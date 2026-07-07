Pronostic Espagne vs Belgique 10/07/2026 : la Roja bien décidée à confirmer sa suprématie

Notre expert en paris sportifs s'attend à un grand classique de la Coupe du monde entre deux géants européens. L'Espagne semble d'ailleurs parfaitement armée pour poursuivre sa formidable série historique face à la Belgique.

Les meilleurs paris pour Espagne vs Belgique

Les deux équipes marquent (les 2 marquent - oui) : cote de 1,78 sur Betclic

Résultat & total de buts : Espagne & plus de 2,5 buts à une cote de 2,22 sur Betclic

Buteur à tout moment : Charles De Ketelaere à une cote de 4,45 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Espagne 2-1 Belgique

Pronostic des buteurs : Espagne – Mikel Oyarzabal, Alex Baena ; Belgique – Charles De Ketelaere

Alors que la Coupe du monde 2026 entre dans sa phase cruciale, les affiches deviennent de plus en plus alléchantes. Ce vendredi, deux poids lourds du football européen vont devoir s'employer pour décrocher leur billet au SoFi Stadium en Californie. Le vainqueur de ce duel de haut vol affrontera la France ou le Maroc en demi-finale la semaine prochaine.

L'Espagne a connu un démarrage poussif dans la compétition avec un match nul et vierge contre le Cap-Vert, mais s’est montrée d'un réalisme clinique par la suite. En huitièmes de finale, les hommes de Luis de la Fuente ont dû faire face au défi de taille imposé par une talentueuse équipe du Portugal. Alors que le match semblait se diriger tout droit vers les prolongations, Mikel Merino, entré en jeu seulement six minutes plus tôt, a délivré la Roja dans le temps additionnel.

Désormais, les Espagnols sont plus que jamais en quête d'une deuxième étoile. Compte tenu de la profondeur et de la qualité de leur effectif, ils représentent une menace majeure pour n'importe quelle nation. Les champions d'Europe en titre s'apprêtent à retrouver un adversaire qu'ils connaissent par cœur : la Belgique.

De leur côté, les Diables Rouges ont également connu un début de Mondial laborieux, concédant deux matchs nuls consécutifs lors de leurs premières sorties. Ils ont toutefois redressé la barre à temps pour se qualifier directement pour les seizièmes de finale, s'offrant une superbe remontada après avoir été menés de deux buts par le Sénégal. Un déclic psychologique salvateur avant d'aborder leur huitième de finale face aux États-Unis, l'un des pays hôtes.

Malgré la polémique entourant la suspension pour carton rouge de Folarin Balogun, les hommes de Roberto Martínez sont entrés sur la pelouse avec des intentions claires. Leur large victoire 4-1 a définitivement fait taire les critiques tout en éliminant les Américains. Désormais, la Belgique doit franchir un cap et aller chercher un résultat référence pour le pays, et cela passe par un exploit face à l'Espagne.

Les effectifs probables pour Espagne vs Belgique

Composition attendue de l’Espagne : Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Composition attendue de Belgique : Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana, Raskin, Doku, Tielemans, Trossard, De Ketelaere

La Belgique a les armes pour faire sauter le verrou espagnol

L'arrière-garde espagnole s'est montrée particulièrement solide durant cette Coupe du monde, n'ayant pas encore concédé le moindre but. La Roja reste sur une série de cinq "clean sheets" consécutifs, muselant même la redoutable armada offensive du Portugal. Cependant, préserver cette invincibilité s'annonce bien plus complexe face aux Belges.

Les Diables Rouges savent faire mal au meilleur des moments. La Belgique a inscrit pas moins de 13 buts lors de ses cinq dernières sorties, soit une moyenne impressionnante de 2,6 buts par match. Roberto Martínez dispose d'un secteur offensif de classe mondiale capable de bousculer le bloc défensif espagnol.

Il ne faut pas oublier que lors des deux matchs de préparation disputés par la Roja avant le Mondial, face à l'Irak et au Pérou, les Espagnols avaient encaissé un but à chaque fois. De plus, le pari "Les deux équipes marquent" s'est vérifié dans quatre des cinq derniers matchs de la Belgique dans ce tournoi. On peut donc légitimement s'y attendre ce vendredi en Californie, malgré la récente imperméabilité espagnole.

Pronostic 1 Espagne vs Belgique : les 2 marquent - oui, cote de 1,78 sur Betclic

Difficile de stopper la dynamique de la Roja

Si les deux nations ont connu de légers accrocs au démarrage de cette grand-messe mondiale, elles ont rapidement fait parler leur classe. L'Espagne surfe actuellement sur une série de quatre victoires consécutives, s'inscrivant dans une impressionnante dynamique de 35 matchs sans défaite dans le temps réglementaire (90 minutes). Pour retrouver la trace d'un revers de la Roja avant les prolongations, il faut remonter à un match amical contre la Colombie en 2024.

En face, la Belgique affiche aussi un visage séduisant, mais un ton en dessous de son adversaire du jour. Les Diables Rouges sont invaincus depuis 18 rencontres, mais ont tout de même concédé trois matchs nuls lors de leurs cinq dernières sorties à l'issue des 90 minutes. Avant le début de cette belle série, ils restaient sur une terrible dynamique de six matchs sans victoire, dont quatre défaites consécutives.

Toutes ces défaites avaient été concédées face à des nations européennes, mais les Belges se rassureront en se disant que cela appartenait aux années 2025 et antérieures. Historiquement, l'Espagne exerce une nette domination sur la Belgique, ayant remporté ses cinq dernières confrontations directes tout en restant invaincue lors des huit derniers duels. Les hommes de Luis de la Fuente partent donc logiquement favoris pour rallier le dernier carré.

Par ailleurs, les trois dernières sorties de la Belgique ont généré plus de 2,5 buts, tandis que la moitié des quatre derniers matchs de l'Espagne a franchi cette barre. Un scénario spectaculaire est donc fortement envisageable ce vendredi soir.

Pronostic 2 Espagne vs Belgique : résultat & total de buts - Espagne & plus de 2,5 buts, cote de 2,22 sur Betclic

Miser sur un joueur en pleine confiance

Le vivier de buteurs potentiels est immense des deux côtés de la pelouse pour cette affiche. Lors du huitième de finale, Roberto Martinez a choisi de relancer sa confiance à Charles De Ketelaere, et ce choix s'est avéré payant. L'attaquant a signé un doublé décisif, s'offrant au passage le titre d'homme du match.

Le joueur de l'Atalanta Bergame restait sur une disette de trois matchs et n'avait pas disputé la moindre minute lors du nul vierge face à l'Iran. Il semble désormais avoir regagné les faveurs de son sélectionneur en justifiant sa titularisation. Compte tenu de la forme étincelante de De Ketelaere, Martinez devrait logiquement reconduire cette option tactique, laissant de nouveau Romelu Lukaku sur le banc des remplaçants.

De Ketelaere a le profil idéal pour poser des problèmes à la défense espagnole, comme en témoignent ses "Expected Goals" (xG) de 1,22 lors du dernier match. Avec trois tentatives au but et cinq ballons touchés dans la surface adverse, il sera le danger numéro un. Sa cote offre une "value" bien plus intéressante à tenter que celles de Mikel Oyarzabal ou Alex Baena côté espagnol.

Pronostic 3 Espagne vs Belgique : buteur à tout moment - Charles De Ketelaere, cote de 4,45 sur Betclic

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