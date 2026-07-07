Pronostic France vs Maroc 09/07/2026 : les Lions de l'Atlas ont de la valeur pour éviter la défaite en 90 min

Le Maroc reste sur une impressionnante série de 34 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. La France aura-t-elle les armes pour briser l'invincibilité des Lions de l'Atlas ?

Les meilleurs paris pour France vs Maroc

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,95 chez Winamax

Match nul ou Maroc à une cote de 2,25 chez Winamax

Kylian Mbappé : 3 tirs cadrés ou plus à une cote de 2,62 chez Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 2-2 Maroc

Pronostic des buteurs : France – Mbappé, Dembélé ; Maroc – Saibari, Hakimi

La France de Kylian Mbappé affronte le Maroc à Boston pour un quart de finale de Coupe du monde qui s'annonce passionnant. Un remake des demi-finales de 2022 remportées 2-0 par les Bleus, qui donnera à coup sûr des envies de revanche aux Marocains.

Sans surprise, la France aborde cette rencontre dans la peau du favori. Les Bleus se sont montrés impitoyables, inscrivant 14 buts en cinq matchs. C'est un penalty de Mbappé qui leur a permis de se défaire du Paraguay (1-0) en huitièmes de finale. L'attaquant français trône d'ailleurs en tête du classement du Soulier d'Or aux côtés de Lionel Messi et Erling Haaland, avec sept réalisations au compteur.

Des incertitudes planent toutefois au niveau de l'infirmerie. Aurélien Tchouaméni (cuisse) et Marcus Thuram (mollet) ont tous deux manqué la victoire face au Paraguay. Leur état de forme reste la principale préoccupation de Didier Deschamps.

Sous la houlette de Mohamed Ouahbi, les Lions de l'Atlas continuent de déjouer tous les pronostics. Ils ont surclassé le Canada, co-organisateur, sur le score de 3-0 en huitièmes de finale, grâce notamment à un doublé d'Ounahi. Auparavant, ils avaient également sorti une solide équipe des Pays-Bas aux tirs au but.

Le Maroc est une équipe particulièrement difficile à bouger, comme en témoigne sa série d'invincibilité de 34 matchs internationaux. La principale interrogation réside dans l'animation offensive : aligner un véritable numéro 9 de fixation ou miser sur une ligne d'attaque plus fluide et mobile. Quoi qu'il en soit, ce match a tout d'un grand classique. La France a ouvert le score lors de ses neuf derniers matchs, tandis que les Marocains ont inscrit le premier but lors de sept de leurs neuf dernières sorties

Les effectifs probables pour France vs Maroc

Composition attendue de la France : Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Rabiot, Koné, Olise, Dembélé, Barcola, Mbappé

Composition attendue du Maroc : Bounou ; Hakimi, Mazraoui, Riad, Diop, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Parier sur un match à 3 buts ou plus

La France affiche une forme étincelante dans le dernier tiers adverse, avec 14 buts marqués en cinq rencontres. Les Bleus enregistrent également une moyenne de 8,5 tirs cadrés par match, soit le total le plus élevé du tournoi à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Les hommes de Didier Deschamps ont validé le "Plus de 2,5 buts" lors de quatre de ces cinq matchs. La seule exception reste leur victoire laborieuse 1-0 face au bloc bas du Paraguay.

Si la solidité défensive du Maroc est la clé de son invincibilité et de sa réussite actuelle, sa victoire 3-0 contre le Canada a prouvé que les Lions de l'Atlas possèdent aussi un pouvoir offensif redoutable. La probabilité de voir 3 buts ou plus dans ce match dépasse légèrement les 50 %, ce qui donne une vraie valeur à ce pari.

Pronostic 1 France vs Maroc : plus de 2,5 buts à une cote de 1,90 chez Winamax

De la valeur sur un Maroc invaincu dans le temps réglementaire

Nous avons déjà évoqué l'invincibilité des Marocains, mais force est de constater que cette équipe refuse tout simplement la défaite. Ils ont pris l'habitude de frustrer les meilleures nations mondiales, à l'image de leur match nul 1-1 face au Brésil en phase de poules, suivi de leur qualification aux tirs au but contre les Néerlandais.

Si le Maroc décide de s'installer en bloc bas, cela pourrait poser de sérieux problèmes aux hommes de Didier Deschamps. La France a déjà éprouvé les pires difficultés à se créer des occasions face au Paraguay, qui avait opté pour une approche tactique similaire.

Sous les ordres de Mohamed Ouahbi, les Lions de l'Atlas savent rester compacts pour piquer rapidement en transition rapide via Hakimi. Le marché propose le nul ou la victoire du Maroc en 90 minutes à une probabilité implicite de seulement 41,67 %. Il paraît difficile de croire que la France a près de 60 % de chances de l'emporter dans le temps réglementaire face à une équipe aussi coriace et souveraine depuis 12 à 18 mois.

Pronostic 2 France vs Maroc : match nul ou Maroc à une cote de 2,64 chez Winamax

Mbappé va faire chauffer les gants de Bounou

À ce stade de la compétition, Kylian Mbappé tourne à une moyenne de 3,4 tirs cadrés par match. Aucun autre joueur ne fait mieux dans ce tournoi.

Positionné dans l'axe pour mener l'attaque tricolore, Mbappé est le fer de lance d'une équipe de France qui domine le tournoi avec 8,5 tirs cadrés par match. Le volume de frappes est donc largement suffisant pour valider ce choix.

Les marchés des bookmakers n'attribuent qu'une probabilité de 36,36 % à l'éventualité de voir Mbappé cadrer au moins trois tentatives face au Maroc. Compte tenu du fait qu'il a affiché un taux de réussite de 100 % sur cette statistique dans chacun de ses matchs jusqu'à présent, ce pourcentage semble étonnamment bas. C’est sans doute le pari qui offre la plus belle "value" parmi notre sélection du jour sur ce France - Maroc.

Pronostic 3 France vs Maroc : 3 tirs cadrés ou plus à une cote de 2,62 chez Winamax

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