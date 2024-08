Kylian Mbappé meilleur buteur de Liga : un pari à haut risque ?

L'attaquant français fait l'objet d'une attention particulière après seulement deux matches officiels disputés avec les Merengues.

Malgré ses succès avec le Paris Saint-Germain et l'équipe nationale, Mbappé n'a pas encore remporté la Ligue des champions ou le Ballon d'Or, ce qui est une source de frustration pour le joueur et ses fans.

Alors que Mbappé entame ce nouveau chapitre, un pari particulièrement alléchant est apparu sur les marchés du football : il s'agit de savoir s'il peut terminer meilleur buteur de Liga cette saison.

La cote est fixée à 1,64, ce qui peut sembler raisonnable compte tenu du pedigree de Mbappé.

Cependant, il y a des risques importants à supposer que l'attaquant du Real Madrid puisse atteindre cet objectif. Pour comprendre les complexités de ce pari, il est essentiel d'explorer les perspectives optimistes et prudentes entourant le potentiel de Mbappé en Espagne.

Le record de buts en championnat de Mbappé est de 33 buts avec le PSG en 2018/2019 ; c'est la seule fois où le Français a marqué plus de 30 buts en championnat. Le Real Madrid a inscrit 87 buts en Liga l'an dernier, dépassant son total xG de 18,2. En 2023/2024, Jude Bellingham a été le meilleur buteur du Real Madrid avec 19 buts.

Joueur Meilleur buteur Cotes Kylian Mbappé 1.64 Vinicius Jr 11 Jude Bellingham 17

Cotes fournies par Vbet. Correct au moment de la publication et sujet à changement.

Les arguments en faveur de Kylian : un phénomène qui marque des buts

Le palmarès de Mbappé au PSG est tout simplement extraordinaire. En six saisons, il a inscrit 256 buts toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club. Sa régularité devant le but est remarquable, Mbappé ayant remporté le Soulier d'or de la Ligue 1 pendant six saisons consécutives entre 2019 et 2024.

Mbappé a ouvert le score pour le Real Madrid en Supercoupe contre l'Atalanta et son ambition est claire : il vise à marquer 50 buts dès sa première saison au club, un exploit qui le placerait dans la même catégorie que le légendaire Cristiano Ronaldo.

Le Portugais a marqué 35 buts ou plus en Liga à quatre reprises lors de son passage à Santiago Bernabéu, établissant ainsi une référence que Mbappé est impatient d'atteindre, voire de dépasser.

L'association de Mbappé et de Vinícius Júnior devrait être l'une des combinaisons offensives les plus meurtrières d'Europe. Ensemble, ils ont dominé les statistiques de la Ligue des champions ces dernières saisons, Mbappé étant en tête des buts marqués (21) et des tirs cadrés (104) depuis le début de la saison 2021/22.

Un objectif de 35 buts ?

Pour comprendre l'ampleur de cet objectif, il est essentiel d'examiner le contexte historique.

Depuis 1990, le meilleur buteur de la Liga n'a inscrit 35 buts ou plus qu'à sept reprises : Lionel Messi a réalisé cet exploit à quatre reprises, tandis que Cristiano Ronaldo l'a fait à deux reprises.

Le seul autre joueur à avoir rejoint ce club exclusif est Luis Suárez, qui a inscrit 40 buts lors de la saison 2015/16.

La capacité du duo à créer et à capitaliser sur les occasions de but fait qu'il est tentant de croire que Mbappé pourrait effectivement atteindre la barre des 35 buts en Liga.

Cristiano n'a réussi à marquer que 26 buts lors de sa première saison en Liga

Un autre facteur à prendre en compte est l'évolution récente du nombre de buts marqués par le Real Madrid. La saison dernière, le club a marqué 87 buts en Liga, soit une moyenne de 2,29 buts par match. Toutefois, ce chiffre a été renforcé par une surperformance par rapport au nombre de buts potentiels (xG), qu'il a dépassé de 18,2 buts.

Cela suggère que la production de buts de l'équipe pourrait régresser vers la moyenne, ce qui pourrait réduire le nombre d'occasions de marquer pour Mbappé.

Un seul joueur du Real Madrid (Benzema) a remporté le prix Pichichi au cours des neuf dernières saisons et, malgré le départ d'Artem Dobvyk (24 buts en 2023/2024 avec Girona) vers la Serie A, ni Alexander Sørloth (cote de 13), ni le duo du Real Madrid, Jude Bellingham et Vinicius Jr, ne sont considérés comme les favoris pour devenir le meilleur buteur.

En fait, Mbappé a un impact significatif sur les chances de Bellingham et Vinicius Jr. d'accumuler les buts.

Avec une cote de 1,64 pour le Français, il est le grand favori, ce qui devrait permettre d'éloigner ses coéquipiers des occasions de but.

Bellingham (17), qui sera probablement placé derrière l'attaquant principal, et Vinicius (11) ont des cotes plus élevées, car la multiplication des buts de Mbappé pourrait éclipser leurs chances.