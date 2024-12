Des géants en perte de vitesse : Comment parier sur la course au titre dans les grands championnats européens

Une série de résultats inattendus dans les cinq plus grands championnats d'Europe ce week-end a rendu les courses au titre encore plus intrigantes.

Liverpool, Barcelone et le Bayern Munich n'ont pas réussi à s'imposer à l'approche de la nouvelle année.

Notre expert a évalué les performances des candidats en Premier League, en Liga, en Bundesliga, en Serie A et en Ligue 1. Alors que la trêve hivernale approche à grands pas en Europe continentale, le football anglais s'apprête à vivre une période festive chargée.

Paris Cotes Premier League - Liverpool vainqueur 1.70 Bundesliga - Bayer Leverkusen vainqueur 5.50 Serie A - Inter vainqueur 1.70 Ligue 1 - PSG vainqueur 1.05

Des opportunités pour les outsiders

Premier League

Manchester City était le favori d'avant-saison pour remporter la Premier League, mais son déclin soudain a permis à d'autres de prendre le relais. Liverpool a pris la tête, mais Chelsea et Arsenal semblent prêts à leur disputer le titre. L'équipe d'Enzo Maresca a réduit l'écart à deux points en battant Brentford dimanche. Les Blues ont l'attaque la plus dangereuse du championnat, avec 37 buts marqués pour un xG de 36,51.

Malgré la forte concurrence de Chelsea, Liverpool semble toujours être le favori pour le titre de Premier League. Les joueurs clés de l'équipe ont connu une grande réussite sous la direction de Jurgen Klopp et ont une grande expérience des grands matchs.

Mohamed Salah a inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives en championnat, et il se montre souvent à la hauteur dans les grands moments. Son rendement offensif, combiné à la solide défense de Liverpool (une moyenne de seulement 0,87 but encaissé par match en première division), fait de l'équipe la mieux placée pour remporter le titre.

La Liga

Le FC Barcelone a pris une avance considérable en Liga, mais celle-ci s'est amenuisée au cours des dernières semaines. L'équipe de Hansi Flick n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses six dernières sorties en championnat. Le Real Madrid a facilement décroché le titre de champion la saison dernière, mais il a également connu des problèmes. Carlo Ancelotti a eu du mal à tirer le meilleur parti de cette équipe de stars et a dû faire face à une pléthore de blessures.

Les difficultés des deux grands ont ouvert une opportunité à l'Atlético de Madrid. Diego Simeone a déjà mené le club à deux titres de champion et il semble prêt à en profiter cette saison. Le club a réalisé d'importants investissements lors de la période de transfert de l'été et est désormais bien équipé pour relever un défi sérieux.

Bundesliga

Le Bayern Munich a perdu son titre de champion de Bundesliga, qu'il détenait depuis 11 ans, en terminant derrière le Bayer Leverkusen la saison dernière. Xabi Alonso a permis au club de réaliser une campagne sans défaite et de terminer avec 18 points d'avance sur les Bavarois. Leverkusen a connu un début de saison difficile, mais la victoire de Mayence sur le Bayern le week-end dernier a réduit l'écart à quatre points en tête.

Malgré les récents revers, les bookmakers continuent de favoriser l'équipe de Vincent Kompany, mais le prix de Leverkusen est certainement attrayant. Le Bayern affronte le RB Leipzig ce week-end, une équipe qu'il n'a battue qu'une seule fois au cours des cinq dernières confrontations directes. L'équipe de Xabi Alonso a remporté ses sept derniers matches de compétition et revient à son meilleur niveau. Au cours de cette impressionnante série, ils ont marqué en moyenne 2,57 buts par match et n'en ont encaissé que 0,57.

Serie A

L'Inter Milan a facilement remporté la Serie A la saison dernière, mais il lui faudra relever un défi de taille s'il veut rééditer ce succès. Cinq points seulement séparent le 5e du 1er, avec l'Atalanta en tête. Bien que l'équipe bergamasque n'ait jamais remporté le Scudetto, elle a prouvé sa valeur sous la direction de Gian Pierro Gasperini. Le vétéran les a menés en Europa League la saison dernière, mais une victoire en championnat viendrait certainement surpasser cet exploit.

L'expérience des Nerazzurri pourrait s'avérer cruciale. Ils ont un match d'avance sur la plupart de leurs rivaux et se hisseraient en tête du championnat s'ils parvenaient à prendre les trois points dans ce match. L'Inter n'a pas perdu un match de championnat depuis le 22 septembre et a remporté huit de ses dix matches, marquant en moyenne trois buts par rencontre. L'équipe de Simone Inzaghi a été exceptionnelle en écrasant la Lazio 6-0 lundi soir. Ils seront certainement confiants dans leur capacité à réduire l'écart avec leurs rivaux dans les semaines à venir.

Ligue 1

Le PSG a connu plusieurs difficultés cette saison, notamment en Ligue des champions, mais il est à juste titre le favori de la Ligue 1. L'équipe de Luis Enrique n'a toujours pas connu la défaite en championnat. Ils disposent d'une confortable avance de sept points en tête, et il est difficile de voir qui que ce soit creuser un écart significatif dans les mois à venir.

Marseille et Monaco sont directement derrière les Parisiens, avec 30 points chacun. Cependant, les Rouge et Blanc n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matches de compétition avant le choc contre le PSG. Marseille, pour sa part, a largement dépassé le nombre de points escomptés (xPTS), ce qui le place en 8e position de la Ligue 1.