La course au titre de meilleur buteur de la Ligue des Nations offre une grande valeur aux parieurs !

Les 2 dernières journées de cette Ligue des Nations ouvrent la voie à une bataille intense entre les attaquants, qui tenteront d'inscrire leur nom.

Qu'il s'agisse de l'excellence constante de Gyokeres, de l'influence tactique d'Aktürkoğlu ou de l'impitoyabilité de Haaland, chaque joueur apporte des attributs uniques qui contribuent à sa contenance dans cette course très disputée.

Nous avons analysé chaque prétendant au titre à travers les lentilles de la forme, de la favorabilité des matches et des prédictions statistiques afin de prévoir qui pourrait finalement s'élever au-dessus des autres.

Paris meilleur buteur Odds Viktor Gyokeres buteur vs Slovaquie 2.34 Muhammed Kerem Aktürkoğlu buteur vs Pays de Galles 2.80 Benjamin Sesko buteur vs Norvège 3.40 Erling Haaland buteur vs Slovénie 2.39 Randal Kolo Muani buteur vs Israël 1.86

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Viktor Gyokeres : L'attaquant le plus prolifique d'Europe

Viktor Gyokeres, l'attaquant suédois le plus prolifique d'Europe, est en tête de la course.

L'attaquant du Sporting Lisbonne a inscrit quatre buts en quatre matches, ce qui vient s'ajouter à son impressionnant total de 27 buts en 21 apparitions en club et en sélection.

L'excellent taux de buts attendus (xG) de la Suède (2,57 par match) ajoute un poids statistique à son potentiel.

Les prochains matches à domicile contre la Slovaquie et l'Azerbaïdjan, qui ont un taux de buts contre (xGA) plus élevé de 1,02 et 1,42 dans leurs matches à l'extérieur, offrent à Gyokeres une grande chance d'améliorer ses statistiques.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu : L'étoile montante de la Turquie

La réussite d'Aktürkoğlu est étroitement liée au sixième meilleur taux de xG de la Turquie (1,86 par match) dans la compétition, ce qui ouvre la voie à un final en fanfare.

Les rencontres entre la Turquie et le Pays de Galles et le Monténégro, deux équipes à la défense vulnérable, offriront à Aktürkoğlu de bonnes occasions d'améliorer son score.

L'équipe de Craig Bellamy a réussi à garder sa cage inviolée lors de son précédent match contre la Turquie, mais elle dépasse légèrement son taux de buts contre par 90 minutes de 0,42. De son côté, l'Azerbaïdjan, avec 11 buts encaissés, détient la deuxième pire défense de toute la Ligue des Nations, juste derrière Israël.

Avec 14 buts en 21 matches cette saison, soit deux de moins que son total de 2022/2023, la grande question est de savoir si Aktürkoğlu pourra maintenir ce rythme sur le long terme.

Benjamin Sesko : Le fer de lance de la Slovénie

Le talent de Sesko pour convertir les occasions est évident, avec quatre buts cette saison, dont un triplé contre le Kazakhstan. Il est particulièrement fiable en Ligue des Nations, où il a inscrit sept de ses 15 buts en équipe nationale.

L'équilibre statistique de la Slovénie en termes de buts marqués. (1,25 x jeu) par rapport à leur xG (1,23) laisse entrevoir une exécution tactique cohérente. Toutefois, le prochain match contre l'Autriche représente un défi de taille, étant donné les excellents résultats défensifs de l'Autriche à domicile, qui possède le septième meilleur bilan en termes de xGA, avec seulement 0,71 par 90 minutes.

Néanmoins, le potentiel de Sesko se révèle lorsque la Slovénie affronte la Norvège, car les lacunes défensives pourraient lui donner plus d'occasions de marquer.

Razvan Marin : Le dynamiteur de l'entrejeu roumain

La transformation remarquable de Razvan Marin en milieu de terrain offensif pour la Roumanie apporte un élément nouveau et passionnant à la discussion. Le fait que Marin ait transformé quatre tirs cadrés en buts témoigne de son efficacité, qui lui a permis d'égaler le nombre de buts qu'il avait inscrits lors des trois dernières saisons de Serie A combinées.

Les prochains matches du Roumain contre le Kosovo et Chypre devraient être relativement cléments, compte tenu de la fragilité défensive de ces deux équipes, qui ont collectivement encaissé 14 buts.

Néanmoins, un regard analytique suggère que l'actuelle série de buts de Marin pourrait être une aberration plutôt qu'une tendance, étant donné que son xG (3,81) suggère une régression potentielle.

Une menace permanente et deux outsiders

Aucune discussion sur les buteurs n'est complète sans mentionner Erling Haaland. Doté d'un sens inné de la finition, les exploits de Haaland en Ligue des Nations s'inscrivent dans un contexte plus large d'excellence internationale.

La forme exceptionnelle de Haaland avec Manchester City accentue son potentiel à grimper dans le classement de la Ligue des Nations, où il partage le titre de meilleur buteur de tous les temps avec le Serbe Aleksandar Mitrović, tous deux ayant marqué 15 buts en 13 matches.

Bien que l'absence de Martin Ødegaard puisse influencer les approches tactiques, les antécédents de Haaland suggèrent qu'il continuera à se créer des occasions d'exceller.

Le Français Randal Kolo Muani complète la liste des joueurs remarquables. Son ascension en équipe nationale a été opportune en raison de l'absence de Kylian Mbappé, ce qui a permis à Muani de prendre les rênes de l'attaque française.

Malgré un temps de jeu limité au PSG, ses contributions pour les Bleus (quatre buts lors des quatre derniers matches) indiquent un potentiel caché, qui attend d'être pleinement libéré.

Les prochains matches de la France contre Israël, la plus mauvaise défense de la compétition, et contre l'Italie, offrent à Muani un terrain propice à la poursuite de ses exploits de buteur.

Ses impressionnantes statistiques de xG sans pénalité (0,56 par 90 minutes) indiquent non seulement un potentiel, mais aussi une volonté de laisser un impact durable.

Enfin, Harry Wilson est un élément clé de la force offensive galloise, et sa récente série de buts a renforcé son statut.

La réussite nationale de Wilson avec Fulham, marquée par des contributions décisives, pourrait se traduire par une plus grande espérance de but en sélection, ce qui renforcerait ses chances de figurer parmi les candidats potentiels au titre de meilleur buteur.