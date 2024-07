Darwin Nunez meilleur buteur de Premier League ? La preuve par les statistiques !

Darwin Nunez a toujours affiché des stats impressionnants tout au long de sa carrière en Premier League.

La saison 2024-25 est une énorme opportunité pour l'Uruguayen, alors que Liverpool planifie l'avenir de l'après-Mo Salah.

Darwin Nunez a inscrit le deuxième plus grand nombre de buts (en excluant les pénalty) par match en Premier League la saison dernière. Parmi les joueurs ayant joué plus de 500 minutes en championnat, Nunez est celui qui a tiré le plus de fois au but par match. Le Feyenoord d'Arne Slot a généré 93,1 expected goals en Eredivisie la saison dernière

Le nombre d'expected goals reste impressionnant pour Nunez

Darwin Nunez était deuxième pour le nombre de buts marqués (en excluant les pénalty) par match la saison dernière, mais il y avait 18 joueurs avec plus de buts en Premier League. Nunez était 20e au classement des buts par match, derrière Jarrod Bowen, Rodrigo Muniz et Dominic Solanke.

Depuis son arrivée en Premier League, Nunez a toujours été en deçà des attentes. Il n'a inscrit que 20 buts sur 27,8 expected goals après avoir marqué 32 buts sur 28,3 expected goals en deux saisons avec Benfica.

Selon toute vraisemblance, Nunez se situe quelque part entre sa saison excellente au Portugal et ses résultats médiocres en Premier League. Il continue d'accumuler des totaux de tirs impressionnants - aucun joueur ayant joué plus de 500 minutes n'a eu plus de tirs par match en 2023-24.

L'Uruguayen, qui vient d'avoir 25 ans, a le temps de s'améliorer. Cela signifie peut-être qu'il sera plus calme devant le but ou qu'il retrouvera la forme qu'il a eue lors de sa deuxième saison à Lisbonne.

Une cote à 14.00 pour être meilleur buteur de PL

La saison 2024-25 est une opportunité majeure pour Nunez. Ce sera probablement la dernière de Mohamed Salah avec Liverpool. Même dans les attaques intensives de Jurgen Klopp, Diogo Jota, Cody Gakpo et Luis Diaz n'ont pas été en mesure d'égaler les métriques sous-jacentes de Nunez.

Le remplacement de Klopp par Arne Slot fait planer une certaine incertitude sur Liverpool, mais le Feyenoord de Slot était une équipe offensive majeure la saison dernière, avec plus de 93 expected goals en 34 matches d'Eredivisie. Santiago Gimenez a inscrit 23 buts pour Rotterdam. Nunez pourrait-il faire de même en 2024-25 ?

L'absence de penalties jouera contre Nunez dans la course au titre de meilleur buteur, mais ses statistiques de buts attendus et le style de football offensif du Slot suggèrent qu'il pourrait connaître une saison fructueuse. Erling Haaland est évidemment le grand favori, mais s'il subit une ou deux blessures, Nunez aura une réelle chance.

Nous pensons que Nunez est une valeur sûre avec cette cote. Il aura sa chance dans l'équipe de Slot et il n'y a pas de candidats sérieux pour être meilleur buteur en dehors de Haaland et Salah.