Juventus vs Como : La Vieille Dame face à un défi inattendu

Juventus vs Como : Analyse et pronostics - Un match piège pour les Bianconeri ?

Juventus vs Como : Pronostics, Contexte et Compositions

Meilleurs Paris pour Juventus vs Como

Nombre total de buts - 2-3 avec une cote de @ 1.86 sur Vbet, équivalant à 51% de chances de voir deux ou trois buts marqués dans le match.

Les deux équipes marquent - Oui , avec une cote de 2.04 sur Vbet, indiquant 46% de chances que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Como marque avec une cote de @ 1.91 sur Vbet, représentant 50% de chances pour l'équipe visiteuse de marquer au moins un but.

Un match nul 1-1 est attendu entre la Juventus et Como.

Notre Analyse : Forme des Deux Équipes

La Juventus accueillera Como à l'Allianz Stadium lundi prochain dans l'un des matchs les plus attendus de la première journée de Serie A.

Alors que la Juventus entame un nouveau chapitre sous la direction de Thiago Motta et que Como fait un retour très attendu dans l'élite, cette rencontre devrait offrir un aperçu fascinant de l'avenir du championnat italien cette saison.

La Juventus entame la saison 2024-25 de Serie A avec un sentiment renouvelé de détermination et un optimisme prudent. Le club est dirigé par Thiago Motta, dont le succès précédent à Bologne lui a valu une réputation d'innovateur tactique. La nomination de Motta marque un changement délibéré par rapport à la rigidité défensive qui a caractérisé les dernières années du mandat de Massimiliano Allegri.

Le retour de Como en Serie A après une longue absence est l'un des récits les plus captivants de la saison. Dirigé par l'ancien champion du monde Cesc Fabregas, Como a connu une transformation significative, l'Espagnol apportant des recrutements majeurs et une nouvelle perspective tactique à l'équipe. Son approche devrait privilégier un 4-2-3-1, axé sur un football basé sur la possession et un jeu offensif dynamique, reflétant l'influence du football espagnol.

Compositions Probables pour Juventus vs Como

La composition probable de la Juventus : Juventus (4-4-2) : Di Gregorio ; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso ; Thuram K., Weah, Locatelli, Douglas Luiz ; Yildiz, Vlahovic

La composition probable de Como : Audero ; Moreno, Goldaniga, Dossena, Cassandro ; Engelhardt, Mazzitelli ; Da Cunha, Strefezza, Cutrone ; Belotti.

Patience nécessaire avec Motta

Motta a apporté des changements significatifs à l'effectif, avec de nouvelles recrues comme Douglas Luiz, Kephren Thuram et Michele Di Gregorio visant à injecter du dynamisme et de la créativité.

Malgré ces ajouts, l'équipe est encore en construction, et l'intégration des nouveaux joueurs au sein de l'effectif existant sera cruciale. Le succès historique de la Juventus et sa nouvelle orientation stratégique fournissent une base solide, mais des questions subsistent quant à la profondeur de l'effectif et à la cohésion tactique.

La saison dernière, la Juventus a terminé troisième au classement et n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matchs (la finale de la Coppa Italia contre l'Atalanta). En 2023-24, les Bianconeri n'ont marqué que 26 fois à domicile, moins que les promus Frosinone et Genoa.

Les supporters de la Juventus espèrent un changement de direction et de style, et la capacité de Motta à combiner de nouvelles tactiques avec les forces établies sera scrutée de près. La Vieille Dame devrait jouer un football plus offensif et dynamique, ce qui pourrait submerger la défense de Como, d'autant plus qu'elle manquera l'expérience de Raphael Varane, blessé lors de la Coppa Italia contre la Sampdoria.

Pari 1 : Juventus vs Como - Nombre total de buts 2-3 à @ 1.86 sur Vbet

Un test pour les ambitions des nouveaux venus

Como a réalisé des acquisitions de haut profil pour renforcer son effectif, notamment le champion d'Europe 2020 Andrea Belotti, les défenseurs expérimentés Raphael Varane et Alberto Moreno, et le gardien vétéran Pepe Reina. Ces signatures soulignent l'ambition de Como.

Ils ne veulent pas seulement être compétitifs en Serie A, mais devenir un club établi dans l'élite. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne le renforcement de la défense et du milieu de terrain. Le soutien financier et les investissements stratégiques du club constituent une base solide, mais Como doit naviguer dans les rigueurs du football de haut niveau, où les équipes nouvellement promues sont souvent confrontées à des batailles pour le maintien.

La bataille au milieu de terrain sera cruciale, les nouvelles options du milieu de terrain de la Juventus devant affirmer leur contrôle et dicter le tempo du jeu. Bien que la Juventus devrait dominer la possession, sa nouvelle configuration tactique pourrait la rendre vulnérable aux contre-attaques.

La nouvelle approche de Como et ses recrutements de haut profil suggèrent qu'ils pourraient trouver le chemin des filets. Les deux équipes s'adaptent à de nouvelles tactiques et intègrent de nouveaux joueurs, ce qui peut entraîner des erreurs défensives des deux côtés. Cela augmente la probabilité que les deux équipes marquent, ce qui constitue le deuxième de nos paris ici.

Pari 2 : Juventus vs Como - Les deux équipes marquent - Oui @ à 2.04 sur Vbet

Donner le ton pour la saison

Pour la Juventus, un bon départ est essentiel pour donner le ton de la saison. Les ajustements tactiques de Motta seront sous les feux des projecteurs, et un résultat positif ici est crucial pour créer de la dynamique.

La Juventus devrait dominer la possession et contrôler le tempo du jeu. Dusan Vlahovic sera particulièrement crucial pour convertir les occasions.

De l'autre côté, Como visera à revendiquer son retour en Serie A après 21 ans. Sa stratégie reposera probablement sur une solide défense et un jeu rapide en contre-attaque.

La présence de joueurs expérimentés comme Belotti, Alberto Moreno et Pepe Reina pourrait apporter la stabilité et la qualité nécessaires pour défier la Juventus. La capacité de Como à exploiter les éventuelles failles défensives du côté adverse pourrait être la clé pour décrocher un point précieux voire une victoire inattendue.

Pari 3 : Juventus vs Como - Como marque @ 1.91 avec Vbet