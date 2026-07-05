Pronostic États-Unis vs Belgique 07/06/2026 : un choc ouvert et spectaculaire attendu à Seattle

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre particulièrement serrée, où les États-Unis capitaliseront sur la ferveur de leur public pour accrocher la Belgique à l'issue des 90 minutes réglementaires.

Les meilleurs paris pour États-Unis vs Belgique

Total de buts & Les deux équipes marquent : plus de 2,5 buts & oui à une cote de 1.95 sur Winamax

Buteur à tout moment : Christian Pulisic à une cote de 3.20 sur Winamax

Résultat 1X2 : match nul à une cote de 3.32 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : États-Unis 2-2 Belgique

Pronostic des buteurs : États-Unis – Christian Pulisic, Ricardo Pepi ; Belgique – Kevin De Bruyne, Leandro Trossard

Les États-Unis sont désormais des habitués des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Cependant, pour cette édition à domicile, la Team USA a une occasion en or de franchir un cap et de s'offrir une épopée historique. Les Américains espèrent faire mieux que leur record absolu : une troisième place qui remonte à la toute première édition en 1930.

Mauricio Pochettino semble être le tacticien idéal pour les guider vers cet objectif. Les co-organisateurs ont rendu des copies impressionnantes durant la phase de poules, un parcours seulement entaché par un revers face à la Turquie lors de la dernière journée. Ils ont parfaitement rebondi en s'imposant avec autorité (2-0) contre la Bosnie-Herzégovine en seizième de finale. Désormais, les Stars and Stripes ne sont plus qu'à 90 minutes du top 8 mondial.

En évoluant au Lumen Field de Seattle, les USA pourront compter sur un public bouillant et entièrement acquis à leur cause pour faire pencher la balance. Défier un cadran européen comme la Belgique ne sera pas une mince affaire, mais les locaux partent avec un léger statut de favoris pour la qualification.

De leur côté, les Belges vivent un tournoi en dents de scie. Si les résultats comptables sont là, le contenu des matchs reste bien en deçà des attentes placées en cette génération. Les Diables Rouges n'ont remporté qu'un seul match en phase de groupes, ce qui a tout de même suffi pour se qualifier.

La grosse frayeur est survenue lors de leur seizième de finale face au Sénégal, où ils étaient menés de deux buts à seulement quatre minutes du coup de sifflet final. Les Européens ont arraché l'égalisation in extremis avant que Youri Tielemans ne délivre les siens sur penalty durant la prolongation. Les hommes de Domenico Tedesco ne tournent pas à plein régime, et c'est le moment parfait pour les États-Unis d'en profiter.

Les effectifs probables pour États-Unis vs Belgique

Composition attendue des États-Unis : Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Tillman, Dest, Pulisic, Pepi

Composition attendue de la Belgique : Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Onana, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Un festival offensif attendu dans l'État de Washington

Les deux secteurs offensifs se portent bien ces derniers temps. Les États-Unis ont inscrit exactement deux buts lors de chacun de leurs trois derniers matchs. Sur leurs cinq dernières sorties, ils totalisent 11 réalisations, soit une moyenne solide de 2,2 buts par match.

Avec une telle armada offensive, les supporters belges s'attendaient logiquement à un festival de buts dans cette Coupe du monde. Pourtant, les Diables Rouges n'ont véritablement haussé le ton que face à la Nouvelle-Zélande. La Belgique affiche tout de même 14 buts marqués sur ses cinq derniers matchs internationaux (soit 2,8 buts par match), mais a aussi encaissé quatre buts sur cette période.

La défense de Pochettino n'est pas non plus un modèle de sérénité, avec six buts concédés lors des cinq dernières rencontres. Voir les deux équipes trouver le chemin des filets semble donc particulièrement probable. Plus de 2,5 buts ont été inscrits dans trois des cinq derniers matchs de chaque équipe, et les trois dernières confrontations directes se sont soldées par des buts de chaque côté.

Pronostic 1 États-Unis vs Belgique : total de buts & les deux équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à une cote de 1.90 sur Winamax

Pulisic prêt à enfiler le costume de sauveur

Depuis le début du Mondial, les locaux s'appuyaient énormément sur l'efficacité de Folarin Balogun, auteur de trois réalisations en trois apparitions. Malheureusement, l'attaquant a écopé d'un carton rouge pour jeu dangereux contre la Bosnie-Herzégovine.

Son absence sera un coup dur, et un autre leader va devoir assumer ses responsabilités. Christian Pulisic n'a pas encore été aussi décisif qu'il le souhaiterait dans ce tournoi, l'attaquant de l'AC Milan n'ayant délivré qu'une seule passe décisive lors du match d'ouverture contre le Paraguay.

Cependant, avec un ticket pour les quarts de finale au bout de la nuit, Pulisic a le profil parfait pour briller sous la pression. Il sort d'ailleurs d'une saison très solide avec Milan, compilant 8 buts en 30 matchs de Serie A et 4 réalisations en 9 rencontres de Ligue des Champions. Il est notre favori logique pour faire trembler les filets côté américain.

Pronostic 2 États-Unis vs Belgique : buteur à tout moment - Christian Pulisic à une cote de 3.20 sur Winamax

Briser la malédiction historique

Historiquement, la Belgique survole les débats face aux États-Unis, restant sur une série de six victoires consécutives, dont un cinglant 5-2 en amical en mars dernier. Les deux nations se sont également croisées deux fois en Coupe du monde, pour une victoire chacune (le succès américain remontant à 1930).

Néanmoins, cette équipe de Belgique manque de certitudes et a dû s'employer pour atteindre ce stade de la compétition. Les Belges ont techniquement partagé les points à la fin du temps réglementaire lors de trois de leurs quatre derniers matchs, un motif d'espoir évident pour la Team USA. Si les co-organisateurs ont remporté trois de leurs quatre dernières rencontres, leur revers face à la Turquie a prouvé qu'ils restaient vulnérables à domicile.

Les deux équipes auront des opportunités, mais vu l'enjeu capital de ce 8e de finale, un score de parité au bout de 90 minutes est très envisageable. En 2014, leur huitième de finale s'était soldé par un score vierge (0-0) avant que la Belgique ne l'emporte en prolongations. On peut s'attendre à un scénario similaire dans le temps réglementaire, avec des États-Unis capables cette fois de vaincre leur signe indien belge durant les 30 minutes supplémentaires.

Pronostic 3 États-Unis vs Belgique : résultat 1X2 - match nul à une cote de 3.32 sur Winamax

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