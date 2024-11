Ignorer l'humiliation du Clasico dans vos paris ? Pourquoi le Real Madrid rebondit toujours en Europe !

Le Real Madrid est le roi incontesté de la Ligue des champions, qu'il a remportée 16 fois, un record.

Bien qu'ils soient les détenteurs actuels du titre, on peut dire qu'ils n'ont pas commencé la saison de la meilleure des manières.

Les Blancos sont en conflit avec l'UEFA depuis qu'ils ont lancé une Super Ligue européenne qui n'a jamais vu le jour. Clarence Seedorf a affirmé que ce différend avait coûté à Vinicius Jr. sa place dans la course au Ballon d'Or, un camouflet qui est venu couronner une semaine difficile pour le Real. L'équipe d'Ancelotti pourra-t-elle réagir face à l'AC Milan ?

Pari Real Madrid vs AC Milan Cotes Real Madrid -1 Handicap 4.20

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Le refus du Ballon d'Or vient s'ajouter aux quelques jours de misère des Madrilènes

Le match entre le Real Madrid et Valence, prévu ce week-end, a été reporté, ce qui signifie que les champions d'Europe ont joué pour la dernière fois lors de leur défaite 4-0 à domicile contre Barcelone. L'équipe de Carlo Ancelotti jouissait alors d'une série de 42 matches sans défaite en Liga. Malgré cette défaite, les Blancos restent au-dessus des Blaugrana dans les paris pour la Ligue des champions.

L'équipe de Carlo Ancelotti occupe la 12e place en phase de championnat avant la quatrième journée. Lors de leur dernier match européen, ils ont remonté un retard de deux buts pour battre le Borussia Dortmund 5-2, mais une défaite 1-0 contre Lille les a laissés derrière les leaders et en dehors des places automatiques pour les huitièmes de finale.

La cérémonie du Ballon d'Or a également suscité des remous, aucun représentant du Real Madrid n'ayant assisté à la cérémonie après avoir appris que Rodri l'avait emporté sur Vinicius. L'ancien milieu de terrain madrilène Clarence Seedorf a déclaré que Vini avait payé le prix du conflit entre le Real et l'UEFA, qui travaillait avec France Football pour décerner le prix du meilleur joueur du monde.

La défaite dans El Classico et le refus de Vinicius Jr de recevoir le Ballon d'Or ont créé une atmosphère tendue à Bernabeu avant ce match. Mais les Blancos ont l'habitude de réagir dans les moments difficiles, notamment en Ligue des champions.

L'AC Milan en ligne de mire

L'AC Milan est le prochain adversaire du Real Madrid en Ligue des champions. Les Rossoneri ont sept titres à leur actif, mais l'équipe blessée d'Ancelotti devrait être trop forte.

Le Real est invaincu en 15 matches de Ligue des champions à Santiago Bernabeu. Au cours de cette période, il a marqué en moyenne 2,73 buts par match. Ils ont inscrit huit buts lors de leurs deux matches européens à Santiago Bernabeu depuis le début de la saison et seront impatients de faire jouer leur puissance offensive et d'effacer les traces de la défaite du Clasico.

Kylian Mbappé était censé faire monter le Real Madrid d'un cran, mais les choses n'ont pas été simples pour le Français jusqu'à présent. Tirer le meilleur parti de Mbappé, Vinicius, Rodrygo et Bellingham s'est avéré problématique pour Carlo, mais il a le temps de s'attaquer au problème avant ce match. Vinicius a inscrit un triplé en seconde période lors du dernier match de Ligue des champions. Mbappé a également marqué lors de la victoire 3-1 sur Stuttgart dans leur autre match européen à domicile. Le duo dynamique devrait avoir du succès face à une équipe milanaise en difficulté.

L'AC Milan n'a remporté qu'un seul de ses cinq matches à l'extérieur, toutes compétitions confondues, cette saison. Ils ont marqué 0,4 but de moins par match qu'ils n'en ont encaissé lors de ces sorties, et il n'y a pas de défi plus difficile à relever qu'un déplacement à Bernabeu.