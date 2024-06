Les nations réalisant de bonnes performances lors des qualifications pour l'Euro maintiennent-elles leur rentabilité lors des Championnats d'Europe?

Ou s'affaiblissent-elles lors du tournoi proprement dit ? Cet article examine la rentabilité de soutenir les nations qui ont réussi à se qualifier, sur le marché 1X2, en mettant l'accent sur l'Euro 2024.

Pour commencer, nous examinerons les performances des nations sur le marché 1X2 pendant les matchs de qualification pour l'Euro et le tournoi lui-même. La rentabilité est déterminée par le profit ou la perte totale si l'on parie sur la victoire d'une nation à chaque match de qualification pour des mises égales. Les données à partir de l'Euro 2004 sont analysées et ajustées pour une marge standard de 4,5 %, et les matchs qui sont allés en prolongation ont été déterminés par le résultat du temps réglementaire.

Soutenir les nations qualifiées : pari 1X2

Si nous avions parié sur chaque nation ayant réalisé un profit sur le marché 1X2 pendant les qualifications pour l'Euro et que nous avions maintenu cette approche à chaque tournoi de l'Euro suivant, nous aurions pu potentiellement réaliser un profit de +9,46u sur un total de 237u placés, ce qui aurait donné un retour sur investissement impressionnant de +3,99%.

Cependant, ce calcul inclut les matchs où deux nations rentables s'affrontent.

Si nous excluons ces rencontres et que nous nous concentrons uniquement sur les matchs où des nations rentables affrontent des nations non rentables, ainsi que sur les nations hôtes qui se sont automatiquement qualifiées et qui ont misé en conséquence sur le marché 1X2, nous aurions réalisé un profit de +7,76u sur 101u placés.

Tableau 1 : Performance des nations qualifiées rentables par rapport aux nations non rentables et automatiquement qualifiées sur le marché Euro 1X2

Euro Match Victoire Nul Défaite Victoire P/L ROI 2004 14 4 6 4 4.42 31,57% 2008 16 8 2 6 3.04 19,00% 2012 16 7 4 5 0.36 2,25% 2016 28 6 10 12 -5.24 -18,71% 2020 27 11 7 9 5.18 19,19% Total 101 36 29 36 7.76 7.68%

à l'exception de l'année 2016, qui s'est soldée par une perte de -5,24u. L'Euro 2020 a rapporté le plus grand bénéfice, soit +5,18u.

En décomposant les données par stade de tournoi, on obtient les résultats suivants :

Tableau 2 : Performance des nations qualifiées rentables par rapport aux nations non rentables et automatiquement qualifiées sur le marché de l'Euro 1X2 par étape

Euro Matchs Victoire Nul Défaite Victoire P/L ROI Groupe 78 29 19 30 8.98 11.51% KO 23 7 10 6 -1.22 -5.30% Total 101 36 29 36 7.76 7.68%

La phase de groupe a été la plus profitable, avec près de +9,00u gagnés sur 78u misés, ce qui représente un profit de près de 12%. À l'inverse, soutenir ces nations dans la phase à élimination directe du tournoi n'a pas été rentable.

Soutenir les nations rentables lors des qualifications pour l'Euro 2024

Voyons maintenant quelles nations ont été rentables sur le marché 1X2 lors de leur qualification pour l'Euro 2024.

Equipes rentables sur le marché 1X2

Voici les nations rentables sur le marché 1X2 lors des qualifications pour l'Euro 2024.

Au total, 14 nations ont été rentables lorsqu'elles ont été soutenues à des mises égales tout au long de la phase de groupe des qualifications pour l'Euro 2024, l'Écosse affichant les résultats les plus significatifs avec un peu plus de +6,00u de bénéfices.

Tableau 5 : Les nations qui ont été rentables dans les groupes de qualification pour l'Euro 2024

Equipe Victoire Nul Défaite Victoire P/L Groupe Ecosse 5 2 1 6.16 A Hongrie 5 3 0 3.94 A Turquie 5 2 1 3.62 F Slovaquie 7 1 2 3.44 E Roumanie 6 4 0 2.50 E Albanie 4 3 1 2.38 B Portugal 10 0 0 2.09 F Autriche 6 1 1 2.06 D France 7 1 0 2.00 D Slovénie 7 1 2 1.76 C Belgique 6 2 0 1.46 E Espagne 7 0 1 1.14 B Angleterre 6 2 0 0.74 C Pays-Bas 6 0 2 0.47 D

Equipes non rentables en 1X2

Les neuf nations suivantes ne sont donc pas rentables sur le marché 1X2 à l'issue de leurs matches de qualification pour l'Euro, l'Allemagne étant le pays hôte qualifié d'office :

Tableau 6 : nations non rentables dans les groupes de qualification pour l'Euro 2024

Equipe Victoire Nul Défaite Victoire P/L Groupe Croatie 5 1 2 -0.83 Danemark 7 1 2 -0.97 République Tchèque 4 3 1 -2.16 Serbie 4 2 2 -2.39 Italie 4 2 2 -3.25 Suisse 4 5 1 -5.26 Ukraine 4 2 2 -1.90 Pologne 3 2 3 -3.92 Géorgie 2 2 4 -4.64

Les matches à prendre en compte pour l'Euro 2024

Quels sont les matches de la phase de groupes qui valent la peine d'être pris en compte, compte tenu de cette tendance ? La phase de groupes de l'Euro 2024 compte 22 matches au total, au cours desquels des équipes qualifiées rentables sont opposées à des équipes qualifiées non rentables, y compris des matches opposant l'Écosse et la Hongrie à l'Allemagne, qualifiée d'office.

Tableau 7 : matches de groupe de l'Euro 2024 entre les nations qualifiées rentables et les nations qualifiées non rentables

Groupe Rentable VS Non renrable DATE A Ecosse vs Allemagne 14 Juin A Hongrue vs Suisse 15 Juin B Albanie vs Italie 15 Juin B Espagne vs Croatie 15 Juin C Slovénie vs Danemark 16 Juin D Pays-Bas vs Pologne 16 Juin C Angleterre vs Serbie 16 Juin E Roumanie vs Ukraine 17 Juin F Turquie vs Georgie 18 Juin F Portugal vs République Tchèque 18 Juin A Hongrie vs Allemagne 19 Juin A Ecosse vs Suisse 19 Juin B Albanie vs Croatie 19 Juin B Espagne vs Italie 20 Juin C Slovenie vs Serbie 20 Juin C Angleterre vs Danemark 20 Juin D Autriche vs Pologne 21 Juin E Slovaquie vs Ukraine 21 Juin D France vs Pologne 25 Juin E Belgique vs Ukraine 26 Juin F Turquie vs République Tchèque 26 Juin F Portugal vs Georgie 26 Juin

Conclusion

Tout d'abord, la clause de non-responsabilité habituelle s'applique. Les succès passés dans cette tendance ne garantissent pas la rentabilité future. De plus, nous analysons les données de seulement cinq tournois. Il est essentiel de ne pas suivre cette tendance sans réfléchir, mais plutôt de la prendre en compte lors des paris pour l'Euro 2024.

Néanmoins, nous pouvons observer une tendance selon laquelle les nations qui excellent sur le marché 1X2 pendant les qualifications ont tendance à maintenir leur performance lorsqu'elles atteignent le tournoi proprement dit.

