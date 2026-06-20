Pronostic France vs Irak 22/06/2026 : une victoire nette des Bleus est attendue

Nous misons sur une victoire nette et sans bavure de l'équipe de France, qui devrait enchaîner un deuxième succès de rang face aux Lions de Mésopotamie.

Les meilleurs paris pour France vs Irak

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,88 sur Betclic

Les deux équipes marquent : non / et plus de 2,5 buts à une cote de 2,02 sur Betclic

Ousmane Dembélé buteur au cours du match à une cote de 1,92 sur Betclic

Nouveau sur le bookmaker ? Ouvrez votre compte avec notre code promo Betclic pour obtenir jusqu’à 100€ de bonus de bienvenue en feebets.

En savoir plus sur l’inscription Betclic.

Qui remportera la compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 4-0 Irak

Pronostic des buteurs : France – Kylian Mbappé x2, Ousmane Dembélé, Désiré Doué

La France a parfaitement négocié son entrée en lice en s'imposant 3-1 face au Sénégal, portée par un doublé de Kylian Mbappé. C’est déjà la quatrième victoire des Bleus en physique ou en résultat en 2026, et la troisième fois qu'ils inscrivent au moins trois buts. Si les hommes de Didier Deschamps peinent à boucler leurs matchs sans encaisser de but, cette affiche semble idéale pour signer leur premier match invincible de la compétition.

Du côté de l’Irak, le premier match a tourné au calvaire avec une lourde défaite 4-1 face à une Norvège portée par un Erling Haaland intenable. Ce revers fait suite à une défaite 2-0 en amical contre le Venezuela, ce qui porte le bilan des Irakiens à seulement deux victoires en 2026. Dans ce contexte, on voit mal comment Graham Arnold et ses joueurs pourraient arracher un résultat positif à Philadelphie.

Les effectifs probables pour France vs Irak

Composition attendue de la France : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé

Composition attendue de l’Irak : Hassan, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Al-Ammari, Iqbal, Bayesh, Ali Jasim, Hussein, Al-Hamadi

Une domination française attendue

Selon les statistiques, il existe un fossé important entre la France et l'Irak. L'équipe de Didier Deschamps n'a pas toujours battu ses adversaires par de larges marges lorsqu'elle en était capable, mais elle a toujours le potentiel pour le faire. Trois de leurs quatre derniers matchs ont vu plus de 3,5 buts.

Il n'y a pas de nouvelles blessures à déplorer dans les deux camps, mais Deschamps a des options pour faire tourner s'il le souhaite. Les Français possèdent probablement la meilleure profondeur de banc de toutes les équipes du tournoi. Pendant ce temps, Graham Arnold pourrait modifier sa composition, mais Ali Jasim est disponible après son coup reçu contre la Norvège.

Peu importe qui les Bleus aligneront au coup d'envoi, ils devraient être trop forts pour les Lions de Mésopotamie. Nous prévoyons une victoire décisive des Européens en Pennsylvanie.

Pronostic 1 France vs Irak : plus de 3,5 buts à une cote de 1,88 sur Betclic

L'opportunité défensive des Bleus

Bien que leur attaque soit formidable, la France n'a pas vraiment été solide défensivement ces derniers temps. Le Brésil, la Colombie, la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord ont tous marqué contre elle cette année, tout comme le Sénégal mardi. Son dernier match sans encaisser de but remonte à novembre contre l'Ukraine. Ils auront à cœur de changer cela ce week-end.

Ce devrait être un match réussi pour les Bleus aux deux extrémités du terrain. Les Irakiens n'ont pas réussi à marquer contre le Venezuela lors de leur dernier match de préparation, et la ligne défensive de la France est plus forte que celle de la Norvège. De plus, les hommes de Deschamps ont probablement tiré les leçons de la rencontre face au Sénégal.

Avec une multitude de talents offensifs qui se disputent une place, l'Irak pourrait faire face à une lourde défaite. La formation européenne devrait faire un pas de plus vers les phases à élimination directe.

Pronostic 2 France vs Irak : les deux équipes marquent - non - et plus de 2,5 buts à une cote de 2,02 sur Betclic

Dembélé pour marquer son premier but en Coupe du monde

Kylian Mbappé est le buteur le plus probable dans ce match. Cependant, il n'y a aucun intérêt financier à le choisir. C'est pourquoi nous recherchons de la valeur chez d'autres joueurs, et nous avons choisi la superstar du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Il n'a pas encore marqué pour son pays lors d'une Coupe du monde, mais nous misons sur lui pour changer cela ici.

Le joueur du PSG ne joue pas aussi haut sur le terrain avec la France qu'en club, mais il reste une menace immense. L'Irak a beaucoup de soucis à se faire face à cette équipe de France, et n'importe lequel de ses attaquants pourrait marquer. Après une nouvelle saison solide en championnat de France, nous parions que Dembélé trouvera le chemin des filets

Pronostic 3 France vs Irak : Ousmane Dembélé buteur à tout moment à une cote de 1,92 sur Betclic

+