Guide des paris avec handicap : Les paris à handicap asiatique expliqués

Apprenez ce qu'est le handicap dans les paris et les différents types de paris avec handicap.

Qu'est-ce qu'un pari à handicap ?

IDans les paris à handicap, les bookmakers suppriment l'avantage d'une équipe ou d'un joueur par rapport à un autre en ajoutant ou en réduisant des points ou des buts. Les bookmakers cherchent ainsi à rendre la compétition plus serrée.

Également connu sous le nom de "spread", le pari à handicap est un marché de paris proposé par la plupart des grands bookmakers. Ils sont couramment proposés dans des sports tels que le football, le basket-ball, le tennis et les courses de chevaux.

Handicap asiatique Unibet : l’handicap asiatique plein (+1, +2, -1, -2)

Avec cet handicap asiatique Unibet, on ajoute ou retire des buts à une équipe sur le résultat final. Lorsque vous additionnez le handicap avec le résultat final et que vous obtenez un match nul, votre pari est par conséquent remboursé.

Exemple : vous misez 10 € sur le FC Barcelone H-1 contre le Real Madrid.

Si Barcelone gagne par 2 buts d'écart ou plus, vous gagnez votre pari.

Si Barcelone gagne par 1 but d'écart, votre pari est remboursé.

Si Barcelone fait match nul ou perd le match, vous perdez votre pari.

Types de paris à handicap

Il existe de nombreux types de paris à handicap, tels que les paris à handicap européen et les paris à handicap asiatique, chacun ayant ses avantages et ses règles.

Les paris avec handicap sont un choix populaire des parieurs sur les sites de paris sur le football. Si vous apprenez à parier sur le football, vous devez également savoir ce qu'est un pari avec handicap.

Nous expliquons ici les différents types de paris à handicap que les bookmakers peuvent appliquer :

Pari handicap asiatique à 2

Ce type de handicap permet deux résultats possibles. Le favori doit gagner avec un écart supérieur au handicap fourni. Sinon, l'outsider doit gagner ou perdre avec un écart inférieur au handicap fourni.

Prenons l'exemple d'un match de Ligue 1 entre le favori le PSG (2,05) et l'outsider l'OM (3,70). Le bookmaker peut spécifier un pari à handicap à deux voies comprenant le PSG -0,5 et l'OM +0,5. Supposons que le match se termine sur le score de PSG 2-1 OM.

Le résultat de ce pari à handicap en football sera alors le suivant : PSG 1,5 - 1,5 OM. Le résultat est donc un match nul et le bookmaker rembourse le pari. Toutefois, si le résultat est PSG 3-1 OM, le résultat du handicap est PSG 2,5-1,5 OM. Par conséquent, un pari sur PSG sera gagnant.

Paris handicap asiatique à 3

Contrairement à un pari à handicap à deux voies, un pari à handicap à trois voies sur le football autorise les trois résultats. Il s'agit d'une victoire de l'équipe locale, d'une victoire possible de l'équipe à l'extérieur et d'un match nul.

Par exemple, supposons qu'un handicap à trois voies de -1 soit proposé pour un match de football à venir entre Rennes, équipe favorite à domicile (2,08), et Lille, équipe outsider à l'extérieur (3,20).

Si le score final est Rennes 3-1 Lille, le score du handicap est Rennes 2-2 Lille. Le match est donc nul. Si le score final est Rennes 3-0 Lille, le score handicapé est Rennes 2-1 Lille. Un pari sur Rennes est donc gagnant. Si le score final est Rennes 1-2 Lille, le score du handicap est Rennes 0-3 Lille. Dans ce cas, un pari sur Lille sera gagnant.

Signification du handicap asiatique

Que signifient les paris à handicap asiatique ? Vous trouverez souvent ce type de handicap dans les paris sur le football. Dans ce cas, le handicap appliqué est un nombre décimal/fractionnel de buts en faveur du joueur ou de l'équipe favorisé(e).

Les lignes de handicap asiatique garantissent qu'un match nul ne peut se produire. Prenons l'exemple d'un match de football à venir entre PSG, favori (1,30), et Nantes, outsider (8,90).

Supposons que vous ayez misé sur Liverpool et que le site de paris sur le football ait appliqué un handicap de -0,5 au PSG. Le PSG doit donc gagner par plus de 0,5 pour que votre pari soit gagnant. Si le PSG gagne par moins de 0,5 point ou perd, vous perdez votre pari.

