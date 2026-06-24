Pronostic Norvège vs France 26/06/2026 : la première place du Groupe I se joue à Boston

Notre expert en paris sportifs mise sur un partage des points dans un match qui s'annonce particulièrement serré, compte tenu du niveau et du passif des deux sélections.

Les meilleurs paris pour Norvège vs France

Total & les deux équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à une cote de 1,82 sur Winamax

Premier buteur (équipe) - Norvège à une cote de 2,55 sur Winamax

1x2 - match nul à une cote de 3,95 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Norvège 2-2 France

Pronostic des buteurs : Norvège – Erling Haaland x2 ; France – Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé

Alors que la Norvège et la France ont déjà validé leur billet pour le tour suivant de la Coupe du monde, la course à la première place du groupe reste totalement ouverte. Le vainqueur du Groupe I affrontera un troisième de groupe issu de l'une des cinq autres poules. En revanche, le deuxième de ce choc défiera le deuxième du Groupe E – potentiellement la Côte d'Ivoire, l'Équateur ou Curaçao.

Dans cette optique, terminer à la deuxième place n'est peut-être pas une si mauvaise affaire, d'autant que des cadors comme la Suède, la Belgique et le Portugal rôdent actuellement à la troisième place de leurs groupes respectifs. Pour autant, aucune de ces deux nations ne foulera la pelouse du Gillette Stadium avec l'intention de lever le pied. Les Norvégiens ont déjà prouvé qu'ils formaient un collectif redoutable.

Aligner deux victoires en deux matchs est un bilan exceptionnel pour un pays qui n'avait plus goûté aux joies de la grand-messe mondiale depuis 28 ans. Désormais qualifiés pour les seizièmes de finale, les hommes de Ståle Solbakken auront pour objectif d'égaler – au moins – leur meilleur parcours historique en atteignant les huitièmes de finale. Parier contre eux serait risqué au vu du talent brut qui compose leur effectif.

De son côté, la France endosse le costume de grandissime favori pour s'offrir une troisième étoile cette année. Les Bleus ont parfaitement justifié ce statut face à l'Irak en surclassant la sélection asiatique (3-0). Didier Deschamps, qui quittera ses fonctions de sélectionneur à l'issue de cette campagne, aura à cœur de partir par la grande porte

Les effectifs probables pour Norvège vs France

Composition attendue de la Norvège : Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Aursnes, Sørloth, Nusa, Haaland

Composition attendue de la France : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé

Des festivals de buts à la pelle

Ce groupe s'est avéré particulièrement prolifique depuis le coup d'envoi du tournoi. Les quatre premières rencontres ont généré un total de 17 buts, soit une moyenne spectaculaire de 4,25 buts par match. Il suffit de regarder les dynamiteurs des deux lignes d'attaque pour comprendre une telle efficacité.

Kylian Mbappé et Erling Haaland ont chacun signé deux doublés lors des deux premières journées de la phase de poules. Les deux stars ne pointent qu'à une seule unité de Lionel Messi dans la course au Soulier d'or. Ils seront logiquement les hommes à surveiller de très près ce vendredi soir.

Il est intéressant de noter que les matchs de la Norvège comme ceux de la France ont systématiquement dépassé la barre des deux buts dans cette compétition. C’est simple : les quatre dernières sorties des Scandinaves se sont soldées par un "Over 2,5". Côté tricolore, les 11 derniers matchs internationaux ont également vu plus de deux buts inscrits.

Si les double champions du monde ont gardé leur cage inviolée contre l'Irak, ce clean sheet intervient après une série de six matchs consécutifs où ils avaient encaissé exactement un but. Les Vikings, quant à eux, ont vu le pari "Les deux équipes marquent" passer lors de leurs quatre dernières rencontres. Par conséquent, voir les deux nations faire trembler les filets pour cette finale de groupe semble hautement probable.

Pronostic 1 Norvège vs France : total & les deux équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à une cote de 1,82 sur Winamax

La Norvège veut tester la France d'entrée

La Norvège a démarré ce Mondial avec une faim de loup. Elle s'appuie sur un duo d'enfer composé de Martin Ødegaard et d'Erling Haaland, le meneur d'Arsenal distillant régulièrement des caviars pour le sérial buteur de Manchester City. C'est d'ailleurs le capitaine norvégien qui a offert sur un plateau le second but de la soirée à son attaquant face au Sénégal.

Le danger offensif qu'ils représentent est immense, et l'arrière-garde française n'a pas encore affronté une telle menace dans ce tournoi. Les Vikings ont ouvert le score lors de leurs deux matchs de poule, trouvant la faille juste avant la demi-heure de jeu contre l'Irak, avant de prendre les devants à la 43e minute face au Sénégal.

La Norvège a d'ailleurs validé le pari "Mi-temps / Fin de match" sur ces deux confrontations. Si la marche s'annonce plus haute ici, les Scandinaves ont clairement les armes pour bousculer les Bleus. De plus, Ødegaard et Haaland connaissent parfaitement William Saliba et Lucas Digne pour les défier régulièrement en club. Pour toutes ces raisons, miser sur une ouverture du score norvégienne ce vendredi soir offre une très belle valeur.

Pronostic 2 Norvège vs France : premier buteur (équipe) - Norvège à une cote de 2,55 sur Winamax

La Norvège capable de surprendre les Bleus

Dégager un vainqueur logique pour ce choc est un exercice complexe, d'autant que les deux équipes sont déjà qualifiées. Les deux sélectionneurs pourraient être tentés de faire tourner légèrement leurs effectifs, même si rien n'est moins sûr s'ils visent impérativement le leadership de la poule. On peut donc s'attendre à une partie bien plus disputée que prévu.

Si la France part favorite sur le papier, elle a tout de même chuté (2-1) face à la Côte d'Ivoire juste avant le tournoi. Les Norvégiens croient fermement en leurs chances de bousculer la hiérarchie, portés par une dynamique excellente. Les Vikings sont invaincus sur leurs cinq derniers matchs, affichant un bilan de trois victoires et deux nuls.

En se penchant sur l'historique des confrontations directes, les deux sélections comptent une victoire chacune sur leurs deux derniers face-à-face. Auparavant, les deux nations s'étaient neutralisées avec trois matchs nuls consécutifs, avant que la Norvège ne l'emporte 2-1 en 2010. Portés par une attaque de feu, les Norvégiens pourraient bien piéger les Bleus dans le Massachusetts et gratter le point du nul, un résultat qui ferait néanmoins les affaires de la France pour valider sa première place.

Pronostic 3 Norvège vs France : 1x2 - match nul à une cote de 3,95 sur Winamax

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