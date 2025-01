L'impact du transfert de Kvaratskhelia sur les marchés des paris en Italie et en France

Le transfert potentiel de Khvicha Kvaratskhelia de Naples au PSG est en passe de devenir la plus grande histoire du mercato du mois de janvier.

Ce transfert de haut niveau change non seulement la dynamique de la Serie A, mais il peut également affecter les chances des Parisiens en Ligue des champions.

Antonio Conte n'a peut-être pas besoin d'un remplaçant

Alors que Naples est actuellement en tête du classement de la Serie A, le départ de son ailier géorgien est une source d'inquiétude. Connu pour son flair créatif, Kvara a joué un rôle essentiel dans la conquête du Scudetto par Naples en 2022/2023.

Alors qu'Antonio Conte a apporté une nouvelle conviction et une nouvelle acuité tactique à l'équipe, le départ de Kvaratskhelia pourrait créer un vide. Conte a réagi de manière proactive en proposant Aleandro Garnacho, de Manchester United, comme remplaçant potentiel.

Malgré le potentiel de Garnacho, son manque d'expérience en Italie par rapport à celle de Kvaratskhelia pourrait poser des problèmes, d'autant plus que l'Argentin n'aura pas beaucoup de temps pour s'adapter au nouveau style de football.

Heureusement, Naples peut compter sur David Neres comme alternative solide. L'ancien joueur de Benfica est monté en puissance depuis novembre, égalant les contributions offensives de Kvaratskhelia.

Neres inscrit un but ou délivre une passe décisive presque à chaque match, et ses dribbles (24 réussis, soit 53,3 % du total) sont bien plus nombreux que ceux du numéro 77 de Naples cette saison (seulement 27 % réussis).

Cependant, la liste des matches à venir de Naples est impressionnante et le départ d'un joueur aussi important pourrait déstabiliser l'équipe.

Actuellement, Naples est considéré comme presque certain de terminer parmi les quatre premiers avec une cote de 1,03. Plus tôt dans la saison, ces cotes étaient nettement plus élevées. Par exemple, bet365 proposait en août une cote de 15,00 pour que Naples remporte le Scudetto avec un handicap de +15 points.

D'après les données sous-jacentes, Naples a gagné 8,93 points de plus que ce qu'il méritait, ce qui représente la différence positive la plus élevée des cinq premiers championnats européens.

Les espoirs du Napoli de remporter le Scudetto dépendront en grande partie de ses prochains matches.

Les hommes de Conte affronteront l'Atalanta, la Roma et la Lazio - contre laquelle ils ont déjà perdu deux fois cette saison - à l'extérieur. Ils accueilleront également la Juventus et l'Inter Milan.

Si Naples parvient à traverser cette période difficile sans perdre avant son match crucial contre l'Inter Milan, ses chances de remporter le Scudetto se réduiront considérablement.

Un bon choix pour le PSG ?

Le style de jeu de Kvaratskhelia se caractérise par une approche agressive des défenseurs et une forte implication dans le jeu offensif. Cela semble convenir à une équipe qui cherche à combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Bradley Barcola, qui a pris la place de Mbappé, a impressionné avec 10 buts. Cependant, Kvaratskhelia pourrait apporter l'étincelle supplémentaire nécessaire à la résurgence de l'Europe.

Sa capacité à s'épanouir sous la pression est un signe positif, car il pourrait offrir au PSG la créativité et le caractère direct dont il a besoin dans l'élite européenne.

Les Parisiens ont connu des difficultés dans la compétition cette saison, n'ayant trouvé le chemin des filets qu'à six reprises et étant en deçà de leur xG (buts attendus) de 5,1.

Bien qu'elle se classe deuxième pour les attaques avec 408 et 12e pour les tirs cadrés, l'équipe de Luis Enrique n'est pas dans le top 24 de la Ligue des champions.

Fort de son expérience en Ligue des champions à Naples, Khvicha Kvaratskhelia pourrait être l'étincelle dont l'équipe a besoin. Il a disputé 17 matches dans la compétition, marqué deux buts et délivré cinq passes décisives.

Lors de sa première saison, Kvara a généré 0,32 xG par match et a été impliqué dans 0,77 but par match, ce qui le place dans les 10% des meilleurs joueurs du tournoi.

Selon notre modèle de projection, les champions de France ont 55,5 % de chances de se qualifier pour les 16èmes de finale.

Pour y parvenir, ils devront obtenir au moins quatre points lors de leurs derniers matches de la phase de championnat contre Manchester City et Stuttgart, puis réussir à se qualifier pour les barrages en février.

L'arrivée de Kvaratskhelia pourrait donner à l'équipe de Luis Enrique le coup de pouce dont elle a tant besoin, ce qui rendrait un pari sur le PSG à une cote aussi élevée potentiellement intéressant.