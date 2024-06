Euro 2024 : Zoom sur la Hongrie

Historique, paris les plus rentables, joueurs à suivre : toutes les infos à connaître avant de miser sur la Hongrie pendant l'Euro 2024

Groupe A

Entraîneur : Marco Rossi

Qualification : Vainqueur du Groupe G

Meilleur résultat : Troisième place (1984)

L'étiquette d'outsider a été le baiser de la mort lors des derniers tournois. La Coupe du monde 2022 du Danemark s'est terminée avec un point en trois matches. La Turquie n'a même pas réussi à atteindre ce résultat à l'Euro 2020.

Les outsiders de 2024 ?

La Hongrie mérite-t-elle cette étiquette ? Cela reste à voir, mais l'équipe a fait preuve d'une forme exceptionnelle lors de la préparation de cette compétition. Elle est l'une des six nations à être restée invaincue lors des qualifications. Les Magyars ont pris la tête du groupe G devant une solide équipe de Serbie.

Ce géant endormi du football international commence à se réveiller. La Hongrie est classée au 18e rang mondial, son meilleur classement depuis plus de sept ans.

Elle a brillé à domicile. La Hongrie a remporté huit de ses neuf derniers matches à la Puskás Aréna de Budapest. Après avoir accueilli deux de leurs matches de groupe dans ce stade lors de l'Euro 2020, les Magyars espèrent pouvoir reproduire cette forme en dehors de la Hongrie. Des victoires consécutives à l'extérieur contre l'Angleterre et l'Allemagne en 2022, lors d'une impressionnante performance en Ligue des Nations, leur donneront de l'espoir.

Des surprises à venir ?

Dans le Groupe A, les attentes sont assez faibles à l'égard de l'Allemagne, pays hôte, de la Suisse et de l'Écosse. Les bookmakers s'attendent à ce qu'elle se batte avec les Suisses et les Écossais pour une place en huitième de finale. Ce qui joue en faveur de la Hongrie, c'est le fait que les bookmakers l'ont régulièrement sous-estimée.

La Hongrie a remporté la ligne de handicap asiatique dans 4,5 de ses 7 matches au Championnat d'Europe depuis 2000. Les soutenir avec une unité à chaque fois aurait rapporté un bénéfice de +1,84 avec un retour sur investissement de 26,3 %. Un rendement décent si l'on considère que cela inclut leurs trois matchs dans le groupe de la mort de l'Euro 2020 aux côtés de la France, de l'Allemagne et du Portugal.

Les Hongrois ont fait deux nuls lors de ces trois rencontres. L'historique des bénéfices/pertes 1X2 de la Hongrie a été faussé par ses deux nuls contre la France et l'Allemagne à l'Euro 2020. Soutenir le match nul avec une seule unité sur les trois matchs de cette année-là aurait rapporté 13,25u. Le retour sur investissement de 441,67% est le plus élevé pour une équipe dans un tournoi unique sur une sélection unique du marché 1X2 depuis 2000.

Le marché des buts pourrait à nouveau être envisagé pour les Magyars. Miser sur plus de 2,5 buts lors de leurs précédents matches du Championnat d'Europe depuis 2000 aurait rapporté +1,33u de bénéfice. Leur campagne de qualification suggère que cette tendance s'est maintenue. Plus de 2,5 buts ont été mis en jeu dans 75 % des matches du Groupe G. Aucune nation qualifiée n'a eu un pourcentage plus élevé. Le BTTS a été utilisé dans 63% des matches, un chiffre seulement dépassé par la Serbie, rivale du groupe, avec 75%.

Il y a de la qualité dans cette équipe. Le talisman Dominik Szoboszlai sera le capitaine de ce qui semble être une équipe unie. Cette longue série d'invincibilité en est la preuve. Ne soyez donc pas surpris si cette équipe hongroise impressionne dans la proche Allemagne.

Historique de la Hongrie pour les paris 1X2

Euro Matches Victoire TR Nul TR Défaite TR Victoire Gain/Perte Nul Gain/Perte Défaite Gain/Perte Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 Non qualifié 2004 Non qualifié 2008 Non qualifié 2012 Non qualifié 2016 4 1 2 1 2.06 2.90 -2.37 51.5% 72.5% -59.3% 2020 3 0 2 1 -3.00 13.25 -1.50 -100.0% 441.7% -50.0% TOTAL 7 1 4 2 -0.94 16.15 -3.87 -13.4% 230.7% -55.3%

Historique de la Hongrie pour les paris plus/moins de 2,5 buts

Euro Matches Moy buts marqués Moy buts encaissés Moy total buts Plus de 2.5 Moins de 2.5 Plus de 2.5 Gain/Perte Moins de 2.5 Gain/Perte Plus de 2.5 ROI% Moins de 2.5 ROI% 2000 Non qualifié 2004 Non qualifié 2008 Non qualifié 2012 Non qualifié 2016 4 1.50 2.00 3.50 2 2 0.75 -0.88 18.8% -22.0% 2020 3 1.00 2.00 3.00 2 1 0.58 -1.13 19.3% -37.7% TOTAL 7 1.29 2.00 3.29 4 3 1.33 -2.01 19.0% -28.7%