenir au-dessus de la zone de relégation jusqu'à présent cette saison. Ils ont récolté dix points en six matchs à domicile et seulement trois points en sept matchs à l'extérieur. De plus, Atleti n'a perdu qu'une seule fois cette saison, en concédant seulement sept buts en 13 matchs.

Le club du bas lutte pour un point : Valence vs Real Betis

Date : 23/11/2024

23/11/2024 Coup d'envoi : 14h00

14h00 Notre conseil : Valence pour tenir le Real Betis dans une impasse @ 3.00 avec Betway. (Correct au 19/11/24)

Le Real Betis, invaincu lors de ses sept derniers matchs compétitifs, se déplace pour affronter le club de bas de tableau, Valence. Cependant, ils n'ont pas réussi à garder leur cage inviolée lors de leurs quatre derniers matchs. La forme de Betis à l'extérieur a été au mieux incohérente, remportant six points en six matchs et faisant match nul dans la moitié de leurs matchs à l'extérieur.

Valence n'a qu'une seule victoire à son actif cette saison, avec cinq points en cinq matchs à Mestalla. Ils ont été stimulés par quelques nuls enlevés à Leganes et Getafe ces dernières semaines. Ils espèrent arrêter le Betis dans son élan et garder un œil sur leurs rivaux relégués dans le processus.

Girona de retour à la victoire : Girona vs Espanyol

Date : 23/11/2024

23/11/2024 Coup d'envoi : 18h30

18h30 Notre conseil : Girona pour battre une équipe d'Espanyol qui ne voyage pas bien @ 1.70 avec Betway. (Correct à partir du 19/11/24)

Ce n'est pas une surprise que la saison 2024/25 de Girona ait été remplie d'incohérences. L'équipe joue sa première Ligue des champions de l'histoire du club. L'équipe doit trouver de nouvelles façons de gérer les matchs européens en milieu de semaine et les matchs de Liga exigeants le week-end.

Après deux victoires consécutives en championnat contre Leganes et Getafe, Girona montre des signes de retrouver ses marques. On ne peut pas en dire autant pour Espanyol, qui a perdu six de ses sept derniers matchs de Liga.

Ils ont en moyenne seulement 0,17 point par match à l'extérieur cette saison, concédant quatre buts chacun lors de leurs déplacements au Real Madrid et à l'Athletic Bilbao, et trois buts à Barcelone. Gérone ne pouvait pas rêver d'un meilleur adversaire pour aider à maintenir sa forme récente.

Barça va rencontrer un autre obstacle : Celta Vigo vs Barcelone

Date : 23/11/2024

23/11/2024 Coup d'envoi : 21h

21h Notre conseil : la forte forme à domicile du Celta devrait leur permettre d'obtenir un point contre le Barça @ 4.33 avec Betway. (Correct au 19/11/24)

Le début de saison fulgurant de Barcelone en Liga 2024/25 a été quelque peu déraillé par une défaite 1-0 contre la Real Sociedad avant la pause internationale. Les deux défaites en championnat du Barça ont eu lieu loin du Nou Camp, ils pourraient donc être à nouveau vulnérables ce week-end alors qu'ils se rendent chez un Celta Vigo, qui apprécie le confort à domicile.

En outre, le Celta a une moyenne de 1,86 point par match devant ses propres supporters. Cette performance contredit leur 11e position en Liga, mais leur forme à l'extérieur est la cause fondamentale de leurs résultats incohérents.

Le Celta concède en moyenne un but par match à domicile, contre 2,50 buts encaissés en moyenne à l'extérieur. Ils ont battu le Barça 2-1 à domicile en juin 2023 et ont obtenu un match nul 3-3 à domicile en novembre 2021, indiquant que le Celta est capable de donner un autre revers au Barça dans des matchs consécutifs.

Victoire de Villarreal : Osasuna vs Villarreal

Date : 24/11/2024

24/11/2024 Coup d'envoi : 14h

14h Notre conseil : Villarreal pour renforcer leur emprise sur la quatrième place en battant Osasuna @ 2.40 avec Betway. (Correct à partir du 19/11/24)

Sur le papier, cela semble être le match à suivre de la 14e journée de la campagne 2024/25 de La Liga. Osasuna, cinquième au classement, affrontera Villarreal, quatrième, mettant à l'épreuve le solide bilan domicile d'Osasuna et les performances impressionnantes à l'extérieur de Villarreal.

Osasuna a un taux de victoire de 71% à domicile cette saison, tandis que Villarreal a un taux de victoire de 67% à l'extérieur. Les deux équipes concèdent respectivement seulement 1,14 et 1,17 buts par match, mais l'historique des confrontations directes est en faveur des visiteurs.

Villarreal a remporté dix de ses 22 derniers matchs compétitifs et, étant donné qu'il y a moins de disparité entre leurs performances à domicile et à l'extérieur, nous pensons qu'ils sont l'équipe la plus complète à ce stade de la saison.

Conclusion

En résumé, nos prédictions pour la 14ème journée de La Liga incluent une grande victoire à l'extérieur pour Villarreal à Pampelune, un match nul frustrant pour Barcelone à Celta Vigo, un point durement gagné pour Valence et des victoires faciles à domicile pour l'Atlético Madrid et Gérone.

Veuillez parier sur la Liga de manière responsable en respectant vos limites de mise et de perte pour que vos paris sur le football restent amusants.