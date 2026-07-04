Pronostic Portugal vs Espagne 06/07/2026 : un derby ibérique qui va s'étirer jusqu'aux prolongations

C'est le choc Ronaldo vs Yamal dans ce derby ibérique. Dallas sert de décor à un remake de la finale de la Ligue des Nations 2025, avec pour enjeu une place dans le top 8 mondial.

Les meilleurs paris pour Portugal vs Espagne

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,79 chez DAZN Bet

Mi-temps : Espagne à une cote de 2,22 chez DAZN Bet

Match nul (90 min) à une cote de 3,30 chez DAZN Bet

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Portugal 1-1 Espagne

Pronostic des buteurs : Portugal – Ronaldo ; Espagne – Yamal

Le Portugal et l'Espagne, éternels rivaux de la péninsule ibérique, se retrouvent pour la deuxième fois en deux ans, cette fois en 8es de finale de la Coupe du monde 2026 à Dallas. Une affiche de gala qui semble arriver un peu trop tôt dans le tournoi.

Le Portugal a dû s'employer pour renverser la Croatie (2-1) jeudi soir lors des 16es de finale. Cristiano Ronaldo a d'abord égalisé sur penalty, avant que Gonçalo Ramos ne vienne libérer les siens dans le temps additionnel. En phase de groupes, les hommes de Roberto Martínez ont soufflé le chaud et le froid : une démonstration 5-0 contre l'Ouzbékistan, mais aussi un match nul et vierge très terne face à la Colombie.

Pour l’instant, le sélectionneur portugais n'a aucun nouveau pépin physique à déplorer. Ronaldo a été sorti alors que le score était de 1-1 contre la Croatie ; il devrait donc être suffisamment frais pour débuter la rencontre face au grand rival espagnol.

De son côté, l'Espagne n'a toujours pas encaissé le moindre but dans cette phase finale. La Roja s'est montrée impressionnante d'assurance lors de son 16e de finale face à l'Autriche. Une nouvelle fois impériaux défensivement, les Espagnols ont déroulé pour s'imposer largement 3-0.

Ils ont parfaitement rectifié le tir après leur entrée en lice ratée et ce match nul (0-0) contre le Cap-Vert, considéré comme le maillon faible du groupe. Luis de la Fuente doit cependant composer avec des choix complexes sur les ailes, Nico Williams et Yeremi Pino étant toujours sur le flanc. Álex Baena devrait donc assurer l'intérim une nouvelle fois, comme il l'a fait avec succès face aux Autrichiens.

Les effectifs probables pour Portugal vs Espagne

Composition attendue du Portugal : Costa, Cancelo, Veiga, Dias, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandes, Neto, Leão, Ronald

Composition attendue de l’Espagne : Simón, Porro, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedri, Rodri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarzabal

L'arrière-garde espagnole annonce un match fermé

Les hommes de Luis de la Fuente débarquent à Dallas avec la meilleure défense du tournoi. Ils n’ont en effet pas concédé un seul but depuis le début de cette Coupe du monde 2026, enchaînant les "clean sheets" face au Cap-Vert, à l'Arabie saoudite, à l'Uruguay et à l'Autriche.

À l'inverse, le Portugal a du mal à se montrer prolifique offensivement dès que l'adversité monte d'un cran, si l'on excepte son carton face à l'Ouzbékistan. Durant les poules, la Seleção a notamment été tenue en échec par la Colombie (0-0) et par la RD Congo (1-1).

Les confrontations directes récentes entre les deux nations confirment cette tendance défensive. Cinq de leurs sept derniers duels officiels depuis 2012 ont accouché de deux buts ou moins au bout des 90 minutes. Il faut s'attendre à un choc à élimination directe fermé et très tactique, plutôt qu'à un match ouvert et débridé.

Pronostic 1 Portugal vs Espagne : moins de 2,5 buts à une cote de 1,79 chez DAZN Bet

Une belle value sur la Roja à la pause

L'Espagne a pris la bonne habitude de dicter son rythme dès le coup d'envoi. Les Espagnols ont inscrit le premier but lors de cinq de leurs six derniers matchs, et menaient au score à la pause lors de quatre de leurs cinq dernières sorties.

Lors de la finale de la Ligue des Nations 2025 face à ce même Portugal, la Roja menait également à la mi-temps. Ce style basé sur une possession intense a tendance à user les organismes adverses très tôt dans la rencontre.

En face, le Portugal est souvent un diesel. Les Portugais sont restés muets en première période lors de leur match nul contre la Colombie, une équipe qui s'approche d'ailleurs le plus du style et du niveau de l'Espagne parmi ses récents adversaires.

Pronostic 2 Portugal vs Espagne : mi-temps : Espagne à une cote de 2,22 chez DAZN Bet

Encore plus de valeur sur un score de parité après 90 minutes

Six des sept dernières confrontations entre le Portugal et l'Espagne se sont soldées par un match nul. Même leur finale de la Ligue des Nations en 2025 s'est terminée sur un score de 2-2, poussant les deux équipes jusqu'à une séance de tirs au but dramatique.

Historiquement, 16 de leurs 41 confrontations toutes compétitions confondues se sont terminées sur un score de parité, ce qui signifie que près de 39 % de leurs matchs débouchent sur un nul. Vu l'enjeu colossal de ce 8e de finale, il est difficile d'imaginer que cette rencontre ne s'éternise pas elle aussi.

Pourtant, les bookmakers n'attribuent qu'une probabilité de 29,41 % au match nul, ce qui semble bien en deçà de la réalité statistique. Si l'on se fie uniquement à l'historique, il y a un avantage d'un peu plus de 10 % à aller chercher ici. C'est sans doute le pari qui offre la plus belle "value" parmi nos trois pronostics pour ce Portugal vs Espagne.

Pronostic 3 Portugal vs Espagne : match nul à une cote de 3,30 chez DAZN Bet

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