Si le match est nul, Nantes remporte le pari. Les paris à handicap asiatique peuvent avoir d'autres variantes, telles que 0,25, 0,5, 0,75, 1,25, etc. C'est ainsi que les lignes de handicap asiatique peuvent avoir un impact sur le résultat de vos paris.

Handicap européen

Dans ce type de handicap, le handicap appliqué est un nombre entier. Un match nul est un résultat possible. Prenons l'exemple d'un match de football à venir entre le favori Lens (1,42) et l'outsider Toulouse (6,40). Supposons qu'un bookmaker ait appliqué un handicap de -1 à Lens et que vous ayez misé sur Lens.

Lens doit alors gagner par plus d'un but pour que votre pari soit gagnant. Si Lens gagne par exactement un but, le match est un match nul et le bookmaker vous remboursera votre mise. Si Lens gagne par moins d'un but ou perd, votre pari est perdu. Par conséquent, si le match se termine par une victoire de Toulouse ou par un match nul, vous perdez votre mise.

Le handicap simple dans les paris

Un handicap simple dans les paris se produit lorsque le bookmaker applique un nombre de points ou de buts à une équipe favorite dans un concours. Ce nombre peut être un nombre entier, une fraction ou une décimale.

Handicap 0.5

Dans les paris à handicap 0,5, le bookmaker donne un avantage ou un désavantage de 0,5 but ou point à un joueur ou à une équipe dans un match. Cela implique que le match ne peut pas se terminer par un match nul. Le parieur doit prédire quel joueur ou quelle équipe l'emportera après avoir soustrait ou ajouté le handicap.

Prenons l'exemple suivant d'un handicap de 0,5 pour le prochain match de Premier League entre les favoris Lyon (1,84) et les outsiders Brest (4,40). Brest commencera avec un avantage d'un demi-but. Si vous soutenez Lyon et qu'il gagne, votre pari est gagnant. En revanche, si le match est nul, votre mise est perdue. Si vous soutenez Brest, votre pari sera gagnant si Brest gagne ou fait match nul.

Handicap 1

Un handicap 1 dans les paris (également appelé handicap européen) implique un handicap qui est un nombre entier de buts. Ainsi, dans un handicap simple, un match nul est un résultat possible. Prenons l'exemple suivant de handicap 1 pour un match à venir entre les favoris Marseille (1,64) et Lyon (4,80).

Lyon commencera le match avec un avantage d'un but. Si vous avez misé sur Marseille, ce dernier doit gagner par une marge minimale de deux buts pour que votre pari soit gagnant. Cependant, si Marseille ne gagne que par un but, le résultat est un match nul et le bookmaker vous remboursera votre mise.

Si vous soutenez Lyon, votre pari est gagnant si Lyon gagne le match ou fait match nul. Si Lyon perd le match par un seul but, le bookmaker vous remboursera votre mise.

Handicap 1.5

Dans les paris à handicap 1,5, le site de paris permet à une équipe de bénéficier d'un avantage ou d'un désavantage de 1,5 but. Prenons l'exemple suivant de handicap 1,5 pour un match à venir entre les favoris Nice (1,49) et les outsiders Montpellier (6,30).

Montpellier commencera avec un avantage d'un but et demi. En raison du handicap fractionnaire, un match nul est exclu. Si vous pariez sur la victoire de Nice, le club doit marquer au moins deux buts pour que votre pari soit gagnant. Si vous pariez sur la victoire de Montpellier, votre pari sera gagnant si le club gagne le match, s'il fait match nul ou s'il perd par un seul but.

Les paris à handicap par sport

Les bookmakers facilitent les paris à handicap dans de nombreux sports, notamment le cricket, le football et le basket-ball, comme suit :

Pari à handicap au football

Les bookmakers peuvent appliquer des handicaps à différents aspects d'un match de football. Il peut s'agir du nombre de buts marqués, du score final, du nombre de cartons ou du nombre de corners. Plus haut dans cet article, nous avons donné plusieurs exemples de handicaps dans le football.

Pari à handicap au basketball

Comme le football, le basket-ball se prête à l'application de handicaps à divers aspects du jeu. Il peut s'agir du nombre de passes décisives, du nombre de rebonds, du nombre de points ou du score final.

Prenons l'exemple d'un match de la ligue espagnole de basket-ball féminin entre les favorites Avenida (1,57) et les outsiders Valencia Basket (2,50). Supposons que vous ayez soutenu Avenida, et que le bookmaker favorise Valencia de +5,5 points par rapport à Avenida.

