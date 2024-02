Inscription ZEturf : la procédure pour ouvrir un compte

Enfin prêt à ouvrir un compte sur ZEturf ? Retrouvez notre guide pour vous inscrire sur ce bookmaker.

Résumé de la procédure d'inscription ZEturf

Aller sur zeturf.fr ou sur l'application mobile du site de paris hippiques

Remplir tous les champs du formulaire d'inscription

Envoyer vos documents personnels

Valider la création de votre compte

Les étapes en détails pour réaliser son inscription

C'est un bookmaker qui a su se faire une place importante dans l'univers des sites de paris hippiques. Désormais, ZEturf fait partie des références. Il n'est pas surprenant de voir de nombreux joueurs s'inscrire régulièrement sur ce site. Surtout quand on sait que l'ouverture du compte ne prend que quelques instants.

1. Rejoindre le site officiel de ZEturf

Ce n'est pas l'étape la plus compliquée... En premier lieu, les joueurs doivent se diriger sur zeturf.fr. C'est le site du célèbre opérateur. Il reste aussi envisageable de télécharger l'appli mobile du bookmaker. Depuis le site, un onglet « inscription » est présent dans les rubriques disponibles en haut de la page.

2. Remplir les informations demandées

D'abord, ZEturf a besoin de vos informations personnelles. Une inscription sur un bookmaker n'est pas autorisée aux personnes mineures. C'est pour cela que la date de naissance est demandée par le support. Le futur client doit également indiquer son prénom, son nom et sa date de naissance. Le mail doit aussi être mentionné lors de cette étape.

Il y a une autre chose à savoir. Il n'y a pas seulement les personnes mineures qui ne pourront pas s'inscrire sur le bookmaker. C'est également le cas des joueurs qui ne résident pas en France ou à Monaco. Lors de cette étape, le futur client doit donc mentionner son adresse postale. Il faut aussi compléter ses contacts, en ajoutant son numéro de téléphone.

Il reste de dernières informations à indiquer, avant de posséder son compte sur ZEturf. Il faut d'abord créer ses identifiants. Le pseudo et le mot de passe sont donc demandés par le support. Bien évidemment, le bookmaker demande de confirmer que vous avez bel et bien 18 ans et que vous pris connaissance des CGU. Avant de créer son compte en cliquant sur « valider », le joueur peut saisir le code promo ZEturf TURFGOAL, afin d'obtenir jusqu'à 100€ de bonus à l'inscription.

3. Envoyer les documents demandés par ZEturf

Après avoir validé l'inscription sur ZEturf, vous possédez cependant un compte provisoire. Il reste une dernière chose à faire pour le rendre définitif. Le bookmaker attend quelques documents, pour confirmer les informations saisies lors de l'inscription. Un justificatif de domicile et un justificatif d'identité sont demandés par le support. Il faut réaliser cela dans les 30 jours suivants le premier dépôt sur le site. Si ce n'est pas le cas, le compte provisoire sera bloqué.

4. Faire valider le compte ZEturf

Les documents sont bien envoyés ? Le support de ZEturf va prendre le temps de bien les analyser. Il ne peut pas se permettre de vous laisser jouer, si vous n'êtes pas éligible. Une fois que l'analyse est effectuée, un code d'activation est envoyé à l'adresse postale indiquée lors de l'inscription. Le joueur peut le recevoir très rapidement. Quand c'est le cas, il doit simplement le saisir dans son compte joueur. Le compte est désormais définitif ! Cela permet notamment de réaliser ses premiers retraits sur le site de paris hippiques.

Comment s’inscrire sur l’application mobile ?

ZEturf dispose également de sa propre application mobile. Pour la télécharger, les joueurs doivent posséder un appareil de la marque Apple ou Android. Lorsque c'est le cas, l'inscription reste également très rapide :

Télécharger l'appli mobile ZEturf depuis le store de son appareil.

Lancer l'appli mobile à la fin du téléchargement.

Cliquer sur le bouton « m'inscrire » présent en milieu de page.

Saisir ses informations personnelles.

Indiquer ses contacts et son adresse postale.

Choisir son pseudo et son mot de passe.

Certifier que l'on a 18 ans, accepter les CGU puis saisir le code promo.

Une procédure qui reste donc similaire à celle présente sur la version web.

