Pronostic Portugal vs Croatie 03/07/2026 : choc de titans sur la scène européenne

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le rêve de la Coupe du monde de Cristiano Ronaldo se poursuive. Le Portugal devrait prendre le meilleur sur la Croatie au terme d'une rencontre particulièrement serrée.

Les meilleurs paris pour Portugal vs Croatie

Cristiano Ronaldo buteur à tout moment, coté à 1,80 sur Winamax

Les deux équipes marquent – oui, coté à 1,96 sur Winamax

Match nul à la mi-temps, coté à 2,00 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Portugal 3-2 Croatie

Pronostic des buteurs : Portugal – Cristiano Ronaldo (x2), Ruben Neves ; Croatie – Ante Budimir, Andrej Kramaric

Deux poids lourds du football européen se défient dans ce qui s'annonce comme l'un des seizièmes de finale les plus palpitants de la compétition. Alors que Cristiano Ronaldo et Luka Modric courent tous deux après la consécration suprême pour ce qui constitue le crépuscule de leur immense carrière, les planètes se sont alignées pour nous offrir un véritable blockbuster.

Le début de la Coupe du monde du Portugal a de quoi laisser perplexe. Après avoir été tenus en échec par la RD Congo (1-1), les hommes de la Seleção das Quinas ont brillamment rectifié le tir en infligeant une correction à l'Ouzbékistan (5-0). La Colombie a ensuite neutralisé les Portugais lors d'un match nul et vierge (0-0), les contraignant à se contenter de la deuxième place de leur groupe.

Du côté de la Croatie, le bilan comptable est similaire avec une deuxième place finale, un point derrière l'Angleterre. Les Three Lions avaient d'ailleurs corrigé les Croates d'entrée de jeu (4-2). Cependant, les Vatreni ont su rebondir immédiatement en s'imposant sur la plus petite des marges face au Panama (1-0) avant de valider leur ticket pour les phases finales grâce à un succès 2-1 contre le Ghana.

Le Portugal s'appuie sur un effectif plus jeune et dynamique, même s'il n'a pas encore atteint sa pleine mesure. La Croatie, de son côté, s'est hissée à ce niveau après avoir pansé les plaies de sa lourde défaite inaugurale. Les deux nations connaissent parfaitement l'importance de ce rendez-vous. Il s'agit vraisemblablement de la toute dernière chance pour Ronaldo et Modric de s'offrir une épopée mémorable. Le Portugal part avec un léger avantage, mais l'expérience et la résilience de la Croatie interdisent de l'enterrer avant le coup de sifflet final.

Les effectifs probables pour Portugal vs Croatie

Composition attendue du Portugal : Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Conceição, Leão, Ronaldo

Composition attendue de la Croatie : Livakovic, Stanisic, Caleta-Car, Gvardiol, Elic, Kovacic, Modric, Sucic, Pasalic, Vlasic, Kramaric

Ronaldo prêt à rugir de nouveau

La phase de poules de Cristiano Ronaldo fut un paradoxe ambulant. L'icône portugaise n'a pas réussi à porter les siens face à la RD Congo et à la Colombie, restant muette lors de ces deux confrontations.

En revanche, face à l'Ouzbékistan lors de la deuxième journée, CR7 s'est montré impérial. Il a ouvert le score dès la sixième minute d'une reprise de renard des surfaces sur un service de João Cancelo, avant de s'offrir un doublé juste avant la pause d'une frappe chirurgicale consécutive à une passe inspirée de Bruno Fernandes.

Grâce à cette performance, Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins un but lors de six Coupes du monde différentes. Son total dans la compétition s'élève désormais à 10 réalisations, soit une de moins que Harry Kane et deux de moins que le Roi Pelé.

Bien que ses standards statistiques habituels aient légèrement fléchi, Ronaldo demeure le leader charismatique d'un effectif XXL. Son apport sera déterminant pour guider le Portugal vers les quarts de finale. Nous misons sur son instinct de buteur pour faire trembler les filets.

Pronostic 1 Portugal vs Croatie : Cristiano Ronaldo buteur à tout moment, coté à 1,80 sur Winamax

De la valeur sur le "les deux équipes marquent" en phase finale

Le match nul 1-1 concédé d'entrée par le Portugal face à la RD Congo reste la seule rencontre où le pari "Les deux équipes marquent" s'est vérifié pour la Seleção. Leur démonstration face à l'Ouzbékistan (5-0) et leur clean sheet contre la Colombie (0-0) portent leur série à deux matchs consécutifs sans encaisser de but.

Néanmoins, sur les 10 dernières sorties du Portugal, la moitié s'est terminée avec des buts de chaque côté. Face au vécu collectif de la Croatie, il paraît improbable que la défense portugaise passe une soirée tranquille, quand bien même elle s'est montrée imperméable récemment.

La Croatie trouve régulièrement le chemin des filets dans cette édition 2026, affichant cinq buts au compteur en trois matchs. Si les Croates n'ont peut-être pas la vivacité offensive du Portugal, leur science des grands rendez-vous internationaux est souvent sous-estimée.

Les Vatreni n'ont réalisé qu'un seul clean sheet, contre le Panama. L'Angleterre et le Ghana ont réussi à bousculer leur arrière-garde à cinq reprises au total. La force de frappe du Portugal devrait faire d'importants dégâts si Ronaldo confirme son retour en forme.

Pronostic 2 Portugal vs Croatie : Les deux équipes marquent – oui, coté à 1,96 sur Winamax

Le calme avant la tempête

Le Portugal n'a rejoint les vestiaires à la mi-temps avec l'avantage au score qu'une seule fois depuis le début du tournoi – face à l'Ouzbékistan, grâce au doublé précoce de Ronaldo. La RD Congo et la Colombie sont parvenues à neutraliser les velléités portugaises durant les 45 premières minutes, malgré un total combiné de 11 tentatives subies avant la pause.

La Seleção dispose pourtant de l'un des milieux de terrain les plus soyeux de la planète football. Et pourtant, le trio Neves-Vitinha-Fernandes peine à transposer son rayonnement en club sous la tunique nationale. Les entames de match poussives restent un problème récurrent.

La Croatie ne fait pas franchement mieux. Elle aussi n'a mené à la pause qu'à une seule reprise en trois sorties – face au Ghana. Lors de leur premier match, leur xG (buts attendus) en première période n'était que de 0,37 contre 1,38 pour l'Angleterre, ce qui ne les a pas empêchés de regagner les vestiaires sur un score de parité surprenant (2-2).

Leur prestation face au Panama s'est révélée encore plus préoccupante : la Croatie n'a pas cadré le moindre tir avant la mi-temps, mettant en exergue des lacunes évidentes dans l'animation offensive. On peut s'y attendre : les deux blocs risquent d'évoluer avec une grande prudence lors du premier acte, avant que les vannes ne s'ouvrent au retour des vestiaires.

Pronostic 3 Portugal vs Croatie : match nul à la mi-temps, coté à 2,00 sur Winamax

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