Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour le Danemark à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Danemark : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe C

Sélectioneur : Kasper Hjulmand

Kasper Hjulmand Qualifié en tant que : Vainqueur du Groupe H

Vainqueur du Groupe H Meilleur résultat : Vainqueurs (1992)

Il y a peu de nations avec une histoire d'amour avec l'Euro aussi vibrante que celle du Danemark. Leur victoire en 1992 dans un tournoi auquel ils ne s'étaient même pas qualifiés et invités moins de deux semaines avant le coup d'envoi reste un rappel vivant et respirant de la façon dont l'outsider est toujours un concurrent sérieux dans cette compétition.

Il y a plus de 30 ans, un Peter Schmeichel âgé de 28 ans dans les cages offrait une base robuste pour ceux devant lui pour performer et impressionner non seulement l'Europe, mais aussi provoquer des vagues dans le monde du football et au-delà, alors que le trophée revenait avec eux à Copenhague.

Une nouvelle surprise danoise ?

C'est un tournoi où les surprises arrivent et où les contes de fées prospèrent. Nous avons failli avoir un autre conte digne de Hans Christian Andersen en 2020, bien que les Anglais aient gâché toutes les chances d'une finale spectaculaire avec une défaite (2-1) en demi-finale à Wembley.

Les Danois ont pris l'avantage dans ce match grâce à Mikkel Damsgaard - l'un des espoirs du pays lors du tournoi. L'autogol du capitaine Simon Kjær a remis les compteurs à zéro, mais malgré la nécessité de prolongations, c'est l'Angleterre qui avait l'impression d'être aux commandes pendant de longues périodes, tirant vingt fois contre cinq pour le Danemark après 120 minutes.

Bien qu'ils aient atteint les demi-finales en 2020, de manière étrange, c'était la performance du Danemark en 2012, où ils ont été éliminés au premier tour et n'ont gagné qu'un seul match sur trois, qui s'est avérée être l'année la plus rentable après 2000 pour parier sur le Danemark.

Une équipe danoise audacieuse a enregistré leur seule victoire contre les Néerlandais, avec des joueurs comme Arjen Robben sur l'aile droite, Robin van Persie au centre, Wesley Sneijder derrière lui et Mark van Bommel et Nigel de Jong au milieu du terrain. Cette seule victoire a enregistré un ROI de 80,3 % ou +2,41u pour un tournoi qui n'a pas été à la hauteur pour le Danemark.

L'ancien défenseur central de Liverpool et capitaine du Danemark, Daniel Agger, a rejoint Kjaer au cœur de la défense, tandis que Nicklas Bendtner et Christian Eriksen erraient dans les zones offensives. Cela s'est avéré être bien loin d'être suffisant en termes de talent en 2012.

Les Danois régalent les joueurs qui parient sur les buts

Depuis l'Euro 2000, aucune nation n'a été plus rentable (+6,08u) que le Danemark sur le marché des plus de 2,5 buts. Avec un total moyen de buts de 2,75, les Danois ont rapporté des profits pour les parieurs sur les overs dans 10/16 apparitions depuis le tournoi du Millénaire.

Les Euros 2020 (organisés en 2021), où le projecteur s'est porté sur le Danemark, Christian Eriksen, et une situation qui portait un désir profond de progresser pour leur coéquipier, ont vu les Danois assister à quatre des six matchs avec trois buts ou plus. Ceux qui pariaient sur la ligne des plus de 2,5 dans les couleurs du Danemark tout au long de la compétition ont obtenu un ROI sain de 77,3 %. Seule la Macédoine du Nord, avec un ROI de 100 % à partir de 3/3 matchs chargés de buts, affichait un retour sur investissement plus élevé.

DANEMARK - HISTORIQUE DES PARIS 1X2 AUX EUROS

Euro Matchs Victoire Nul Défaite Victoire (Profits/Pertes) Nul (Profits/Pertes) Défaite (Profits/Pertes) Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 3 0 0 3 -3 -3 2,05 -100% -100% 68,3% 2004 4 1 2 3 -2,24 1,88 -1,9 -56% 47% -47,5% 2008 Non qualifié x x x x x x x x x 2012 3 1 0 2 2,41 -3 0,42 80,3% -100% 14% 2016 Non qualifié x x x x x x x x x 2020 6 3 1 2 -0,08 -2,53 7,92 -1,3% -42,2% 132% TOTAL 16 5 3 8 -2,91 -6,65 8,49 -18,2% -41,6% 53,1%

DANEMARK - HISTORIQUE DES PARIS PLUS OU MOINS 2,5 BUTS AUX EUROS

Euro Matchs Moy. Buts marqués Moy. Buts encaissés Moy. Total de buts Plus de 2,5 buts Moins de 2,5 buts Plus de 2,5 buts (Profits/Pertes) Moins de 2,5 buts (Profits/Pertes) Plus de 2,5 buts ROI% Moins de 2,5% ROI% 2000 3 0 2,67 2,67 2 1 0,84 -1,08 28% -36% 2004 4 1 1,25 2,25 2 2 -0,16 -0,16 -4% -4% 2008 Non qualifié x x x x x x x x x 2012 3 1,33 1,67 3 2 1 0,76 -1,20 25,3% -40% 2016 Non qualifié x x x x x x x x x 2020 6 2 1 3 4 2 4,64 -2,78 77,3% -46,3% TOTAL 16 1,25 1,50 2,75 10 6 6,08 -5,22 38% -32,6%