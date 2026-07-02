Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que la France fasse parler sa puissance dans cette rencontre pour écarter facilement le Paraguay.

Les meilleurs paris pour Paraguay vs France

Résultat & les deux équipes marquent : France & non à une cote de 1,72 sur Winamax

Total de buts (France) : plus de 2,5 buts à une cote de 1,94 sur Winamax

La France gagne les deux mi-temps : oui à une cote de 2,28 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Paraguay 0-3 France

Pronostic des buteurs : France – Kylian Mbappé x2, Ousmane Dembélé

Le Paraguay a créé la plus grosse surprise de cette Coupe du monde 2026 jusqu'à présent en éliminant l'Allemagne. Les Sud-Américains ont tenu les Allemands en échec (1-1) lors de leur 16e de finale avant de valider leur billet pour les 8es aux tirs au but.

Gustavo Alfaro, l'homme à la tête de la sélection paraguayenne, a d'ores et déjà égalé le meilleur parcours de l'histoire de son pays dans un Mondial. Mais si l'on se fie aux signes du destin, affronter la France à ce stade de la compétition n'incite guère à l'optimisme pour la qualification. La dernière fois que le Paraguay a atteint ce niveau, c'était en 2010, s'inclinant de justesse face au futur vainqueur, l'Espagne.

Les supporters français apprécieront le parallèle historique, en espérant qu'il se concrétise pour poursuivre leur marche en avant au Lincoln Financial Field. Les joueurs de Didier Deschamps ont pleinement assumé leur statut de favoris depuis le début du tournoi. Ils ont validé leur place en 8e de finale grâce à un succès net et sans bavure 3-0 contre la Suède au tour précédent.

On s'attendait à ce que les Suédois bousculent le bloc français compte tenu de leur armada offensive. Il n'en a rien été : les champions du monde 2018 se sont montrés impitoyables et d'un réalisme clinique. Les Bleus affichent une sérénité impressionnante, et une victoire ici leur offrirait un quart de finale face au Maroc ou au Canada, l'un des pays co-organisateurs.

Les effectifs probables pour Paraguay vs France

Composition attendue du Paraguay : Gill, Cáceres, Gómez, Canale, Alonso, Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza, Avalos, Enciso

Composition attendue de la France : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé

L'intraitable arrière-garde française : un défi immense pour le Paraguay

Lorsque la France a décroché sa première étoile en 1998, elle avait croisé la route du Paraguay exactement au même stade. À l'époque, les Bleus s'étaient imposés 1-0 en prolongation sur la route de leur premier sacre. Vingt-huit ans plus tard, un scénario aussi indécis semble peu probable.

Les hommes de Didier Deschamps atteignent leur plénitude au meilleur moment possible, restant sur une impressionnante série de cinq victoires consécutives. Ils n'ont concédé qu'une seule défaite lors de leurs 15 derniers matchs, signant au passage un total ahurissant de 13 victoires. À l'inverse, si le Paraguay surfe actuellement sur une série de trois matchs sans défaite, il s'était incliné à deux reprises lors de ses trois sorties précédentes.

Avec seulement trois buts inscrits au cours de leurs quatre dernières rencontres internationales, les Paraguayens auront le plus grand mal à fissurer le verrou tricolore. Avec la charnière William Saliba - Dayot Upamecano au cœur de la défense européenne, on voit mal comment les Albirroja parviendront à trouver la faille. La France vient de réaliser deux clean sheets lors de ses trois derniers matchs, ce qui laisse présager un scénario similaire ce samedi.

Pronostic 1 Paraguay vs France : résultat & les deux équipes marquent - France & non à une cote de 1,72 sur Winamax

Une attaque française impitoyable prête à faire parler la poudre

Il ne fait aucun doute que la force de frappe principale de cette équipe de France réside dans son secteur offensif. Kylian Mbappé guide une ligne d'attaque XXL qui compte également dans ses rangs Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Marcus Thuram et Jean-Philippe Mateta. De quoi terrifier n'importe quel bloc défensif, et encore plus une arrière-garde paraguayenne qui a encaissé cinq buts sur ses quatre derniers matchs.

Les favoris affichent une efficacité redoutable dans le dernier tiers, ayant inscrit au moins trois buts lors de chacune de leurs rencontres dans cette Coupe du monde. De plus, les Bleus ont planté trois buts lors de chacun de leurs cinq derniers matchs de Coupe du monde au total. Il faudra un miracle au Paraguay pour faire dérailler le TGV français.

Les protégés de Deschamps ont trouvé le chemin des filets au moins deux fois lors de 16 de leurs 17 dernières sorties, ce qui justifie amplement de les voir franchir à nouveau la barre des deux buts dans ce match à élimination directe. Rappelons enfin que la dernière confrontation directe entre ces deux nations s'était soldée par une démonstration française 5-0 lors d'un amical en 2017.

Pronostic 2 Paraguay vs France : total de buts (France) - plus de 2,5 buts à une cote de 1.94 sur Winamax

Une domination totale dès le coup d'envoi

Dire que la France survole cette Coupe du monde serait un euphémisme. Les Bleus sont clairement en mission pour effacer la désillusion de leur finale perdue en 2022. Leur tableau s'est d'ailleurs légèrement dégagé suite à l'élimination surprise des Pays-Bas par le Maroc en 16es de finale.

Nous nous attendons à voir les Bleus asphyxier le Paraguay dès les premières minutes de jeu. Dans cette compétition, les Français n'ont pas de temps à perdre pour faire plier leurs adversaires : ils ont remporté les deux mi-temps lors de chacun de leurs trois derniers matchs.

Seul leur match d'ouverture contre le Sénégal avait vu un score de parité à la pause, avant que les Bleus ne fassent sauter le verrou avec trois buts en seconde période. Lors de la seule défaite du Paraguay dans ce tournoi, l'équipe avait encaissé trois buts en première mi-temps face aux États-Unis. Enfin, la dernière confrontation en date entre la France et le Paraguay avait déjà vu les doubles champions du monde remporter les deux périodes.

Pronostic 3 Paraguay vs France : la France gagne les deux mi-temps - oui à une cote de 2.28 sur Winamax

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