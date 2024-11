D'Andorre à Chypre : Comment parier sur les petites sélections en Ligue des Nations ?

Malgré le prestige du Groupe A de la Ligue des Nations, les Groupes C et D comprennent plusieurs pays qui ne sont pas aussi compétitifs au niveau.

Le football est parfois difficile à regarder, mais les équipes internationales les moins bien classées d'Europe offrent encore de nombreuses opportunités de paris.

Pensez à Saint-Marin, Chypre et Andorre - c'est le genre de niveau sur lequel nous nous concentrons aujourd'hui en posant la question suivante : comment parier sur les petits poucets de la Ligue des Nations ?

Paris Ligue des Nations Cotes Moldovie vainqueur contre Andorre and Plus de 2.5 buts dans le match 4.00 Chyprevs Lituanie - Moins de 2.5 buts dans le match 1.44

Tout laisse à penser que le score sera faible en Andorre

L'Andorre est troisième et dernière du Groupe D de la Ligue des Nations avec zéro point, derrière Malte (deuxième) et la Moldavie (première). Avec zéro point, elle est statistiquement l'équipe la moins performante de la compétition, ce qui reflète la hiérarchie de la Ligue des Nations. Le groupe D est le pire d'Europe, avec des équipes comme Saint-Marin et le Liechtenstein.

Les Andorrans n'ont aucune chance de se qualifier : il leur faudrait battre la Moldavie et Malte deux fois de suite. Etant donné qu'ils n'ont encore marqué aucun but contre ces deux pays, une telle série de victoires consécutives semble improbable. Seuls le Kazakhstan et Andorre n'ont pas encore marqué de but en Ligue des Nations dans cette édition.

Au lieu de cela, ce match devrait voir la Moldavie adopter une approche agressive. Les Moldaves doivent conserver l'espoir de terminer en tête du groupe, avec Malte contre Andorre en ligne de mire. Si la Moldavie gagne et que Malte bat Andorre, la Moldavie sera en tête du groupe, à égalité de points avec Malte en raison d'un meilleur bilan en tête-à-tête.

C'est un match important pour la Moldavie. Nous avons vu qu'Andorre n'a pas grand-chose à offrir en attaque, mais nous pouvons nous attendre à ce qu'elle se batte. L'orgueil d'Andorre est en jeu et cela pourrait l'aider à maintenir le score à un niveau respectable, comme elle l'a fait avec un résultat de 2-0 lors du match en Moldavie.

Si Andorre ne parvient pas à marquer une nouvelle fois, comme lors de ses deux premiers matches de Ligue des Nations (0-1 et 2-0), et que la Moldavie - qui a besoin d'une victoire - prend l'avantage, ce match pourrait tout simplement se solder par une victoire des visiteurs sur un score étriqué. Si l'on exclut sa dernière victoire 2-0 contre San Marin, Andorre n'a pas marqué de but lors de 12 de ses 13 derniers matches internationaux depuis septembre 2023.

Nous pouvons miser sur une victoire moldave avec peu de buts à une cote de 3,00 en ajoutant Moins de 2,5 buts dans la fonction de création de pari. Cela semble être un angle attrayant pour un match qui ne sera peut-être pas le plus passionnant à regarder.

La Lituanie se rend à Chypre et laisse le pop-corn à la maison

La rencontre de septembre entre ces deux équipes n'est pas à marquer d'une pierre blanche. Chypre a remporté sa première victoire dans le groupe de la Ligue des Nations en s'imposant 0-1 face à la Lituanie. Les Chypriotes n'ont eu droit qu'à une seule grande chance, et ils l'ont saisie. Les hôtes se sont battus pour égaliser, enregistrant trois grosses occasions, mais leur manque de qualité dans les zones avant ne leur a pas permis d'influer sur le score.

Cette soirée de septembre est à l'image de la rencontre précédente, en novembre 2023, qui s'était soldée par le même score : 1-0 pour les hôtes chypriotes. Chypre n'a marqué qu'un seul but en Ligue des Nations mais se retrouve au-dessus de la Lituanie, qui compte quatre défaites sur quatre. Chypre a marqué un but et en a encaissé dix, tandis que la Lituanie a inscrit trois buts et en a encaissé huit.

Ce sont deux nations qui encaissent souvent des buts, mais qui peinent à en marquer suffisamment pour s'imposer sur la scène internationale. Si les tendances récentes se poursuivent et que les deux équipes se procurent des occasions, il est difficile d'imaginer trois moments de qualité ou plus devant le but.

Après tout, il s'agit d'un match sans enjeu en termes de progression dans le groupe. Au mieux, Chypre ne pourra égaler les neuf points du Kosovo pour la deuxième place - mais même dans ce cas, le Kosovo devancerait les Chypriotes en termes de résultats directs, puisqu'il les a déjà battus deux fois sur le score de zéro dans le groupe.

Sans autre enjeu que la fierté, ce match pourrait être l'une de ces rencontres internationales où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Avec moins de 2,5 buts à 1,70, c'est peut-être l'angle le plus prometteur.