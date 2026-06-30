Pronostic Mexique vs Équateur 01/07/2026 : l'impressionnant El Tri prêt à poursuivre sa route

Nous misons sur les co-organisateurs au Mexique, avec une qualification de l'Équipe du Mexique pour les huitièmes de finale.

Les meilleurs paris pour Mexique vs Équateur

Victoire du Mexique à une cote de 2,15 sur Winamax

Les deux équipes marquent : non / moins de 2,5 buts à une cote de 1,75 sur Winamax

Raúl Jiménez buteur ou passeur décisif à une cote de 2,55 sur Winamax

Pas encore de compte sur le bookmaker ? Inscrivez-vous avec notre code promo Winamax pour obtenir jusqu’à 110€ de bonus de bienvenue !

En savoir plus sur l’inscription Winamax.

Qui sera sacré Soulier d’Or compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le meilleur buteur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Mexique 1-0 Équateur

Pronostic des buteurs : Mexique – Raúl Jiménez

Le Mexique affiche une forme étincelante au moment d'aborder la phase à élimination directe d'une Coupe du monde pour la 10e fois de son histoire. Les co-organisateurs ont réalisé un sans-faute en remportant leurs trois matchs du Groupe A pour se hisser à ce niveau, le tout sans encaisser le moindre but. Javier Aguirre doit être aux anges vu le déroulement des événements jusqu'ici.

De son côté, l'Équateur a connu un parcours plus irrégulier. La Tricolor a enregistré une victoire, un nul et une défaite pour s'assurer une place en seizièmes de finale. Il convient toutefois de souligner qu'ils ont fait tomber l'Allemagne. La sélection de Sebastián Beccacece sera un morceau particulièrement difficile à bouger.

Les effectifs probables pour Mexique vs Équateur

Composition attendue du Mexique : Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Romo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones

Composition attendue de l’Équateur : Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo, Plata, Valencia

Les Mexicains continuent d'impressionner

Le Mexique semblait déjà affûter sa forme lors de la préparation de cette Coupe du monde estivale, et on ne pouvait rêver d'une meilleure entrée en matière. Trois victoires consécutives et six buts inscrits sans en concéder un seul : de quoi aborder ce seizième de finale avec un plein de confiance absolu. Avec l'avantage de jouer à domicile, leur statut de favori n'a absolument rien d'une surprise.

De plus, El Tri ne déplore aucun blessé ni suspendu, ce qui permet à Javier Aguirre de disposer de l'intégralité de son groupe. Raúl Jiménez devrait logiquement retrouver sa place de titulaire après avoir été ménagé contre la Tchéquie. L'Équateur se trouve dans une configuration similaire au niveau de l'effectif, Sebastián Beccacece ayant lui aussi l'embarras du choix pour composer son équipe.

On s'attend à une confrontation extrêmement serrée à Mexico entre ces deux nations, mais ce sont les Mexicains qui devraient finalement en sortir vainqueurs. Bien que nous anticipions une victoire à domicile dans le temps réglementaire, voir ce match s'étirer jusqu'aux prolongations ne serait pas non plus une surprise.

Pronostic 1 Mexique vs Équateur : victoire du Mexique à une cote de 2,15 sur Winamax

Un match pauvre en buts

Il y a d'excellentes raisons de s'attendre à une rencontre fermée. Si les deux sélections ont vu leur dernier match de poule dépasser la barre des 2,5 buts, leurs quatre autres rencontres se sont soldées par un under 2,5. Les Mexicains ont d'ailleurs enregistré huit matchs avec moins de 2,5 buts en 2026, tandis que ce constat s'applique à 13 des 17 dernières sorties de l'Équateur.

Les deux blocs se révèlent particulièrement coriaces à manœuvrer et affichent une assise défensive très solide. C'est pourquoi nous ne prévoyons pas d'avalanche de buts au Stade Azteca cette semaine. Aguirre et Beccacece ont réalisé un travail remarquable sur l'organisation tactique de leurs équipes, ce qui laisse présager un duel tactique très serré.

C'est typiquement le genre de match couperet qui se joue sur un seul but. Portés par leur public, nous voyons les hommes en vert faire sauter le verrou en premier.

Pronostic 2 Mexique vs Équateur : les deux équipes marquent : non / moins de 2,5 buts à une cote de 1,75 sur Winamax

Jimenez déterminé à franchir un cap historique

Tout juste trentenaire et du haut de ses 35 ans, pour Raúl Jiménez, cette Coupe du monde 2026 sera très probablement la dernière. L'attaquant de Wolverhampton compte 46 réalisations en 128 sélections sous le maillot national, et il aura à cœur d'atteindre la barre mythique des 50 buts. Nous le voyons faire un grand pas vers ce cap historique face à l'Équateur.

Laissé au repos contre les Tchèques, Jimenez a assisté depuis le banc à la victoire 3-0 des siens. Il sera donc parfaitement frais pour guider l'attaque de la sélection dans la capitale. La défense équatorienne sait pertinemment quel danger constant il représente sur la surface.

L'ancien joueur de Fulham est désigné par les bookmakers comme le grand favori pour faire trembler les filets dans ce match, et nous partageons cet avis. Même si d'autres joueurs peuvent débloquer la situation, « El Lobo Mexicano » reste notre favori pour s'illustrer. Qu'il s'agisse de marquer lui-même ou de délivrer une passe décisive, Jimenez aura à cœur de prouver une nouvelle fois son immense valeur sur la scène internationale.

Pronostic 3 Mexique vs Équateur : Raúl Jiménez buteur ou passeur décisif à une cote de 2,55 sur Winamax

+