Alors, Avenida doit gagner par plus de 5,5 points pour que votre pari soit gagnant. Si Avenida gagne, fait match nul, perd ou même gagne par moins de 5,5 points, votre pari est perdu. Un pari sur Valencia sera gagnant si Valencia fait match nul, gagne ou perd par moins de 5,5 points.

Comment placer un pari à handicap ?

Le placement d'un pari avec handicap se fait en quelques étapes simples :

Visitez le site du bookmaker et sélectionnez un sport tel que le cricket, le football ou le basket-ball qui autorise les paris avec handicap.

Choisissez le joueur ou l'équipe sur lequel vous souhaitez parier et le montant de votre mise.

Vérifiez les cotes et la ligne de handicap - buts ou points ajoutés ou soustraits pour le joueur ou l'équipe de votre choix.

Placez et confirmez votre pari. En fonction de votre stratégie ou de vos préférences, le pari peut être un pari multiple ou un pari simple.

Attendez le résultat. Pour gagner le pari avec handicap, votre joueur ou votre équipe doit surmonter le handicap.

En d'autres termes, votre joueur ou votre équipe doit battre le joueur ou l'équipe rival(e) avec une marge supérieure à la ligne de handicap.

Conseils et stratégies pour les paris à handicap

Dans ce segment, nous donnons à nos lecteurs quelques conseils et stratégies pour optimiser leur aventure dans les paris à handicap :

Acquérir une bonne compréhension des paris à handicap, y compris les lignes de handicap européennes et les lignes de handicap asiatiques.

Recherchez les meilleures cotes. Les cotes offertes sur les paris à handicap peuvent varier d'un bookmaker à l'autre. Comparez donc les cotes proposées par différents bookmakers et optez pour la meilleure offre.

Étudiez les forces et les faiblesses des joueurs et des équipes concernés, y compris les comparaisons directes. Prenez également en compte les facteurs externes tels que la météo, le lieu et les problèmes de blessure. Cette analyse approfondie vous donnera une bonne idée de la motivation et des performances probables des joueurs et des équipes concernés.

Placez des paris sur les outsiders ou les favoris les plus importants. Vous devez être en mesure de prendre l'avantage si le handicap est trop faible ou trop élevé.

Évitez les matchs sous pression ou à enjeu élevé. Ces jeux peuvent se solder par des scores faibles ou des résultats inattendus.

FAQ sur les paris avec handicap

Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées sur les paris avec handicap :

Qu'est-ce que le handicap dans les paris ?

Lorsqu'il y a un joueur ou une équipe clairement favori dans un match, les bookmakers donnent un avantage à l'outsider. Ainsi, la signification de handicap dans les paris fait référence à un handicap qui aide à rendre le jeu plus équitable et plus excitant.

Que signifie Handicap +0,5 ?

Un handicap de +0,5 signifie que le bookmaker a donné un avantage de +0,5 à une équipe ou à un joueur par rapport à l'autre. Un pari sur l'équipe désavantagée ne sera gagnant que si cette équipe gagne par plus de 0,5 points ou buts. Tout autre résultat, y compris un match nul, entraînera un pari perdu.

Comment placer un pari avec handicap ?

Rendez-vous chez un bookmaker et choisissez un sport - comme le cricket, le football ou le basket-ball - qui autorise les paris avec handicap. Étudiez les cotes et les lignes de handicap proposées pour l'équipe ou le joueur de votre choix. Lorsque vous savez exactement combien vous avez à gagner, vous pouvez établir un tableau de paris avec handicap. Utilisez ce tableau pour placer votre pari et attendez le résultat.

Quelle est la signification des paris à handicap asiatique ?

Dans les paris à handicap asiatique, la ligne de handicap d'un joueur ou d'une équipe est exprimée en fractions ou en décimales. Le handicap asiatique exclut tout match nul. Par conséquent, il y aura un gagnant ou un perdant clair.

Quelle est la différence entre un handicap en nombre entier et un handicap en demi-nombre ?

Un handicap de nombre entier peut se terminer par un match nul, ce qui n'est pas le cas d'un handicap de demi-nombre. Lorsqu'un match avec handicap numérique se termine par un match nul, le bookmaker rembourse la mise. En revanche, dans le cas d'un handicap de moitié, le match se termine par un vainqueur ou un perdant incontestable.