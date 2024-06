Euro 2024 : Zoom sur l'Albanie

Historique, paris les plus rentables, joueurs à suivre : toutes les infos à connaître avant de parier sur l'Albanie pendant l'Euro 2024

Groupe B

Entraîneur : Sylvinho

Qualification : Vainqueur du Groupe E

Meilleur résultat : Phase de groupe (2016)

⚽ Qui sont les favoris de l'Euro 2024

Il y a toujours un groupe de la mort. L'Albanie est le malheureux quatrième membre du groupe B du Championnat d'Europe 2024.

Même dans un tournoi où les deux tiers des nations participantes se qualifient pour la phase à élimination directe, l'Albanie est l'équipe la plus longue à atteindre les huitièmes de finale. Elle est sortie du chapeau aux côtés de l'Espagne, de l'Italie et de la Croatie dans le groupe B, trois nations qui ont disputé les demi-finales de l'Euro ou de la Coupe du monde au cours des quatre dernières années.

Un début difficile

La tâche n'est pas facile pour l'entraîneur principal Sylvinho. L'ancien joueur de Barcelone et d'Arsenal occupe le banc de touche des Aigles depuis janvier 2023. Malgré une défaite lors de son premier match, Sylvinho a supervisé une campagne de qualification réussie qui a vu les Aigles terminer en tête du Groupe E devant la République tchèque et la Pologne.

Ce n'est que la troisième fois que Sylvinho occupe un poste de direction. Son approche avec l'Albanie semble s'appuyer davantage sur son expérience défensive que sur celle acquise avec le FC Barcelone de Pep Guardiola ou l'équipe du Brésil au début des années 2000. L'Albanie est devenue difficile à battre. Seuls deux de leurs huit matches de qualification ont dépassé les 2,5 buts. Les Aigles ont encaissé quatre fois lors de ces matches. Seuls la France et le Portugal ont encaissé moins de buts qu'eux lors des qualifications.

Des matchs pauvres en buts pour l'Albanie

C'est ce qu'a montré l'Albanie lors de sa dernière participation au Championnat d'Europe. En 2016, les Albanais ont affronté la Suisse, la Roumanie et la France dans le Groupe A. Aucun de leurs matches n'a vu les deux équipes marquer et la défaite 2-0 face à la France a été la seule à ne pas se terminer par un seul but.

Le fait de miser sur moins de 2,5 buts avec une seule unité dans chaque match aurait rapporté +2,2u. Avec la Norvège, la Finlande et l'Irlande du Nord, ils sont les quatre seules nations à avoir marqué moins de 2,5 buts dans tous les matches du Championnat d'Europe qu'ils ont disputés depuis 2000.

Il s'agit d'une légère sous-performance par rapport aux attentes des bookmakers.

Le seul autre angle intéressant pour l'Albanie dans ce tournoi peut être exactement de 90 degrés. Les Aigles ont eu la deuxième plus faible moyenne de coin de match des qualifications de toutes les équipes qui joueront en Allemagne. Leur moyenne de 6,63 n'a été dépassée que par celle de l'Angleterre (6,38).

Si l'on en croit les qualifications et les tournois précédents, l'Albanie sera difficile à battre. Elle pourrait même s'accommoder mieux que prévu de cette redoutable quatrième place dans le groupe de la mort.

Historique de l'Albanie à l'Euro pour les paris 1X2

Euro Matches Victoire TR Nul TR Défaite TR Victoire Gain/Perte Nul Gain/Perte Défaite Gain/Perte Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 Non qualifié 2004 Non qualifié 2008 Non qualifié 2012 Non qualifié 2016 3 1 0 2 0.78 -3.00 0.14 26.0% -100.0% 4.7% 2020 Non qualifié TOTAL 3 1 0 2 0.78 -3.00 0.14 26.0% -100.0% 4.7%

Historique de l'Albanie à l'Euro pour les paris moins/plus de 2,5 buts

Euro Matches Moy Buts marqués Moy Buts encaissés Moy Buts Total Plus de 2.5 Moins de 2.5 Plus de 2.5 Gains/Perte Moins de 2.5 Gains/Perte Plus de 2.5 ROI% Moins de 2.5 ROI% 2000 Non qualifié 2004 Non qualifié 2008 Non qualifié 2012 Non qualifié 2016 3 0.33 1.00 1.33 0.00 3.00 -3.00 2.20 -100.0% 73.3% 2020 Non qualifié TOTAL 3 0.33 1.00 1.33 0.00 3.00 -3.00 2.20 -100.0% 73.3%