Pronostic Turquie vs États-Unis 26/06/2026 : les Américains sur leur lancée

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les États-Unis poursuivent leur excellente série et laissent la Turquie aux portes de l'élimination de cette Coupe du monde.

Les meilleurs paris pour Turquie vs États-Unis

Mi-temps - premier but - États-Unis à une cote de 1,60 sur Betclic

Buteur au cours du match - Folarin Balogun à une cote de 2,63 sur Betclic

Résultat réglementaire & les deux équipes marquent - États-Unis & oui à une cote de 3,40 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Turquie 1-2 USA

Pronostic des buteurs : Turquie – Arda Güler ; USA – Folarin Balogun, Ricardo Pepi

La sélection turque a déjà présenté ses excuses à ses supporters après ses résultats catastrophiques dans cette édition de la Coupe du monde. La Turquie a perdu ses deux premiers matchs de poule, ce qui l'élimine d'ores et déjà de la compétition. Malgré 41 tentatives cumulées sur ses deux rencontres, la sélection de l'UEFA n'a toujours pas réussi à faire trembler les filets.

Il ne fait aucun doute qu'ils auront à cœur d'offrir une prestation honorable à leurs fans pour ce dernier match de groupe face à l'un des pays co-organisateurs. Reste que la tâche s'annonce complexe, d'autant que la confiance et le moral du groupe sont au plus bas. Les "Bizim Çocuklar" (Notre équipe) espèrent tout de même sauver l'honneur en beauté par une victoire en Californie.

De leur côté, les États-Unis se montrent impressionnants à domicile depuis le coup d'envoi de ce Mondial. Les hommes de Mauricio Pochettino ont logiquement validé leurs deux succès dans le Groupe D face au Paraguay et à l'Australie. Par conséquent, les "Stars and Stripes" ont déjà leur billet en poche pour les phases finales.

L'objectif est désormais de valider la qualification en s'assurant la première place du groupe. Un simple match nul suffirait à l'USMNT pour terminer en tête, mais ils viseront certainement le sans-faute avec un 3/3. Pochettino pourrait toutefois être tenté de faire tourner son effectif, le passage au tour suivant étant déjà acté.

Les effectifs probables pour Turquie vs États-Unis

Composition attendue de la Turquie : Çakır, Müldür, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu, Çalhanoğlu, Yüksek, Akgün, Güler, Yıldız, Yılmaz

Composition attendue des États-Unis : Freese, Freeman, McKenzie, Ream, Weah, Roldan, Berhalter, Aaronson, Trusty, Balogun, Pepi

Les États-Unis mettent d'entrée la pression

Les États-Unis ont réalisé un début de compétition tonitruant. Portés par leur public, les hommes de Pochettino ont ouvert le score dès la 11e minute contre l'Australie lors du dernier match, bien qu'il s'agisse d'un but contre son camp.

Plein de confiance actuellement, le Team USA devrait aborder la rencontre pied au plancher. Lors de leur match d'ouverture face au Paraguay, les Américains avaient pris les devants encore plus tôt, profitant d'un autre CSC dès la 7e minute de jeu.

Même si ces deux ouvertures du score proviennent de CSC, elles découlent directement de l'intensité imposée par les locaux. Notons également que les États-Unis avaient marqué dès la première minute lors de leur dernière confrontation amicale face aux Turcs. L'historique précédent avait aussi vu les Américains frapper tôt pour mener à la pause. Miser sur un scénario similaire ici fait donc tout son sens.

Pronostic 1 Turquie vs États-Unis : mi-temps - premier but - USA à une cote de 1,60 sur Betclic

Balogun prêt à faire sauter le verrou turc

Folarin Balogun est l'atout offensif numéro un des locaux. Si l'Australie a réussi à le contenir relativement bien lors de la deuxième journée, l'attaquant de l'AS Monaco a tout de même touché six ballons dans la surface adverse – le total le plus élevé pour un joueur américain. L'ancien Gunner compte bien réitérer sa performance du match d'ouverture contre le Paraguay.

Auteur d'un doublé express en moins de 20 minutes lors de la première journée, le joueur de 24 ans est le danger public numéro un pour la défense turque. Avec six réalisations lors de ses dix dernières apparitions, club et sélection confondus, Balogun a toutes les cartes en main pour bousculer l'arrière-garde adverse.

Pronostic 2 Turquie vs États-Unis : buteur au cours du match - Folarin Balogun à une cote de 2,63 sur Betclic

Un historique de confrontations engageant

La confiance de la Turquie est au plus bas après deux revers consécutifs. De plus, défier le pays hôte dans une ambiance survoltée en Californie ne va pas arranger ses affaires. S'ils ont les qualités théoriques pour créer la surprise, la dynamique penche clairement du côté américain.

Les protégés de Pochettino viennent d'enchaîner deux victoires consécutives pour la première fois depuis octobre dernier. L'historique montre un certain équilibre entre les deux nations, avec deux victoires de chaque côté sur les quatre derniers duels. Cependant, l'avantage du terrain devrait permettre aux locaux de faire la différence ce vendredi.

Fait intéressant : les deux équipes ont marqué lors de leurs cinq dernières confrontations directes. Mieux encore, le vainqueur des quatre derniers matchs s'est imposé sur le score exact de 2 buts à 1 à chaque fois. Vu le nombre d'occasions que la Turquie s'est procurées récemment, on imagine mal les partenaires d'Arda Güler rester muets une troisième fois de suite.

Pronostic 3 Turquie vs États-Unis : résultat réglementaire & les deux équipes marquent - USA & oui à une cote de 3,40 sur Betclic

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