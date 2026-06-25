Pronostic Nouvelle-Zélande vs Belgique 27/06/2026 : un match capital pour les deux nations

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir la Belgique dicter sa loi ici, après un démarrage pourtant poussif dans cette campagne de Coupe du monde.

Les meilleurs paris pour Nouvelle-Zélande vs Belgique

Les deux équipes marquent - oui, à une cote de 2,32 sur Betclic

Buteur à n'importe quel moment - Leandro Trossard à une cote de 2,70 sur Betclic

Première équipe à marquer - Nouvelle-Zélande à une cote de 4,70 sur Betclic

Nouveau sur le bookmaker ? Ouvrez votre compte avec notre code promo Betclic pour obtenir jusqu’à 100€ de bonus de bienvenue en feebets.

En savoir plus sur l’inscription Betclic.

Qui remportera la compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Nouvelle-Zélande 1-3 Belgique

Pronostic des buteurs : Nouvelle-Zélande – Chris Wood ; Belgique – Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne

La Nouvelle-Zélande n'en est qu'à sa troisième participation à la phase finale de la Coupe du monde de son histoire. Cette édition a démarré sous de bons auspices après un nul (1-1) encourageant face à l'Iran. Malheureusement, les All Whites ont lourdement chuté par la suite contre l'Égypte (3-1).

Les hommes de Darren Bazeley nourriront de sacrés regrets après avoir mené au score à la pause face aux Pharaons. Le fait d'avoir encaissé trois buts en seconde période est particulièrement alarmant sur le plan défensif. Désormais, la Nouvelle-Zélande n'a plus le choix : il lui faut une victoire impérative face à la Belgique pour espérer arracher son billet pour les huitièmes de finale.

Du côté des Diables Rouges, les trois points sont tout aussi vitaux. Actuellement troisièmes du Groupe G, les Belges doivent impérativement signer leur premier succès dans ce Mondial tout en croisant les doigts pour que l'Égypte batte l'Iran en parallèle. En cas de défaite iranienne, un simple match nul pourrait toutefois suffire aux hommes de Rudi Garcia pour se qualifier.

Cependant, au vu du réservoir de talents dont dispose la Belgique, les Européens ont largement les armes pour surmonter l'obstacle néo-zélandais et valider leur ticket. Cela dit, la nation océanienne ne se présentera pas en victime résignée. Bien au contraire, la Belgique doit s'attendre à un combat acharné, à l'image de ce que les Néo-Zélandais ont proposé face à l'Iran lors du match d'ouverture.

Les effectifs probables pour Nouvelle-Zélande vs Belgique

Composition attendue de Nouvelle-Zélande : Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood

Composition attendue de Belgique : Courtois, Meunier, Castagne, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

La Belgique veut réveiller une attaque en panne de réalisme

Pour l'instant, le bilan offensif de la Belgique est très en deçà des attentes. Avec des dynamiteurs de la trempe de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard ou encore Charles De Ketelaere, les Diables Rouges n'ont fait trembler les filets qu'à une seule reprise. Les supporters belges exigent une réaction immédiate et, vu le contexte, la survie des Diables dans la compétition en dépend directement.

Rudi Garcia va devoir remobiliser ses troupes pour retrouver de l'efficacité devant le but, d'autant que la qualification pourrait bien se jouer à la différence de buts. Pourtant, les cinq matchs de préparation précédant le Mondial avaient prouvé la puissance de feu de cette équipe : 20 buts inscrits en 5 rencontres, soit une moyenne impressionnante de 4 buts par match !

Il est temps de retrouver ce rythme face à la Nouvelle-Zélande, qui a concédé 10 buts lors de ses quatre dernières sorties, dont cinq déjà dans ce Mondial. Néanmoins, les Néo-Zélandais restent redoutables en contre avec Chris Wood à la pointe de l'attaque, eux qui ont scoré à 7 reprises sur leurs 5 derniers matchs. Sachant que la défense belge sera privée de son habituel défenseur central Nathan Ngoy, suspendu, la Nouvelle-Zélande a un vrai coup à jouer pour débloquer son compteur.

Le pari "Les deux équipes marquent" s'est vérifié lors de trois des cinq derniers matchs de la Nouvelle-Zélande, ainsi que sur la moitié des six dernières sorties internationales de la Belgique. Par conséquent, voir les deux filets trembler au BC Place de Vancouver semble hautement probable.

Pronostic 1 Nouvelle-Zélande vs Belgique : les deux équipes marquent - oui à une cote de 2,32 sur Betclic

Trossard, le dynamiteur idéal

Nous avons évoqué la richesse des options offensives à la disposition de la Belgique. Ces joueurs ont tous brillé en club tout au long de la saison européenne. Le principal défi consiste maintenant à transposer cette qualité individuelle dans le collectif de l'équipe nationale.

Parmi ces hommes clés, Leandro Trossard figure en bonne place. L'ailier d'Arsenal a été le Belge le plus remuant face à l'Iran, affichant notamment un taux de réussite de 75 % dans ses dribbles. Il a prouvé à maintes reprises au cours de sa carrière qu'il sait garder la tête froide au moment de conclure dans les 30 derniers mètres.

S'il parvient à s'intercaler dans les espaces à l'abord de la surface de réparation, sa qualité de frappe peut faire d'immenses dégâts. Impliqué sur 3 buts lors de ses 6 derniers matchs (club et sélection confondus), Trossard devrait débuter sur le couloir droit. Sa capacité à repiquer sur son pied gauche, tout aussi précise que le droit, en fait un candidat parfait pour faire trembler les filets.

Pronostic 2 Nouvelle-Zélande vs Belgique : buteur à n'importe quel moment - Leandro Trossard à une cote de 2,70 sur Betclic

Les Néo-Zélandais prêts à bousculer l'arrière-garde européenne

Les Néo-Zélandais aborderont ce match avec la ferme intention de créer l'exploit en prenant à revers une défense belge en plein doute. L'arrière-garde de Rudi Garcia a manqué cruellement de sérénité ces derniers temps, ce qui la rend particulièrement friable.

Pour y croire, les Kipouris se souviendront qu'ils avaient réussi à faire douter l'Iran en ouvrant le score dès la 7e minute. Ils avaient d'ailleurs mené deux fois au score avant de craquer. Contre l'Égypte, c'est encore la Nouvelle-Zélande qui a débloqué la situation après seulement 15 minutes de jeu.

Une fois de plus, l'équipe océanienne a dilapidé son avantage avant de complètement sombrer. On pourrait tout à fait assister au même scénario contre la Belgique : une ouverture du score surprise de la Nouvelle-Zélande qui cueille à froid les Diables Rouges, avant que l'expérience des hommes de Garcia ne reprenne le dessus pour empocher les trois points.

Pronostic 3 Nouvelle-Zélande vs Belgique : première équipe à marquer - Nouvelle-Zélande à une cote de 4,70 sur Betclic

+