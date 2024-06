Euro 2024 : que disent les experts ? Qui sont leurs favoris ?

Les données, la perspicacité et l'analyse des cotes historiques peuvent vous mener loin, mais vous avez parfois besoin d'un peu d'expérience vécue.

C'est dans cette optique que nous avons contacté avec la rédaction de Betting Expert d'anciens joueurs professionnels qui sont passés par là avec leur équipe nationale.

⚽ Les favoris de l'Euro 2024

Nous nous sommes entretenus avec Mikael Silvestre (ancien défenseur de la France, de Manchester United et d'Arsenal), John Barnes (ancien ailier de l'Angleterre et de Liverpool) et Paul Parker (ancien attaquant de l'Angleterre et de Manchester United). Nous avons également contacté Youri Djorkaeff (ancien attaquant de la France, de Monaco et de l'AC Milan) et Gonzalo Castro (ancien milieu de terrain de l'Allemagne et du Borussia Dortmund) par l'intermédiaire de nos amis de Wettbasis. C'est à eux que l'on doit les citations de ces deux anciens joueurs.

Voici ce qu'en disent nos experts.

Quel est votre meilleur souvenir de l'Euro ?

John Barnes

« Je n'ai participé qu'à un seul Championnat d'Europe, car nous ne nous sommes pas qualifiés pour 1984. Je jouais pour l'Angleterre depuis 1983. En 1988, nous n'avons pas été bons. En 1992, nous avons manqué de qualité et en 1996, je n'ai pas fait partie de la sélection finale.

« L'Euro 1996 est à marquer d'une pierre blanche parce qu'il se déroulait en Angleterre et que nous avions Gazza. Même s'ils n'ont pas gagné le tournoi, nous nous en souviendrons tous. D'un point de vue footballistique, 1988 a été une année spéciale.

« La Coupe du monde est le meilleur tournoi à remporter. En termes de qualité, l'Euro est tout aussi bon. Il n'est tout simplement pas aussi prestigieux.

Mikael Silvestre

« Mon meilleur souvenir du Championnat d'Europe est le but en or marqué par David Trezeguet contre l'Italie, alors qu'ils fêtaient la victoire et que la France a marqué deux buts dans les deux minutes qui ont suivi.

« Je regardais le match avec des amis italiens, c'était donc une grande célébration de ma part.

Paul Parker

« Il y a quelques années, c'était un tournoi très difficile à gagner parce que la plupart des bonnes équipes se trouvaient en Europe. C'est la raison pour laquelle l'Angleterre était si mal lotie, à mon avis. 96 avec Terry Venables où nous avons atteint les demi-finales.

« L'Euro a été facilité par l'éclatement des pays. La Yougoslavie est le meilleur pays à n'avoir jamais gagné le tournoi. Elle avait des joueurs qui évoluaient dans de grands clubs, mais elle s'est ensuite divisée en cinq pays différents.

« Il est bon de gagner l'Euro. L'Angleterre doit maintenant gagner un tournoi. Elle doit chercher à gagner la Coupe du monde. C'est celle-là qu'il faut gagner.

Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans cet Euro ?

John Barnes

« Je suis impatient de voir la qualité sur scène. Dès le premier jour, je m'attends à ce que l'Euro soit bon.

« Il est déjà difficile de se qualifier pour l'Euro, donc la qualité et la nature compétitive de ce tournoi en font un bon tournoi.

Mikael Silvestre

« Je suis impatient de voir les Français participer à un tournoi après leur défaite en finale face à l'Argentine, alors je veux les voir performer et faire de bons résultats dans la compétition.

Selon vous, qui devrait être le favori de cet Euro ?

Youri Djorkaeff

« Je pense que la France, le Portugal et l'Angleterre seront les grands favoris. Nous verrons si d'autres joueurs se blessent avant le début du match contre l'Autriche, mais Didier Deschamps dispose d'un groupe de classe mondiale à tous les postes.

« C'est le premier match contre l'Autriche et les favoris ne sont généralement pas encore à 100 %. Néanmoins, je suis convaincu que les Bleus sauront maîtriser cette entrée en matière.

