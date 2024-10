La gueule de bois après la trêve internationale ? Toutes les stats pour savoir sur qui parier ce week-end !

FC Barcelone vs FC Séville

Celta Vigo vs Real Madrid

Venezia vs Atalanta Bergame

Milan AC vs Udinese

Roma vs Inter

Liverpool vs Chelsea

Wolverhampton vs Manchester City

Bournemouth vs Arsenal

Les pauses internationales représentent souvent un défi unique pour les équipes de haut niveau du football européen.

Les joueurs se dispersent dans le monde entier pour représenter leurs nations dans diverses compétitions, et peuvent parfois contracter des blessures qui peuvent avoir un impact sur la préparation et les performances à leur retour.

L'une des règles tacites dans le monde des paris sur le football veut que certaines grandes équipes soient opposées lors du premier match suivant les rencontres internationales.

Toutefois, les récentes performances de ces clubs d'élite, lors de leurs rencontres juste après la trêve, suggèrent que ce n'est pas le cas. Découvrons comment aborder le retour du football national dans les meilleures ligues européennes.

Premier League Cotes Bournemouth vs Arsenal: Arsenal vainqueur 1.62 Wolverhampton vs Manchester City: Manchester City vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match 1.62 Liverpool vs Chelsea: Liverpool ou nul and plus de 3,5 buts dans le match 2.20 Serie A Cotes Roma vs Inter Milan: Nul ou Inter et moins de 3,5 buts dans le match 1.76 AC Milan vs Udinese: AC Milan vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match 1.83 Venise vs Atalanta: Atalanta vainqueur 1.59 La Liga Cotes Celta Vigo vs Real Madrid: Real Madrid vainqueur 1.56 Barcelone vs Séville: Barcelone vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match 1.58

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Domination des quatre premiers en Angleterre

Soutenir les meilleures équipes d'Europe semble être la meilleure option, étant donné que depuis la saison dernière, les équipes les plus fortes ont remporté 36 victoires, neuf nuls et seulement quatre défaites après la trêve.

Les poids lourds de la première division anglaise - Manchester City, Arsenal, Liverpool et Manchester United - ont été particulièrement dominants, avec neuf victoires, deux nuls et une seule défaite (Manchester United à domicile contre Brighton) la saison dernière.

La tendance s'est poursuivie après la pause internationale de septembre, avec quatre victoires en cinq matches pour les « quatre premiers » susmentionnés, plus Aston Villa, compte tenu de sa participation à la Ligue des champions cette saison.

La seule défaite a été celle de Liverpool à domicile contre Nottingham Forest (1-0), un match qui, sur la base du xG (1,17 contre 0,59), les Reds auraient dû au moins faire match nul.

Le seul match que l'équipe d'Arne Slot n'a pas gagné au cours de la campagne actuelle est l'exemple parfait d'une défaite mémorable après la pause internationale, dont les amateurs de football se souviendront longtemps.

Elle renforce l'idée que les équipes de haut niveau doivent être abordées avec prudence après le retour de leurs joueurs vedettes.

Toutefois, comme l'indiquent des données récentes, les clubs d'élite excellent grâce à une rotation efficace de l'effectif, renforcée par la récente autorisation de cinq remplacements, et à la récupération rapide des joueurs après le voyage et la fatigue.

Malgré l'envoi de 13 joueurs en mission internationale, il semble inévitable que Manchester City prolonge sa série d'invincibilité en Premier League à 31 matches lorsqu'il affrontera Wolverhampton, lanterne rouge, ce dimanche, même si les Wolves ont remporté ce match 2-1 la saison dernière.

Il en va de même pour Arsenal, qui accueillera 10 joueurs ayant joué avec leur équipe nationale et devrait prendre les trois points à Bournemouth. Les Gunners ont remporté leurs quatre confrontations avec Bournemouth depuis 2022, affichant un score cumulé de 13-2, avec trois buts ou plus marqués à chaque fois.

Le match de Manchester United contre Brentford et le déplacement d'Aston Villa à Fulham pourraient être plus difficiles à prévoir, mais dans l'ensemble, il semble rentable de soutenir les équipes de tête, en particulier contre des adversaires de niveau inférieur ou moyen.

Les chocs de haut de tableau pourraient être délicats

Le scénario pourrait changer si deux clubs de haut niveau s'affrontent juste après la pause internationale, comme ce sera le cas pour Roma - Inter Milan samedi et Liverpool - Chelsea le lendemain.

Si l'on se réfère aux résultats de la saison dernière, on peut s'attendre à des matches à faible score, voire à un match nul 0-0 à la mi-temps.

Au cours de la saison 2023/2024, les meilleures équipes italiennes se sont rencontrées trois fois après les pauses internationales. La Juventus s'est imposée 1-0 contre l'AC Milan à San Siro, tandis que le « Derby d'Italia » avec l'Inter Milan s'est soldé par un match nul 1-1.

Une tendance similaire est observée en Premier League anglaise, où Manchester City a fait match nul 1-1 avec Liverpool et 0-0 avec Arsenal.

La seule exception à cette règle est la victoire 5-1 de l'Inter Milan sur ses rivaux de la ville en septembre 2023, bien qu'il faille noter que la moitié des buts ont été marqués dans les 21 dernières minutes du derby.

Les grands clubs italiens - l'Inter Milan, l'AC Milan, la Juventus, le Napoli et la Roma - ont toujours fait preuve de résilience après de telles interruptions. La saison dernière, ces équipes ont enregistré 10 victoires, 2 nuls et seulement 2 défaites (toutes deux contre des équipes fortes comme l'Atalanta et la Lazio, après les pauses internationales).

En septembre dernier, les cinq équipes italiennes participant à la Ligue des champions sont restées invaincues après la pause, avec deux victoires à domicile et trois nuls à l'extérieur. Ce week-end, l'AC Milan devrait s'imposer à domicile face à l'Udinese, tandis que l'Atalanta a de fortes chances de l'emporter à l'extérieur face au promu Venise.

En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone ne faiblissent pas après la pause internationale, avec un bilan de 8 victoires et 2 nuls depuis la saison dernière. Avec le bilan impeccable des Madrilènes face au Celta Vigo (huit victoires consécutives et 14 matches sans défaite), les pronostics sont favorables à une nouvelle victoire.

Parier sur une victoire des Blancos et éventuellement sur un score vierge pourrait s'avérer judicieux.

Barcelone reçoit Séville, une équipe qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur et qui a terminé huitième du classement de la saison 2023/2024, avec une moyenne de 1,21 point par match et une différence de buts de moins trois.

Parier sur une victoire confortable du Barça, surtout avec une marge possible de plusieurs buts, semble judicieux.