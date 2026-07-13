Pronostic France vs Espagne 14/07/2026 : les Bleus prennent leur revanche sur la Ligue des Nations

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre particulièrement serrée. Malgré tout, la France a tenu son rang jusqu'ici et semble armée pour franchir cette dernière marche avant la finale.

Les meilleurs paris pour France vs Espagne

Les deux équipes marquent (les 2 marquent - oui) à une cote de 1,70 sur Winamax

Buteur à tout moment - Kylian Mbappé à une cote de 2,17 sur Winamax

Résultat complet (1X2) - victoire de la France à une cote de 2,28 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 2-1 Espagne

Pronostic des buteurs : France – Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ; Espagne – Lamine Yamal

La France n'est plus qu'à un match de la finale de la Coupe du monde 2026. S'offrir un billet pour l'ultime rendez-vous serait aussi l'occasion idéale pour les Bleus d'effacer le traumatisme de la finale de 2022. Mais avant cela, il faudra franchir l'obstacle espagnol ce mardi soir, sur la pelouse de l'AT&T Stadium, au Texas.

Les hommes de Didier Deschamps ont fait preuve d'un incroyable réalisme lors de leur quart de finale face au Maroc. Les champions du monde 2018 n'ont concédé qu'un seul tir cadré sur l'ensemble des 90 minutes. Maîtres du tempo tout au long de la rencontre, ils n'ont presque jamais laissé les Lions de l'Atlas se montrer dangereux.

La motivation sera maximale dans le camp tricolore, d'autant plus que la France s'était inclinée l'an dernier face à la Roja en demi-finale de la Ligue des Nations, au terme d'un match complètement fou (5-4 pour l'Espagne).

De son côté, l'Espagne n'a pas forcément affiché son meilleur visage durant ce Mondial, mais elle a su aller chercher les résultats nécessaires pour se hisser dans le dernier carré. Les Espagnols ont d'abord éliminé le Portugal en quarts grâce à un but salvateur de Mikel Merino dans le temps additionnel. Bis repetita en demi-finale face à la Belgique : alors que la rencontre se dirigeait tout droit vers un nul à la fin du temps réglementaire, Merino a de nouveau enfilé le costume de héros.

La Roja court après sa première finale de Coupe du monde depuis son sacre historique en 2010 en Afrique du Sud. Étonnamment, il s'agissait de la seule finale de l'histoire de l'Espagne, qui ne dispute d'ailleurs que sa troisième demi-finale de Coupe du monde. Les joueurs de Luis de la Fuente aborderont toutefois ce choc avec une confiance pleine, portés par le souvenir de ce succès 5-4 décroché en Allemagne l'an dernier.

Les effectifs probables pour France vs Espagne

Composition attendue de la France : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé.

Composition attendue de l’Espagne : Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.

Des défenses face à un immense défi

Si les deux sélections se montrent particulièrement solides derrière depuis le début de la compétition, elles se révèlent tout aussi redoutables dans le dernier tiers du terrain. La France reste sur une série de trois clean sheets consécutifs et n'a encaissé que deux petits buts au total. Surtout, les Bleus font preuve d'une efficacité chirurgicale sur la surface adverse avec 16 buts inscrits, soit un de moins que l'Argentine (17).

L'Espagne peut elle aussi se targuer d'une belle imperméabilité défensive : la Roja n'avait pas encaissé le moindre but dans ce Mondial avant son quart de finale face à la Belgique. Offensivement, les protégés de De la Fuente tournent à plein régime avec 11 buts en six matchs, soit une moyenne de 1,83 but par rencontre. Autant dire que les deux lignes d'attaque auront les arguments pour faire sauter les verrous adverses.

Seule la Belgique (112) a tenté plus de tirs au but que la France et l'Espagne, qui affichent chacune 110 tentatives au compteur. Avec de telles statistiques, ce choc de mardi devrait nous offrir un spectacle résolument offensif. De plus, chacune des trois dernières confrontations directes s'est terminée par des buts des deux côtés. Un scénario fort probable pour ce rendez-vous texan.

Pronostic 1 France vs Espagne : les 2 marquent - oui à une cote de 1,70 sur Winamax

Mbappé pour guider la France vers la finale

Alors que la tension monte d'un cran pour le titre suprême, la course au Soulier d'Or s'annonce tout aussi palpitante. Lionel Messi et Kylian Mbappé squattent à nouveau le feu des projecteurs dans cette grand-messe du football mondial. Les deux stars comptent déjà 8 réalisations chacun, mais le crack de Bondy mène la danse au classement des buteurs grâce à ses 3 passes décisives.

Fait insolite : les deux joueurs ont manqué un penalty lors de leurs quarts de finale respectifs, avant de se rattraper en marquant dans le jeu. Intenable depuis le coup d'envoi du tournoi, Mbappé semble investi d'une mission pour guider son pays vers une nouvelle finale de Coupe du monde. Avec 8 buts plantés lors de ses 6 derniers matchs, il affiche une moyenne impressionnante de 1,3 but par rencontre.

Si le capitaine des Bleus sort une nouvelle prestation XXL face à la Roja, les doubles champions du monde auront toutes les cartes en main pour valider leur billet.

Pronostic 2 France vs Espagne : buteur à tout moment - Kylian Mbappé à une cote de 2,17 sur Winamax

Jamais deux sans trois pour les Bleus ?

C'est en toute logique que la France endosse le costume de favorite pour cette demi-finale, et il est bien difficile de miser contre elle à ce stade de la compétition. Les Bleus surfent sur une impressionnante dynamique de sept victoires consécutives, n'ayant concédé qu'une seule défaite lors de leurs 17 dernières sorties internationales.

L'Espagne n'est pas en reste au niveau comptable. La Roja reste sur cinq succès de rang après son entrée en lice timide et un nul vierge face au Cap-Vert. Leur dernier revers remonte à la finale de la Ligue des Nations, concédée aux tirs au but. L'historique récent des confrontations plaide d'ailleurs en faveur des Espagnols, vainqueurs de trois des cinq derniers duels.

Néanmoins, la France dégage une impression de puissance et de forme supérieure en ce moment. Les Bleus ont remporté deux des cinq dernières oppositions et cette demi-finale sera tout sauf une promenade de santé. Compte tenu du niveau de jeu affiché par les deux formations, notre pronostic penche vers une qualification de la France pour sa troisième finale de Coupe du monde consécutive.

Pronostic 3 France vs Espagne : résultat complet (1X2) - victoire de la France à une cote de 2,28 sur Winamax

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