Mikael Silvestre

« En tant que Français, je pense que la France a d'énormes chances de remporter l'Euro. Elle fait partie des favoris avec l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. »

Paul Parker

« Les Espagnols seront toujours une menace parce qu'ils ont de jeunes joueurs qui arrivent à maturité.

« Il faut choisir le Portugal. Ils ont tellement de joueurs. Il y a tellement de jeunes joueurs qui sortent du lot. Ce sont les meilleurs joueurs de chaque club. On ne peut pas écarter le Portugal.

« Il faut mentionner la France et l'Allemagne qui sont à domicile. Cela leur donnera un coup de fouet et fera la différence. J'espère que nous ne négligerons pas les Allemands ».

« J'en ai assez d'entendre pourquoi l'Angleterre devrait gagner et de blâmer le manager. Ils disent que nous ne marquons pas assez de buts, mais il est inquiet pour l'Angleterre sur le plan défensif et je le serais aussi.

« L'Angleterre sera toujours l'une des favorites, mais nous devons cesser de juger les joueurs en tant qu'individus et les juger en tant que groupe. Il faut les juger en tant que groupe. Quand vous le faites, nous n'avons rien vu de cohérent ».

« Nous mettons tous nos œufs dans le panier de Harry Kane qui va marquer, ce qui est un gros problème si vous comptez sur un seul joueur pour marquer tous vos buts. Les buts doivent venir de partout si l'on veut réussir.

« Il faut plus qu'un seul buteur. Il faut plus d'une menace et faire en sorte que les meilleurs joueurs offensifs soient autour de la menace du buteur. Et il faut être courageux. Southgate doit être plus courageux.

Qui sont les outsiders de l'Euro 2024 ?

Mikael Silvestre

« Je considère la Suisse comme un cheval noir pour l'Euro. Elle pourrait créer la surprise car elle est toujours performante dans les tournois et elle est géographiquement proche de l'Allemagne, ce qui signifie qu'elle bénéficiera d'un soutien important.

Paul Parker

« Il y a quelques années, le Danemark était un pays où les gens croyaient qu'ils pouvaient faire quelque chose parce qu'ils avaient de bons joueurs individuels dans toute l'Europe. Cela a changé aujourd'hui.

John Barnes

« L'Euro est plus difficile à gagner que la Coupe du monde. A l'Euro, on est confronté à de bonnes équipes tout au long de la compétition, de la phase de groupes à la phase finale.

« Il est plus difficile pour les outsiders de gagner l'Euro.

« En Coupe du monde, quelques outsiders ont tendance à se faufiler hors des phases de groupe en raison de l'ampleur du tournoi. Je ne pense pas que ce sera le cas pour l'Euro ».

Et enfin, qui, selon vous, va gagner ?

Paul Parker

« Tout le monde dit que l'Angleterre va gagner parce qu'elle a tellement de jeunes joueurs formidables qui se développent et que seul Southgate peut les arrêter.

« En théorie, cela devrait être aussi simple que cela, mais je dirais que nous manquons de respect envers les autres équipes qui ont de bons joueurs. Nous avons de très bons joueurs qui jouent avec des joueurs de meilleure qualité qu'eux.

« Le football international ne fonctionne pas de cette manière. Ce n'est pas parce qu'ils sont bons dans leurs championnats nationaux qu'ils formeront une grande équipe lorsqu'ils se retrouveront en sélection. Le football ne fonctionne pas comme ça



John Barnes

« Les mêmes vieux visages. La France, l'Angleterre, l'Espagne. L'Italie, un peu moins. L'Allemagne sera à nouveau forte. Ce sont les suspects habituels.

« La France est la favorite à mes yeux. Elle est jeune, rapide, dynamique, énergique.

« Elle a atteint la finale de la Coupe du monde, ce qui est un exploit. Ils ont des joueurs comme Mbappé et Camavinga.

« L'Angleterre ne sera pas loin. L'Espagne et l'Angleterre sont mes deuxièmes favoris.

Gonzalo Castro

« Je suis convaincu que l'Allemagne ira très loin. Je crois aussi que l'Espagne est prête pour le titre.

« Les Français sont bien sûr toujours les grands favoris avec les troupes qu'ils ont. Ce sera certainement passionnant et j'espère vraiment que les Allemands deviendront champions d'Europe, surtout à domicile."