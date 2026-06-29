Pronostic France vs Suède 30/06/2026 : les Bleus au rendez-vous pour justifier leur statut de favoris

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir l'équipe de France assumer pleinement son statut de favorite de la compétition en s'imposant sereinement face à la Suède.

Les meilleurs paris pour France vs Suède

Handicap (3 choix) – Victoire de la France avec un handicap de -1 - cote de 1,60 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) – oui - cote de 1,90 sur Winamax

Buteur à tout moment – Ousmane Dembélé - cote de 2,25 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 3-1 Suède

Pronostic des buteurs : France – Kylian Mbappé x2, Ousmane Dembélé ; Suède – Alexander Isak

Pour asseoir un peu plus leur statut de favoris au sacre ultime, les Bleus ont survolé les débats dans le Groupe I. Les hommes de Didier Deschamps ont réalisé un sans-faute lors de la phase de poules avec un bilan de 100 % de victoires et 10 buts inscrits, soit la co-meilleure attaque du tournoi à ce stade. Une démonstration de force qui place déjà les champions du monde 2018 sur la route d'un potentiel quart de finale XXL face à l'Allemagne.

Avant cela, les Tricolores devront négocier un piège potentiel face à la Suède au MetLife Stadium de New York ce mardi soir. La France aborde ce rendez-vous avec une confiance maximale, particulièrement après avoir surclassé la Norvège lors du dernier match de poule. Bien que les Scandinaves aient aligné une équipe largement remaniée, la victoire nette 4-1 des Bleus a conforté l'idée générale : la France est en mission pour décrocher sa troisième étoile.

De son côté, la Suède peut s'estimer heureuse de figurer en 16es de finale après avoir arraché sa qualification parmi les meilleurs troisièmes du Groupe F, derrière les Pays-Bas et le Japon. Les hommes de Graham Potter ont tout de même marqué les esprits durant leur parcours. Les "Blågult" (Bleu et Jaune) ont fait trembler les filets à sept reprises lors du premier tour, ce qui reste une sacrée performance pour cette sélection.

Cependant, pour espérer rééditer l'exploit de 1994 (où ils avaient décroché la troisième place, déjà aux États-Unis), les Suédois devront signer le plus grand exploit de ce Mondial. Lorsque deux nations européennes s'affrontent à ce niveau, le spectacle est souvent au rendez-vous. Si la Suède ne part pas favorite, elle vendra chèrement sa peau dans une rencontre qui s'annonce particulièrement ouverte.

Les effectifs probables pour France vs Suède

Composition attendue de la France : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé.

Composition attendue de la Suède : Zetterström, Lagerbielke, Hien, Gudmundsson, Svensson, Lindelöf, Ayari, Stroud, Elanga, Isak, Gyökeres.

La France veut marquer l'histoire

La dernière fois que l'équipe de France a réalisé un sans-faute en phase de groupes, c'était en 1998, l'année de son premier titre mondial à domicile. Un signal fort pour des Bleus qui s'apprêtent à enchaîner un septième match consécutif sans défaite face à des nations européennes en Coupe du monde. Cette démo 4-1 face à la Norvège a d'ailleurs porté à quatre le nombre de victoires consécutives des hommes de Deschamps toutes compétitions confondues.

À l'inverse, la Suède cherche son second souffle et reste sur deux matchs sans victoire.Les Bleus et Jaunes n’ont signé qu'une seule victoire lors de leurs cinq dernières sorties, une forme qui n'incite guère à la confiance face à la troisième nation mondiale. Après avoir concédé cinq buts face aux Pays-Bas récemment, la défense suédoise pourrait passer une nouvelle soirée très compliquée.

Historiquement, la France domine largement les débats face à cet adversaire, avec 12 victoires en 23 confrontations. Curieusement, les Bleus n'ont encore jamais battu la Suède lors de leurs confrontations en grands tournois. Nous nous attendons à ce que les double champions du monde rectifient le tir à New York pour valider leur billet pour les huitièmes de finale.

Pronostic 1 France vs Suède : victoire de la France avec un handicap de -1 - cote de 1,60 sur Winamax.

Du spectacle et des buts attendus à New York

Si la France a la faveur des pronostics, la Suède ne manque pas d'arguments offensifs. Le trio composé de Viktor Gyökeres, Alexander Isak et Anthony Elanga apporte énormément de vitesse et de réalisme dans la zone de vérité. Les joueurs de Graham Potter aborderont ce match avec la certitude de pouvoir bousculer l'arrière-garde tricolore au vu de leurs récentes statistiques.

La Suède a trouvé la faille lors de chacun de ses neuf derniers matchs internationaux. Le problème majeur se situe de l'autre côté du terrain : les Suédois ont concédé au moins un but lors de leurs 14 dernières sorties. Face à l'armada offensive française, la mission s'annonce titanesque. Les Bleus ont inscrit au moins trois buts lors de leurs quatre derniers matchs de Coupe du monde, ce qui promet de mettre la défense adverse à rude épreuve.

De plus, sept des huit derniers matchs de la France ont vu les deux équipes marquer, tandis que les neuf dernières rencontres de la Suède ont systématiquement validé le "BTTS" (but pour les deux équipes). Les Tricolores ayant marqué au moins deux buts lors de 15 de leurs 16 derniers matchs, tout indique que les favoris l'emporteront au terme d'un match prolifique.

Pronostic 2 France vs Suède : oui - cote de 1,90 sur Winamax.

Un réservoir offensif impressionnant

Trouver un buteur pour ce match offre l'embarras du choix. Côté suédois, les flèches Gyökeres, Isak et Elanga seront surveillées de près. Mais c'est du côté des Bleus que les options sont les plus alléchantes.

Évidemment, aligner un ticket sur Kylian Mbappé, en pleine course pour le Soulier d'Or face à Lionel Messi, reste une option logique, mais la cote manque de valeur. C'est pourquoi nous nous tournons vers Ousmane Dembélé. Auteur d'un triplé retentissant face à la Norvège, le Parisien partage la tête du classement des buteurs français dans ce tournoi avec son capitaine. Même si c'était face à une équipe norvégienne remaniée, la forme actuelle de l'ailier tricolore est impressionnante.

Le dernier Ballon d'Or en titre est sur des bases idéales pour réaliser le doublé, fort de ses performances XXL en club comme en sélection. Il a marqué quatre buts et a donné une passe décisive lors de ses deux dernières apparitions. Aligné dans une position très libre pour soutenir Mbappé, Dembélé devrait bénéficier de nombreuses opportunités face aux largesses défensives suédoises.

Pronostic 3 France vs Suède : Ousmane Dembélé - cote de 2,25 sur Winamax.

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