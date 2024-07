Est-ce enfin la bonne année pour parier sur Arsenal et Mikel Arteta pour le titre de Premier League ?

Arsenal a terminé 2e lors des deux dernières saisons de Premier League, et notre expert parie sur les Gunners pour qu'ils fassent mieux cette fois-ci.

Les Gunners ont terminé à cinq et deux points de Man City lors des saisons 2022/23 et 2023/24, Arsenal n'ayant pas réussi à renverser la domination de City au cours de cette période. Étant donné qu'ils se sont rapprochés ces derniers temps, et compte tenu de leur potentiel lors du mercato cet été, notre expert parie sur les Gunners pour qu'ils fassent mieux cette saison et mettent fin à leur attente de 21 ans pour un quatrième titre de Premier League.

Cotes vainqueur Premier League 2024/25

Les cotes sont fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Equipes Cotes vainqueur PL Man City 1.98 Arsenal 2.64 Liverpool 7.00 Chelsea 17 Man United 21 Tottenham 29

City prêt pour un remaniement de l'effectif

Man City semble prêt à aborder la saison 2024/25 avec un effectif très différent de celui des dernières saisons.

Le club a déjà perdu Sergio Gomez, tandis qu'Ederson, Julian Alvarez et Joao Cancelo sont tous susceptibles de quitter l'Etihad cet été.

En outre, des joueurs comme Kevin De Bruyne et Bernardo Silva ont tous été liés à des transferts du club cet été, alors que la décision concernant les 115 accusations portées contre eux pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League se profile à l'horizon.

Si un grand nombre de ces transferts se concrétisent, City se retrouvera avec un certain nombre de trous dans son effectif qu'il devra combler de manière adéquate s'il veut conserver son titre cette fois-ci.

La troisième fois sera la bonne

Au cours des deux dernières saisons, Arsenal a montré qu'il était le principal challenger de Man City pour le titre de champion d'Angleterre, terminant en moyenne à 3,5 points de City.

Les Gunners étaient littéralement à un but de devancer City pour le titre l'année dernière, les Gunners ayant progressivement réduit l'écart entre eux et City au cours des deux dernières années.

Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la saison 2024/25, Arsenal disposant d'un effectif beaucoup plus stable que celui de City et sachant qu'il a tout ce qu'il faut pour renverser City cette année.

Arteta conforté et des transferts à venir

Arsenal a déjà bouclé le transfert définitif de David Raya en provenance de Brentford la saison dernière, un joueur qui a joué presque toutes les minutes en PL et qui faisait partie de la colonne vertébrale de l'équipe.

Les Gunners semblent prêts à soutenir encore plus Arteta cet été selon les rapports, le conseil d'administration des Gunners ayant confiance dans le travail de l'Espagnol étant donné les progrès réalisés par le club ces dernières années.

Mikel Merino, Riccardo Califiori et Viktor Gyokeres ont tous été évoqués pour un transfert à l'Emirates cet été, tandis que les Gunners semblent prêts à se débarrasser de joueurs écartés que sont Emile Smith-Rowe, Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga.

En réalisant plusieurs de ces transferts, Arsenal renforcerait sérieusement son effectif en vue de la nouvelle saison et réduirait l'écart avec City au point de pouvoir devancer l'équipe de Guardiola pour le titre cette fois-ci.