La France favorite chez les bookmakers pour remporter les Jeux Olympiques de football masculin

La France est le favori des paris pour remporter l'or en football olympique masculin. Lisez ici une analyse de leurs chances.

La France dispose d'une équipe complète et de l'avantage du terrain pour le football olympique masculin aux à Paris cet été. Même s'ils sont tombés en phase de groupes à Tokyo il y a trois ans, les Bleus sont les grands favoris de leur tournoi à domicile.

Paris à prendre Cotes La France gagne la médaille d'or 2.77 La France gagne la Coupe du monde 2026 6.20

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Alexandre Lacazette, Loïc Badé et Jean-Philippe Mateta ont été sélectionnés en tant que joueurs de plus de 23 ans.

La France a remporté la médaille d'or en 1984.

Toutes les grandes nations manquent de joueurs de renom après l'Euro et la Copa America.

Un excellent groupe même sans Barcola et Zaire-Emery

Malgré leur présence dans la liste préliminaire, Bradley Barcola et Warren Zaire-Emery n'ont pas été retenus dans le groupe final de l'équipe de France après avoir participé à l'Euro. Le PSG aurait hésité à les laisser jouer à l'approche de la nouvelle saison.

Les Bleus ne sont pas les seuls à manquer de jeunes talents pour le tournoi. L'Argentine est privée d'Enzo Fernandez, d'Alejandro Garnacho et de Valentin Carboni. Nico Williams, Lamine Yamal, Pedri, Gavi et d'autres sont absents de l'équipe d'Espagne en raison d'une combinaison de repos et de blessures.

Alexandre Lacazette, Loïc Badé et Jean-Philippe Mateta forment un trio redoutable pour la France. Mateta a terminé la saison de son club en pleine forme, inscrivant neuf buts lors de ses six dernières apparitions. Lacazette a une expérience internationale et a trouvé le chemin des filets à 53 reprises avec Lyon au cours des deux dernières saisons. Badé est devenu un habitué du FC Séville, son expérience étant utile à une jeune défense.

L'équipe de France compte encore des joueurs de haut niveau confirmés. Michael Olise est sans doute le joueur le plus talentueux du tournoi. Rayan Cherki, Enzo Millot et Désiré Doué font partie des joueurs qui ont déjà été titulaires dans des clubs de premier plan.

Un groupe favorable

Avec les Etats-Unis, la Guinée et la Nouvelle-Zélande, la phase de groupe devrait être une promenade de santé pour la France. La Guinée est classée au 77e rang mondial. La Nouvelle-Zélande n'a remporté qu'un seul de ses 10 derniers matches de Coupe du monde. Les États-Unis sont privés de quelques talents confirmés après leur expérience de la Copa America.

La France a été tirée du même côté du tableau que l'Argentine, mais elle devrait éviter les vainqueurs de la Copa America jusqu'aux demi-finales. Julian Alvarez est le grand nom de l'équipe, la majorité des joueurs évoluant en Amérique du Sud. L'Albiceleste a été médaillée d'or en 2004 et 2008, mais elle a quitté la compétition dès la phase de groupes lors des deux dernières éditions.

La France ne rencontrera l'Espagne qu'en finale. La Roja possède quelques jeunes joueurs talentueux, mais son effectif n'est pas aussi impressionnant que celui de la France. Si l'Espagne tombe avant la finale, France/Argentine auront un match facile en finale étant donné la faiblesse de ce côté du tirage au sort.

Si l'on ajoute à cela l'avantage du terrain, il est difficile de penser que la France ne remportera pas la médaille d'or cet été.