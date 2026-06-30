Pronostic États-Unis vs Bosnie-Herzégovine 02/07/2026 : l'avantage du terrain à Seattle

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que la toute première phase finale de la Coupe du monde de la Bosnie se termine par une déception, avec une qualification des États-Unis pour les huitièmes de finale.

Les meilleurs paris pour États-Unis vs Bosnie-Herzégovine

Plus de 2,5 buts au total, à une cote de 1,74 sur Betclic

Les deux équipes marquent – oui, à une cote de 2,02 sur Betclic

Match nul à la mi-temps, à une cote de 2,45 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : États-Unis 2-1 Bosnie-Herzégovine (après prolongations)

Pronostic des buteurs : États-Unis – Folarin Balogun, Christian Pulisic ; Bosnie – Edin Dzeko

Les États-Unis ont validé leur billet pour la phase à élimination directe grâce à des victoires lors de leurs deux premiers matchs. Ils se sont facilement imposés 4-1 lors de leur match d'ouverture, avant de battre l'Australie 2-0. Un départ idéal qui a peut-être engendré un excès de confiance lors de leur dernière rencontre de groupe face à une équipe de Turquie pourtant déjà éliminée, qui l'a emporté 3-2.

L'équipe de Mauricio Pochettino a impressionné par son football fluide, à haute intensité, et par un volume de course impressionnant. Les Américains s'apprêtent à disputer leur deuxième match consécutif à élimination directe en Coupe du monde.

La Bosnie-Herzégovine s'est extirpée de justesse d'un groupe pourtant très délicat pour rejoindre ces 16es de finale. Après un match nul et une défaite lors de leurs deux premières rencontres face au Canada et à la Suisse, les Bosniens devaient impérativement s'imposer contre le Qatar.

Les "Dragons" ont décroché une victoire 3-1 lors de leur dernier match de poule, terminant ainsi cinquièmes parmi les meilleurs troisièmes. Un succès historique qui scelle leur toute première qualification pour une phase à élimination directe de la Coupe du monde.

Hormis leur défaite lors du dernier match de groupe, les co-organisateurs du Mondial affichent une forme redoutable. En jouant à Seattle avec l'appui de leur public, les États-Unis seront surmotivés à l'idée de s'offrir un deuxième huitième de finale consécutif.

Les effectifs probables pour États-Unis vs Bosnie-Herzégovine

Composition attendue des États-Unis : Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun

Composition attendue de la Bosnie-Herzégovine : Vasilj, Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic, Basic, Sunjic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Dzeko, Demirovic

Un festival de buts attendu entre les Dragons et Team USA

Les États-Unis trouvent systématiquement le chemin des filets depuis la nomination de Mauricio Pochettino en septembre 2024. Sous ses ordres, ils ont inscrit 58 buts en 29 matchs, soit une moyenne remarquable de deux buts par rencontre.

Cependant, ils ont également encaissé 44 buts. Leurs matchs ont ainsi tendance à être très ouverts et spectaculaires. Huit de leurs 10 dernières rencontres ont dépassé la barre des 2,5 buts. De plus, deux de leurs trois matchs de poule ont même vu plus de 4,5 buts.

De son côté, la Bosnie a disputé des rencontres un peu plus fermées que son adversaire du jour, même si ses deux derniers matchs consécutifs ont dépassé les 3,5 buts. Ils ont marqué trois buts pour la première fois en huit matchs face au Qatar.

Si les Dragons parviennent à réitérer cette prestation maîtrisée, ils pourraient bousculer la logique. Toutefois, il convient de rappeler qu'ils affronteront les États-Unis sur leurs terres. Par conséquent, nous nous attendons à un duel acharné avec plus de 2,5 buts au total.

Pronostic 1 États-Unis vs Bosnie-Herzégovine : plus de 2,5 buts au total, à une cote de 1,74 sur Betclic

Pas de clean sheet en vue à Seattle

Les États-Unis affichent une efficacité offensive redoutable, ayant marqué lors de leurs cinq derniers matchs et dans chacune de leurs trois rencontres de groupe. Les hommes de Pochettino ont inscrit huit buts au cours de leurs trois dernières sorties.

Les co-organisateurs ont fait trembler les filets lors de 11 de leurs 12 derniers matchs – une série qui inclut neuf matchs amicaux. Portés par leur public, les "Stars and Stripes" sont logiquement favoris pour marquer face à un bloc bosnien qui n'a plus réalisé le moindre clean sheet depuis quatre matchs consécutifs.

La Bosnie de Sergej Barbarez a elle aussi trouvé la faille lors de ses trois premiers matchs dans cette Coupe du monde. Sans être la plus chirurgicale, elle a su répondre présent dans les moments clés pour arracher des résultats cruciaux.

Aucune des deux sélections ne présentant de réelles garanties défensives, le marché "Les deux équipes marquent" offre une valeur exceptionnelle. Un match à élimination directe très débridé se profile à Seattle. Miser sur le "But pour les deux équipes" revient ici à parier sur le talent offensif plutôt que sur la rigueur défensive.

Pronostic 2 États-Unis vs Bosnie-Herzégovine : les deux équipes marquent – oui, à une cote de 2,02 sur Betclic

Un premier acte sous observation

La Bosnie a pris l'habitude de démarrer ses matchs pied au plancher dans ce Mondial. Elle a ouvert le score lors de deux de ses trois matchs de groupe, prenant rapidement les devants face au Canada et au Qatar. Elle a également tenu la Suisse en échec jusqu'à la pause.

Barbarez a façonné une équipe caractérisée par un pressing agressif, des transitions rapides et un jeu très vertical. Leur système en 4-4-2 est flexible et polyvalent, mais toujours pensé avec une solide base défensive.

Les États-Unis ne sont pas en reste dès le coup d'envoi. Ils avaient creusé un écart de trois buts contre le Paraguay avant la pause, et menaient l'Australie 2-0 à la mi-temps. Pourtant, la Turquie les a cueillis à froid en début de match lors de la dernière journée, prouvant que les co-hôtes peuvent être vulnérables aux démarrages rapides.

Si la Bosnie s'inspire de la tactique turque, elle peut réussir à neutraliser Team USA en première période. Nous prévoyons un premier acte disputé et tactique menant à un score de parité à la pause, avant que le match ne s'emballe au retour des vestiaires.

Pronostic 3 États-Unis vs Bosnie-Herzégovine : match nul à la mi-temps, à une cote de 2,45 sur Betclic

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