Le bonus à l’inscription ZEturf

Un bonus de bienvenue est mis en place pour ceux qui s'inscrivent pour la première fois sur ZEturf.

Sur le site de paris hippiques, c'est une offre de premier dépôt doublé qui est proposé. Elle peut aller jusqu'à 100€. Il suffit donc de déposer de l'argent pour la première fois, pour en profiter. La première moitié est envoyée de façon instantanée.

Pour la seconde partie du bonus de bienvenue, le nouveau client doit faire valider son compte joueur. C'est à partir du moment où le code d'activation est indiqué dans le compte joueur que les 50% restants sont envoyés. Il faut savoir que ce bonus est remis en crédits de jeu non-retirable et qu'il a une durée de vie de six mois. Il ne faut donc pas oublier d'en profiter rapidement, pour ne pas avoir de regrets.

Comment valider son inscription sur ZEturf ?

Pour rappel, il est primordial de valider son compte joueur sur ZEturf. On a déjà pu le dire au préalable, mais c'est une étape indispensable pour débuter son aventure sur le site de paris hippiques. Les nouveaux clients n'ont que 30 jours pour le faire, après avoir réalisé le premier dépôt. N'oubliez donc pas d'entamer les démarches le plus rapidement possible. Le bookmaker attend un justificatif d'identité et un justificatif de domicile, pour vous envoyer le code d'activation.

Réaliser son premier dépôt

Tout d'abord, les clients doivent se connecter sur leur compte joueur quand ils souhaitent déposer de l'argent. Une fois que c'est bien le cas, il faut rejoindre l'onglet « dépôt » disponible dans « mon compte ».

Le joueur a le droit d'utiliser le moyen de son choix, parmi ceux qui sont proposés par ZEturf. On retrouve notamment la carte bancaire, Paysafecard, PayPal ou encore Skrill. Il doit enfin saisir les informations demandées, dont le montant à déposer, avant de valider.

Il faut savoir qu'en réalisant un dépôt via sa carte bancaire, le dépôt est immédiatement crédité, juste après l'accord de la banque.

Placer son premier pari hippique sur ZEturf

Après l'inscription ZEturf et la réalisation de son premier dépôt, il ne reste plus qu'à placer ses premiers paris sur le site de paris hippiques. Une étape qui n'est pas bien compliquée.

Le joueur peut retrouver toutes les prochaines courses depuis l'onglet « programme et pronostics ». Il peut ensuite choisir l'événement hippique de son choix, puis sélectionner son pari.

Lorsque c'est le cas, il faut simplement choisir le ou les chevaux que l'on souhaite jouer. Ils vont ensuite rejoindre de façon instantanée votre panier. Vous pouvez indiquer votre mise et valider le pari. Désormais, vous n'avez plus qu'à attendre le dénouement de la course hippique, pour savoir si vous allez réaliser des gains.

Parrainage : un bonus à l’inscription ?

En ce moment, il n'y a pas la moindre offre de parrainage sur ZEturf. Il y a toutefois encore peu de temps, ce bookmaker permettait aux parrains de toucher un joli bonus, en invitant ses amis. Ils avaient le droit de récupérer près de 50€ de bonus turf. Une promotion qui a toutefois expiré à la fin du mois de janvier. Nul doute que ZEturf pourrait remettre une offre parrainage à l'avenir.

FAQ – Inscription ZEturf

Quels sont les avantages après l'inscription sur ZEturf ?

En cas d'inscription sur ZEturf, les nouveaux clients auront le droit à un bonus de bienvenue exclusif. Sur ce bookmaker, le premier dépôt est doublé jusqu'à 100€. Une excellente offre pour débuter au mieux son aventure sur cet opérateur.

Puis-je m'inscrire sur plusieurs bookmakers ?

Les adeptes des paris hippiques auront le sourire ! Ils peuvent, bien évidemment, s'inscrire sur plusieurs bookmakers. En d'autres termes, ils auront la possibilité de profiter de tous les bonus de bienvenue les plus alléchants du marché tricolore.

Quels sont les documents demandés lors de son inscription ZEturf ?

Le bookmaker a besoin de quelques documents pour valider l'inscription sur ZEturf ! Un justificatif de domicile et un justificatif d'identité doivent être envoyés au plus vite au support.