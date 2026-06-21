Pronostic Portugal vs Ouzbékistan 23/06/2026 : Ronaldo et ses coéquipiers favoris pour la victoire

Tous les regards seront braqués sur Cristiano Ronaldo. Nous misons de notre côté sur une victoire de la Seleção das Quinas.

Les meilleurs paris pour Portugal vs Ouzbékistan

Victoire du Portugal et les deux équipes marquent : non - cote de 1,58 sur Betclic

Plus de 3,5 buts - cote de 2,35 sur Betclic

Gonçalo Ramos buteur au cours du match - cote de 1,95 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Portugal 3-1 Ouzbékistan

Pronostic des buteurs : Portugal – Cristiano Ronaldo, Vitinha, Gonçalo Ramos ; Ouzbékistan – Oston Urunov

Le Portugal a déçu lors de son entrée en lice. Les hommes de Roberto Martínez n'ont pas réussi à s'imposer face à la République démocratique du Congo. Ils ont néanmoins évité la défaite et restent invaincus depuis leur revers surprise contre l'Irlande en novembre dernier. La Seleção devrait s'avérer bien trop puissante pour son adversaire du jour, alors qu'elle court après sa première couronne en Coupe du monde en ce mois de juin 2026.

De son côté, l'Ouzbékistan débarque à Houston après s'être incliné 3-1 face à la Colombie plus tôt cette semaine. Fabio Cannavaro a du pain sur la planche alors que les Ouzbeks cherchent désespérément un résultat. Leurs dernières sorties de l'année ont été compliquées. Les "Loups Blancs" espèrent faire bonne figure au Texas, mais les bookmakers ne leur laissent que très peu de chances.

Les effectifs probables pour Portugal vs Ouzbékistan

Composition attendue du Portugal : Costa, Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Neto, Ronaldo

Composition attendue de l’Ouzbékistan : Yusupov, Khusanov, Abdullaev, Urozov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullayev, Urunov, Shomurodov

Le Portugal attendu au tournant après la déception face au Congo

Les supporters portugais attendent une réaction forte de leurs joueurs après la prestation face à la RDC. Trop timorés offensivement, les Lusitaniens ont essuyé des critiques, notamment sur le positionnement et l'impact de Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque. Cela dit, la sélection africaine affiche un niveau supérieur à celui de l'Ouzbékistan, ce qui devrait donner confiance au Portugal pour cette rencontre.

Il est possible que Rúben Dias fasse son retour dans l' onze de Roberto Martínez après avoir contracté un léger coup récemment, même si le staff pourrait choisir de ne prendre aucun risque. Les Européens disposent de solutions de rechange de qualité et pourraient le préserver pour le choc face à la Colombie. Côté ouzbek, Khojiakbar Alijonov pourrait débuter la rencontre, Fabio Cannavaro devant faire des choix tactiques importants.

Le Portugal n'a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses trois derniers matchs. Cependant, ils avaient enchaîné les "clean sheets" face au Mexique et aux États-Unis auparavant. Solides en défense sur l'ensemble de l'année écoulée, les hommes en rouge comptent bien museler l'attaque asiatique. Nous misons donc sur une victoire portugaise sans encaisser de but.

Pronostic 1 Portugal vs Ouzbékistan : victoire du Portugal et les deux équipes marquent : non - cote de 1,58 sur Betclic

Cap sur les buts au Texas

Le Portugal regorge actuellement de joueurs au talent exceptionnel. Ronaldo devrait logiquement être reconduit à la pointe de l'attaque, mais rien n'est gravé dans le marbre. Après la saison stratosphérique de Bruno Fernandes avec Manchester United, le maître à jouer mancunien aura à cœur de débloquer son compteur.

João Neves, Vitinha et Pedro Neto représentent également de sérieuses menaces face au but. On s'attend à une nette domination de la formation européenne. Disposant d'un effectif XXL, le Portugal a les armes pour s'offrir un large succès face à des Ouzbeks qui risquent de prendre l'eau.

Nous misons sur un festival offensif pour des Portugais déterminés à lancer enfin leur Mondial sur le sol nord-américain. La Seleção se doit de faire le spectacle au Houston Stadium.

Pronostic 2 Portugal vs Ouzbékistan : plus de 3,5 buts - cote de 2,35 sur Betclic

Gonçalo Ramos pour mettre fin à sa disette en sélection

Pour le meilleur ou pour le pire, Cristiano Ronaldo cristallise toutes les attentions. Sa prestation contre le Congo n'est pas sa plus mémorable sous la tunique portugaise, mais il reste le grand favori des bookmakers pour trouver le chemin des filets face à l'Ouzbékistan. La cote manquant toutefois de valeur, nous avons décidé de nous tourner vers une autre option.

Notre choix se porte sur Gonçalo Ramos. L'attaquant du Paris Saint-Germain aura à cœur d'alimenter ses statistiques internationales. Auteur de 14 buts et passes décisives combinés (G/A) avec le PSG lors de la saison 2025/2026, il traverse une disette de sept mois en sélection. Ce match semble être l'occasion idéale pour débloquer la situation.

Si Fernandes, Neto ou Vitinha offrent de belles alternatives, Ramos reste notre priorité. De plus, si Martínez décide de faire tourner et de se passer de Ronaldo, les probabilités de voir le Parisien de 24 ans marquer grimperont en flèche. Reste à voir quelle option tactique choisiront les Lusitaniens.

Pronostic 3 Portugal vs Ouzbékistan : Gonçalo Ramos buteur au cours du match - cote de 1,95 sur Betclic

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