Euro 2024 : Zoom sur l'Ecosse

Historique, paris les plus rentables, joueurs à suivre : toutes les infos à connaître avant de parier sur l'Ecosse pendant l'Euro 2024

Groupe A

Entraîneur : Steve Clarke

Qualification : Deuxième du Groupe A

Meilleure place : Phase de groupe (1992, 1996, 2020)

Le tirage au sort s'annonçait difficile. L'Écosse sortait du chapeau des qualifications aux côtés de la Norvège, de Chypre, de la Géorgie et de l'Espagne, l'un des poids lourds de la compétition.

L'équipe écossaise a eu du pain sur la planche très tôt. L'Écosse a remporté chacun de ses cinq premiers matches de qualification, y compris cette remarquable victoire 2-0 sur l'Espagne à Hampden Park en 2023. L'Espagne n'a connu que sa deuxième défaite en 45 matches de qualification pour le Championnat d'Europe. La Roja a remporté 40 de ces matches.

L'élan a quitté l'Écosse après que l'Espagne lui a rendu la pareille en s'imposant 2-0 dans le match retour. L'équipe écossaise a tout de même tenu la Géorgie et la Norvège à distance pour s'assurer la deuxième place. C'est un beau retour, mais le véritable test est à venir.

Le blues de l'Écosse dans les tournois

L'histoire de l'Écosse dans les grandes compétitions est tragique. 11 fois, elle a atteint la phase finale d'une Coupe du monde ou d'un Championnat d'Europe et 11 fois, elle n'a pas réussi à sortir de son groupe. C'est en 2024 qu'ils ont le plus de chances de briser cette tendance. Elle se trouve dans le groupe A aux côtés de l'Allemagne, pays hôte, de la Hongrie et de la Suisse, qui n'a pas réussi à s'imposer.

En dépit de ces résultats, les données sous-jacentes présentent quelques particularités. Lors des qualifications, ils ont marqué 17 buts pour seulement 9,28 xG. Cela peut indiquer l'état des matches, une qualité supérieure devant le but ou que leur chance est sur le point de s'éteindre. Cela a influé sur leur cote au début de la compétition. Avant le tournoi, les bookmakers les considéraient comme des outsiders pour la phase à élimination directe.

Il est temps de briser la malédiction ?

L'Écosse n'a pas répondu aux attentes des bookmakers lors de l'Euro 2020. L'armée écossaise a perdu ses deux matches à domicile face à la République tchèque et à la Croatie. Leur seul point est venu d'un match nul surprise 0-0 contre l'Angleterre à Wembley. Ce résultat unique a permis à l'Écosse d'être globalement rentable sur le marché 1X2, à la fois sur les sélections de match nul et de match perdu.

Nous avons commencé à collecter des données en 2000, de sorte que cet échantillon de trois matches est trop petit pour tirer des conclusions générales. Le record de l'Écosse, qui n'a obtenu aucune qualification pour les groupes des tournois majeurs en 11 tentatives, parle de lui-même.

Mais ce record finira par être battu. Il s'agit de la meilleure équipe et de la meilleure chance qu'elle ait eues depuis des décennies. Si les joueurs clés Andy Robertson, Kieran Tierney et Scott McTominay sont en forme et en pleine possession de leurs moyens, ils auront une chance de briser une malédiction qui dure depuis 70 ans.

Historique de l'Ecosse pour les paris 1X2

Euro Matches Victoire TR Nul TR Défaite TR Victoire Gain/Perte Nul Gain/Perte Défaite Gain/Perte Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 Non qualifié 2004 Non qualifié 2008 Non qualifié 2012 Non qualifié 2016 Non qualifié 2020 3 0 1 2 -3 2.15 2.37 -100.0% 71.7% 79.0% TOTAL 3 0 1 2 -3 2.15 2.37 -100.0% 71.7% 79.0%

Historique de l'Ecosse en paris plus/moins de 2,5 buts

Euro Matches Moy buts marqués Moy buts encaissés Moy total buts Plus de 2.5 Moins de 2.5 Plus de 2.5 Gain/Perte Moins de 2.5 Gain/Perte Plus de 2.5 ROI% Moins de 2.5 ROI% 2000 Non qualifié 2004 Non qualifié 2008 Non qualifié 2012 Non qualifié 2016 Non qualifié 2020 3 0.33 1.67 2.00 1 2 -1.15 0.41 -38.3% 13.7% TOTAL 3 0.33 1.67 2.00 1 2 -1.15 0.41 -38.3% 13.7%