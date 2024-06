Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour la Géorgie à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Géorgie : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe F

Entraîneur : Willy Sagnol

Qualifié en tant que : Vainqueur du chemin C des barrages

Meilleure performance : Première apparition

L'histoire a été écrite sur un terrain de football à Tbilissi à la fin du mois de mars de cette année. Nika Kvekveskiri, un remplaçant géorgien, a regardé avant le coup de sifflet une bannière dans le virage des supporters locaux qui disait : "Dernières nouvelles, la Géorgie fait l'histoire". Quatre-vingt-dix minutes, prolongations et cinq pénaltys plus tard, Kvekveskiri était le Géorgien chargé du tir au but pour envoyer sa nation au Championnat d'Europe pour la première fois.

Le bras tendu d'Odysseas Vlachodimos dans le but grec n'a pas pu arrêter la quête géorgienne de leur première participation. C'était la 15e tentative de la Géorgie de se qualifier pour un tournoi majeur. En 1990, alors encore partie de l'Union soviétique, la Géorgie a disputé son premier match compétitif. Trente-quatre ans plus tard, elle se frotte aux élites de l'Europe.

Bannières, victoires en Scudetto et la nouvelle génération de Willy

La bannière disait vrai à la fin, bien qu'elle ait peut-être été dévoilée un peu prématurément. Une affaire tendue et nerveuse qui s'est terminée dans l'exultation géorgienne conduit le groupe réussi vers la vie dans le Groupe F aux côtés de nations établies à ce niveau comme le Portugal, la Turquie et la République Tchèque ; il n'y aura pas de facilité pour entrer dans un tournoi où la Géorgie de Willy Sagnol devra être prête dès le début si elle veut goûter au football à élimination directe en Allemagne.

L'ancien arrière latéral français Willy Sagnol est à la tête de la Géorgie depuis 2021, au milieu de projets ambitieux de la Fédération géorgienne de football pour lancer une période marquante pour le sport dans le pays, construite et développée par un encadrement de haut niveau à tous les âges, l'organisation de tournois internationaux de jeunes pour susciter l'intérêt, des victoires en Ligue des Nations et des succès impressionnants sur la scène internationale. C'est une nation avec des éléments capables de faire mal à tous types d'adversaires, du Portugal à la Turquie.

Entrée par la porte de derrière

Avec Kvara Kvaratshkelia, vainqueur du Scudetto avec Naples, et Georges Mikautadze, qui affiche un talent de buteur élite en Ligue 1, il y a une recette pour que la Géorgie perturbe le Groupe F et jette une ombre sur les espoirs des autres nations qui pourraient penser qu'ils joueront le rôle de souffre-douleurs du groupe.

La Géorgie a obtenu une chance de se qualifier pour l'Euro grâce à son succès en Ligue des Nations 2022/23 de l'UEFA. Dans un groupe composé de la Bulgarie, de la Macédoine du Nord et de Gibraltar, les Géorgiens ont terminé premiers et invaincus après six matchs, marquant 16 buts et n'en concédant que trois.

S'ils connaîtront une joie similaire dans une compétition de cette envergure, c'est une toute autre question. Il y aura beaucoup de gens en Géorgie qui espéreront un certain type de surprise, bien que nous ne verrons peut-être pas de bannières prématurément faites en Allemagne.