Pronostic France vs Sénégal 16/06/2026 : dos à dos dans le New Jersey

Notre expert en paris sportifs s'attend à un partage des points entre la France, grande favorite du Mondial, et le Sénégal, géant du football africain, lors d'un match d'ouverture sous haute tension dans le Groupe I au MetLife Stadium.

Les meilleurs paris pour France vs Sénégal

Kylian Mbappé buteur à tout moment à une cote de 1,95 sur Winamax

Les deux équipes marquent : "oui" à une cote de 2,10 sur Winamax

Match nul à la mi-temps à une cote de 2,40 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 2-2 Sénégal

Pronostic des buteurs : France – Kylian Mbappé, Michael Olise ; Sénégal – Sadio Mané, Ismaïla Sarr

Surnommé le « Groupe de la mort », le Groupe I promet du grand spectacle avec la France, le Sénégal, la Norvège et l'Irak sur la ligne de départ. Cette première journée propose une affiche de gala entre les Bleus et les Lions de la Téranga, leur premier affrontement depuis la Coupe du monde 2002.

La France a survolé les éliminations européennes sans concéder la moindre défaite, ne laissant filer qu'un seul match nul. Les finalistes de l'édition 2022 ont enchaîné avec trois victoires en quatre matchs de préparation avant ce choc.

Les hommes de Didier Deschamps ont peaufiné les derniers réglages en s'imposant face au Brésil, à la Colombie et à l'Irlande du Nord. Cependant, leur avant-dernier match amical s'est soldé par leur premier revers en 10 rencontres, la Côte d'Ivoire l'ayant emporté 2-1.

Côté sénégalais, ce duel réveille forcément les souvenirs de leurs grands débuts sur la scène mondiale. En 2002, pour le match d'ouverture du tournoi, les Lions de la Téranga avaient terrassé la France (1-0). Un séisme planétaire qui reste l'un des plus grands exploits de l'histoire du Mondial, et qui avait précipité l'élimination précoce des champions du monde 1998.

Le Sénégal aborde cette phase finale sans la moindre victoire lors de ses deux derniers matchs amicaux contre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Malgré tout, la sélection dirigée par Pape Thiaw reste sans doute le représentant africain le plus armé parmi les 10 qualifiés, avec un effectif XXL. Les Sénégalais auront à cœur de faire taire les critiques après les récentes vagues de critiques autour du titre de la CAN.

Champions du monde à deux reprises, les Bleus viseront la victoire, tout comme le Sénégal. Mais si le potentiel offensif des deux côtés est indéniable, les deux arrière-gardes ont affiché de sérieuses lacunes ces derniers temps. Un score de parité dans le New Jersey semble être la plus probable.

Les effectifs probables pour France vs Sénégal

Composition attendue de la France : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Rabiot, Tchouaméni, Cherki, Olise, Dembélé, Mbappé

Composition attendue du Sénégal : Mendy, Seck, Koulibaly, Jakobs, Diatta, Gueye, Camara, Diarra, Mané, Sarr, Ndiaye

Mbappé face à l'histoire

Même au sein d'une armada offensive aussi impressionnante, Kylian Mbappé reste l'atout maître des Bleus. L'attaquant compte déjà 56 buts sous la célèbre tunique tricolore, à une seule unité du record absolu d'Olivier Giroud.

Le serial buteur du Real Madrid a bouclé sa saison avec un bilan XXL de 42 buts et 7 passes décisives en 44 apparitions. S'il a manqué les plus grands trophées européens en 2025/26, la Coupe du monde transcende toujours le crack de Bondy.

Depuis ses premiers pas planétaires, Mbappé a guidé la France vers deux finales de Coupe du monde, soulevant le trophée en 2018 avant de signer un triplé historique lors de sa dernière apparition dans la compétition, lors de la finale de 2022 face à l'Argentine.

Avec 12 buts en 14 matchs de Coupe du monde, Mbappé fait déjà jeu égal avec le Roi Pelé. S'il est resté discret lors des derniers matchs de préparation, le doute ne fait pas partie de son vocabulaire, d'autant que le record historique de Miroslav Klose n'est plus qu'à quatre longueurs.

Pronostic 1 France vs Sénégal : Kylian Mbappé buteur à tout moment à une cote de 1,95 sur Winamax

La France va frapper, le Sénégal va répliquer

La France possède sans doute la ligne d'attaque la plus effrayante du football mondial. Entre le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, le leader d'attaque Mbappé et les prodiges Michael Olise et Rayan Cherki, personne ne doute de leur capacité à faire trembler les filets.

La dernière fois que les hommes de Didier Deschamps sont restés muets devant le but remonte à 13 rencontres (défaite 2-0 face à la Croatie en Ligue des Nations en mars 2025). Depuis, ils ont inscrit 33 buts, soit une moyenne impressionnante de 2,5 buts par match.

Le secteur offensif du Sénégal n'est peut-être pas aussi clinquant sur le papier, mais il ne faut surtout pas sous-estimer les Lions. Emmenés par le plus grand joueur de leur histoire, Sadio Mané, ils ont les armes pour punir une défense française qui n'a plus gardé sa cage inviolée depuis cinq matchs.

Les Bleus partent favoris pour marquer, potentiellement plus d'une fois. Dans le même temps, on s'attend à une réplique tranchante du Sénégal. Les Lions de la Téranga espèrent bien s'inspirer du récent coup d'éclat des Ivoiriens face aux Tricolores.

Pronostic 2 France vs Sénégal : les deux équipes marquent : "oui" à une cote de 2,10 sur Winamax

Le calme avant la tempête

La France a pris l'avantage en première mi-temps lors de ses quatre récents matchs amicaux grâce à des entames très tranchantes. Pourtant, l'arrière-garde a souvent été bousculée, s'en sortant parfois par miracle. L'équilibre défensif n'est clairement pas encore au niveau de leur force de frappe offensive.

La dernière fois que les Bleus n'ont pas marqué en première période remonte à une victoire 4-0 contre l'Ukraine en novembre 2025. C'était également leur dernier clean sheet (match sans encaisser de but).

Face à une telle puissance de feu, le Sénégal devrait s'organiser en bloc bas. L'expérience de Kalidou Koulibaly sera cruciale pour guider une défense sénégalaise bien en place, tandis qu'Édouard Mendy devra sortir le grand jeu dans les buts.

Il faut s'attendre à une rude bataille tactique pour le contrôle du milieu de terrain lors d'un premier acte qui s'annonce fermé. Aucune des deux sélections ne prendra de risques inconsidérés d'entrée, et le match devrait totalement s'emballer en seconde période.

Pronostic 3 France vs Sénégal : match nul à la mi-temps à une cote de 2,40 sur Winamax

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